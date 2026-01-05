Valentín “Taty” Castellanos fue presentado en West Ham: “Cada partido es una batalla”

Otro argentino que busca destacarse en la Premier League: West Ham United presentó al delantero Valentín “Taty” Castellanos, procedente de Lazio. El jugador de 27 años firmó un contrato de cuatro años y medio con opción a un año más y vestirá la camiseta número 11.

La llegada de Castellanos se produjo después de que el West Ham completara el fichaje del atacante Pablo Felipe el viernes pasado y pagó por el argentino una cifra cercana a los 29 millones de euros (33,4 millones de dólares).

“Estoy muy contento porque es un reto muy importante para mí personalmente y vengo a aportar, a intentar ayudar al equipo lo máximo que pueda”, dijo Castellanos tras firmar.

“Cada partido es una batalla, y yo estoy aquí para aportar eso, para intentar aportar esa energía, ese espíritu de lucha que llevo dentro, para que cada partido sea lo más importante y lo más duro posible”. Un jugador más en la ofensiva era una de las prioridades del entrenador Nuno Espirito Santo para la ventana de enero, la primera de su mandato después de reemplazar a Graham Potter en septiembre último.

Ready to make his mark 🇦🇷 pic.twitter.com/3ZXRnoQhuv — West Ham United (@WestHam) January 5, 2026

Castellanos anotó dos goles y ofreció tres asistencias en diez apariciones en la Serie A en esta temporada, antes y después de haber estado un mes inactivo en Lazio por una lesión en el tendón de la corva.

El mendocino, varias veces convocado para la selección argentina por Lionel Scaloni y con dos partidos internacionales con la camiseta celeste y blanca, se mudó al club de la capital italiana procedente del New York City FC en 2023 e hizo 97 apariciones para el club, anotando 22 goles y sumando 16 asistencias.

Learning about Taty 🤝 pic.twitter.com/S1qjvjJh6A — West Ham United (@WestHam) January 5, 2026

West Ham, allí donde brillara Carlos Tevez, cuando salvó al equipo del descenso con su aporte, ocupa hoy el puesto 18 de la tabla y está a cuatro puntos del Nottingham Forest, 17.º. Ambos equipos se enfrentan por la Premier League en el Estadio de Londres el martes por la noche.

En uno de los videos de presentación, Castellanos habló de sus preferencias. Cuando le preguntaron sobre los idiomas que habla, sumó el italiano a su español nativo. Para su artista favorito eligió al grupo musical “Los de Fuego” y seleccionó la ciudad de Londres como lugar preferido para vacacionar. Se definió como un jugador “agresivo” y colocó a Lionel Messi como su ídolo. Además, puso el foco en el Cuti Romero a la hora de elegir su jugador favorito a enfrentar en una cancha de fútbol.