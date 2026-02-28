Alexis Mac Allister anotó un golazo en el triunfo de Liverpool ante West Ham

Después de un comienzo irregular en la temporada, Alexis Mac Allister mostró una mejora en su rendimiento en la cancha durante las últimas semanas. Este sábado, volvió a anotar por segunda vez consecutiva en la Premier League tras convertir el tercer gol del Liverpool en la victoria por 5-2 ante West Ham United. El otro argentino en la cancha, Valentín Castellanos, marcó uno de los tantos del conjunto perdedor en el encuentro disputado en Anfield.

El equipo de Arne Slot estaba ganando con claridad a su rival gracias a los goles de Hugo Ekitike y Virgil van Dijk, pero no dejó de apretar el acelerador para ampliar la ventaja. Por eso, no extrañó que llegara el tercer gol del partido con el sello del mediocampista argentino.

Sobre el final del primer tiempo, a los 43 minutos, el francés Hugo Ekitike capturó el despeje de Jarrod Bowen a la salida de un córner y asistió a Mac Allister, quien resolvió de primera y con una gran volea transformó un disparo en inatajable para Mads Hermansen que, pese al esfuerzo, no pudo hacer nada para detenerlo.

De esta forma, el argentino marcó por segunda vez en la temporada de la Premier League; la jornada anterior había anotado contra el Nottingham Forest la semana pasada. Además, es la quinta anotación en todas las competencias, donde tres tantos fueron por Champions League.

El nivel de Mac Allister crece partido a partido, y es una señal positiva para el la Selección Argentina, que está a menos de un mes de disputar la Finalissima en Qatar frente a España.

Mac Allister estaría en el radar del Manchester United para la próxima temporada PAUL ELLIS� - AFP�

Asimismo, su levantada en la temporada coincide con el rendimiento mostrado por su equipo en los últimos partidos. Con esta victoria, el Liverpool llegó a los 48 puntos en la Premier e igualó al Manchester United en la 4ª posición, aunque con un partido más.

Castellanos anotó en la derrota de su equipo

Taty Castellanos, que arribó al West Ham en el último mercado de pases, convirtió su segundo gol en la Premier League. A los 75 minutos, el delantero argentino aprovechó un córner pasado de Bowen y apareció sin marca para cabecear frente al arco, dejando sin opciones a Alisson de atajar la pelota.

El jugador nacido en Mendoza disputó los 90 minutos y completó su octavo partido con los Hammers por Premier League. Cabe señalar que West Ham le pagó 29 millones de euros (33,4 millones de dólares) a Lazio para contar con los servicios del argentino y le firmó un contrato hasta junio de 2030.

“Para mí la Premier es una de las mejores ligas del mundo. Primero por la clase de equipos que hay. Aquí hay muchos más equipos grandes, cualquiera te compite. La liga italiana es muy defensiva, a mí como delantero me costaba bastante. La idiosincrasia es mucho más defensiva. Hay muchos equipos que se tiran atrás y es muy difícil para el delantero”, destacó hace unos días Castellanos sobre las diferencias entre las dos ligas europeas.

La misión del argentino es aportar la mayor cantidad de goles posibles para que West Ham pueda salvarse del descenso. Con un partido más, el equipo inglés se encuentra a dos puntos del Nottingham Forest, el último club que se salvaría de jugar en el Championship la próxima temporada.