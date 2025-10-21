Valentín Barco está bajo la lupa de Bayern y Boca puede recibir 1.200.000 euros por la transferencia

La atención en el desempeño de Valentín Barco en el fútbol de Europa es cada vez es mayor. Su explosión en la Ligue 1, de Francia, con la camiseta de Racing, de Estrasburgo, encendió atrajo a clubes poderosos del Viejo Continente y en las últimas horas trascendió la versión de que el lateral izquierdo argentino está bajo la lupa de Bayern.

Según indicó el medio alemán TZ, los ojeadores del club de Múnich asistieron a varios partidos de Strasbourg para obtener información de Barco. En la última fecha de la liga francesa el argentino tuvo una destacada tarea en el Parque de los Príncipes y aportó una asistencia (la segunda en ocho encuentros) en el 3-3 frente a PSG. Ese desempeño habría terminado de convencer a los enviados de Bayern.

Valentín Barco y su show contra PSG.



Qué fenómeno. 🎩🇦🇷pic.twitter.com/e7FVyxhUMX — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 20, 2025

El jugador de 21 años que surgió de Boca es una pieza clave en la estructura del equipo francés, que marcha sorprendentemente tercero en la liga francesa. Según medios alemanes, Bayern valora “su juventud, capacidad atlética y rendimiento inmediato en más de una posición, una ecuación que cumple con el perfil de refuerzos que el club privilegia en su proyecto deportivo”. Además, informan que “la institución alemana no descarta avanzar en negociaciones, anticipando la competencia de otros gigantes europeos por el jugador. Barco tiene contrato vigente hasta 2029 y el club francés pediría 40 millones de euros por su ficha".

Bayern quiere asegurarse a Barco, además, porque es inminente la salida de Raphael Guerreiro y se multiplica la incertidumbre sobre la recuperación de Alphonso Davies, víctima de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, sufrida en marzo último. No serían sencillas las gestiones: el precio del argentino no sería negociable, ya que Racing ejecutó la opción de compra de 10 millones de euros y procuró bloquearlo hasta mediados de 2029.

Barco tuvo un estupendo rendimiento en el reciente 3-3 de Strasbourg en el Parque de los Príncipes frente a PSG; aquí, en acción ante Khvicha Kvaratskhelia. FRANCK FIFE - AFP

No sólo en Europa miran de cerca esa posible operación, ya que Boca Juniors recibiría dinero por ella a raíz de la ley de formación. Si bien cuando Barco se fue libre del club y recibió unos 300.000 dólares en concepto de derechos de formación, en el caso de que Bayern pague 40 millones, como pretende Strasbourg, el club argentino debería recibir aproximadamente 1.200.000 euros por mecanismo de solidaridad (un 3% del total), producto del forjamiento del jugador en las divisiones inferiores y la primera xeneize entre los 12 y 19 años de edad.

En estos casos, la norma prescribe que se reserva 5% del monto de la transferencia pagado por el club comprador (en este caso, Bayern) para repartirlo entre las instituciones formadoras que tuvieron al jugador entre los 12 y los 23 años. La suma por entregar a cada uno se corresponde con la cantidad de años que el futbolista estuvo inscripto en la institución. Si actuó entre los 12 y 15, percibe 0,25% del total del pase por año en que el transferido jugó en el club, y si lo hizo entre los 16 y los 23, embolsa 0,5%.