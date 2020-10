Uruguay-Chile, por las eliminatorias sudamericanas: horario, TV y formaciones

South American World Cup Qualifiers | Fase de grupos Sin Comienzo P Uruguay P Chile

Uruguay, sin el delantero Edinson Cavani, recibe este jueves a Chile, que presentará un equipo con numerosas bajas, en el marco de la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. El partido se juega en el estadio Centenario de Montevideo desde las 19.45, con el arbitraje del paraguayo Eber Aquino y transmisión por TyC Sports.

Luego de siete meses de receso por la pandemia de coronavirus, estos dos seleccionados protagonizan uno de los partidos más atractivos, el primero de los tres que se disputan en la jornada inaugural. Uruguay inicia una nueva eliminatoria bajo la conducción del "Maestro" Óscar Washington Tabárez, que a los 73 años buscará llegar a Qatar para dirigir su quinta Copa del Mundo.

Chile, por su lado, comienza un nuevo proceso de clasificación con el colombiano Reinaldo Rueda a la cabeza, luego de la gran decepción de quedar afuera de Rusia 2018 tras ser bicampeón de la Copa América. El choque está marcado por las complicaciones que todavía genera la pandemia en el mundo del fútbol.

Un duelo con ausencias importantes

El seleccionado uruguayo no tendrá a Cavani, flamante refuerzo de Manchester United, que acordó con el cuerpo técnico no ser convocado por su larga inactividad. Sin embargo, el que llega más golpeado por las bajas es el equipo chileno, que no cuenta con su base defensiva: por lesión, quedaron afuera el arquero Claudio Bravo, los zagueros centrales Gary Medel y Guillermo Maripán, y el lateral izquierdo Guillermo Soto, que se perfilaba como el reemplazante luego de la renuncia del histórico Jean Beausejour. Además, por estar positivos de coronavirus fueron descartados el lateral derecho Mauricio Isla y el volante central Erick Pulgar.

En ofensiva también perdió alternativas Chile, ya que de la lista inicial se bajaron Fabián Orellana y Andrés Vilches. El colombiano Rueda apuesta entonces por la experiencia de Gabriel Arias, el arquero de Racing, y una columna vertebral compuesta por Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Alexis Sánchez para nivelar las ausencias.

El Maestro Oscar Tabárez, entrenador de la selección de Uruguay Fuente: AFP

Además de la baja de Cavani, el "Maestro" tampoco cuenta con el defensor José María Giménez, que se contagió de coronavirus en Atlético de Madrid, ni tampoco con el arquero Fernando Muslera, que aún no se recuperó de una grave lesión sufrida a mediados de junio en Turquía. Para reemplazarlo se perfila Martín Campaña, que firmó para Al Batín de Arabia Saudita luego de su polémica salida de Independiente.

Las dudas de Tabárez están en el mediocampo, donde luchan por un lugar el ex Boca Nahitán Nández y Nicolás De La Cruz, de gran rendimiento en River. Además, para acompañar a Luis Suárez se manejan las opciones de Jonathan Rodríguez, goleador de Cruz Azul, de México, y Giorgian De Arrascaeta, enganche de Flamengo, de Brasil.

Luis Suárez, pieza clave en el ataque de la selección de Uruguay Fuente: AFP

La rivalidad entre Uruguay y Chile creció mucho en los últimos años a partir del enfrentamiento en la Copa América de 2015 cuando los chilenos eliminaron a los charrúas en los cuartos de final, incluida una pelea entre Cavani y Gonzalo Jara.

Por la segunda fecha, Uruguay deberá visitar a Ecuador el martes a las 18 en Quito, y el mismo día, Chile recibirá a Colombia desde las 21.30 en Santiago.

Probables formaciones:

Uruguay: Martín Campaña; Martín Cáceres, Diego Godín, Sebastián Coates y Matías Viña; Rodrigo Bentancur y Federico Valverde; Nahitán Nández o Nicolás De La Cruz, Giorgian De Arrascaeta o Jonathan Rodríguez, Brian Rodríguez; y Luis Suárez. DT: Óscar W. Tabárez.

Chile: Gabriel Arias; Paulo Díaz, Francisco Sierraltay Enzo Roco; José Pedro Fuenzalida, Claudio Baeza y Sebastián Vegas; Charles Aránguiz y Arturo Vidal; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. DT: Reinaldo Rueda.

Horario de inicio: 19.45.

Estadio: Centenario (Montevideo, Uruguay).

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay).

