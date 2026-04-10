Dos goles de Taty Castellanos, un 9 que estuvo en el radar de la selección, para la goleada de West Ham en la Premier League

Lionel Scaloni sigue atento a cada partido que juega un argentino en el mundo, y más si el escenario se trata de una de las principales ligas del planeta. La selección está en la recta final hacia el Mundial y cada gol, cada actuación, puede relanzar un posible convocado, así como también una circunstancia externa puede condicionar la presencia de otro en la máxima cita. Justo en una jornada donde Inter confirmó la lesión de Lautaro Martínez, otro 9 como Valentín Castellanos se destacó en Inglaterra.

En el inicio de la fecha 32 de la Premier League, Valentín Castellanos tuvo una actuación determinante en la goleada de West Ham por 4-0 ante Wolves, un duelo clave en la lucha por la permanencia. El centrodelantero argentino anotó el segundo y tercer tanto del vencedor. Y con un bonus track: con estos goles, West Ham dejó atrás al Tottenham en la tabla de posiciones y los Spurs arrancarán el partido de este domingo ante Sunderland en zona de descenso.

Taty Castellanos marcó por duplicado para West Ham y relanzó sus posibilidades de ingresar en la lista de Scaloni John Walton - PA

El equipo local ya se imponía con un cabezazo de Konstantinos Mavropanos tras un centro de Jarrod Bowen. En el segundo tiempo apareció el delantero argentino. Primero, tras una recuperación en mitad de cancha, la jugada derivó en Pablo, que asistió de taco para que Castellanos definiera cruzado, incluso en caída. Apenas dos minutos después, el propio Bowen recuperó, lo encontró dentro del área y el atacante resolvió nuevamente con un remate bajo para firmar su doblete y el 3-0.

El cierre incluyó otro gol de Mavropanos, con una tijera tras una peinada del rival en un córner, para el 4-0 definitivo. El triunfo le permitió a West Ham salir de la zona de descenso y ubicarse 17° con 32 puntos, mientras que Wolves quedó más comprometido con 17 unidades. Y mando a zona de descenso (provisoriamente hasta que juegue) a Tottenham.

Taty Castellanos, con la camiseta de la selección Instagram

Es cierto que Castellanos no estuvo en la última convocatoria de Scaloni, la que afrontó la fecha FIFA con los triunfos en los amistosos ante Mauritania y Zambia, pero el entrenador suele seguir a todos y más aquellos que alguna vez estuvieron en la consideración. Valentín Barco puede dar fe de eso, incluso cambiando su posición en Racing de Estrasburgo, por la liga de Francia. Mientras se desempeñó como lateral izquierdo fue observado pero había perdido terreno con la camiseta celeste y blanca. Pero cuando pasó a jugar como mediocampista recuperó la atención de Scaloni, a tal punto que volvió a ser citado y lo puso para sumar minutos como volante.

Encima, de aquí al Mundial habrá que estar atentos a distintos movimientos y situaciones que se puedan llegar a dar incluso con aquellos que tienen su lugar asegurado, como Lautaro Martínez. A 67 días del debut de la Argentina en el Mundial, el 9 de Inter volvió a sufrir una lesión muscular y su situación genera inquietud, especialmente para el cuerpo técnico nacional. El delantero fue sometido a estudios en Italia que confirmaron este viernes una molestia en el sóleo de la pierna izquierda, que lo dejó afuera del partido de este domingo, en una zona que ya le había traído complicaciones hace poco tiempo. Una distensión lo marginaría durante quince días de las canchas, pero si encima el exRacing es reincidente en la zona, la recuperación podría demandar más tiempo. Habrá que esperar.

Los goles de Castellanos

Además, cabe recordar que Joaquín Panichelli, quien sí había sido convocado por Scaloni para la última fecha FIFA, sufrió una grave lesión, lo que no sólo lo marginó de los próximos meses en Racing de Estrasburgo (es compañero de Barco) sino que se perderá el Mundial.

Otro delantero que había estado en el radar como 9 en la carpeta de Scaloni es Santiago Castro, de Bologna, de Italia. Serán tiempos decisivos. Pero si Castellanos sigue haciendo goles y colabora para salvar del descenso a West Ham, colaborará también con sus posibilidades para ser de la partida en la cita máxima de Estados Unidos, México y Canadá,