Van Gaal y Van Dijk le apuntan a Messi: la advertencia del defensor y una crítica solapada del DT de Países Bajos

escuchar

El capitán de la selección de Países Bajos, Virgil van Dijk, se muestra cauteloso sobre la amenaza que representa Lionel Messi cuando los neerlandeses se enfrenten a Argentina en los cuartos de final del Mundial el viernes, pese a que salió victorioso la última vez que se enfrentaron a nivel de clubes. Van Dijk calificó a Messi como el mejor jugador contra el que había jugado después de que su equipo, el Liverpool, remontara una desventaja de tres goles en el partido de ida para vencer al Barcelona en su camino hacia el título en Champions League de 2019 y reiteró el elogio en Qatar después de que Países Bajos llegara a cuartos de final.

”Es un honor jugar contra él”, dijo Van Dijk antes de desviar cualquier comparación individual previo al partido que se disputará en el Lusail Stadium. ”No soy yo contra él, ni Países Bajos contra él, sino Países Bajos contra Argentina”, dijo. “Nadie puede hacerlo solo, tendremos que idear un buen plan”. Ese fue ciertamente el caso en el Mundial de 2014 cuando el entrenador neerlandés Louis van Gaal tuvo que prepararse para la amenaza de Messi en la semifinal en Brasil, que Argentina ganó por penales tras un empate sin goles.

Lo que aprendieron, sin embargo, fue que defenderse de Messi es una tarea colectiva. En ese partido, Messi tuvo más un papel de creador de juego, pero se le asignó un defensor central para que lo marcara, además de que también recibió una atención especial de Daley Blind, quien jugaba en el mediocampo y cortó con éxito gran parte del juego argentino. Blind es el único sobreviviente en el equipo neerlandés ocho años después, pero ahora juega como lateral izquierdo, mientras que Messi, de 35 años, tiene un papel diferente en una nueva selección argentina.

Virgil van Dijk, capitán de Países Bajos, da indicaciones durante el partido de octavos de final ante Estados Unidos

Van Dijk sumará sus propias lecciones de 2019, cuando Messi anotó dos goles cuando el Barcelona los venció 3-0 en el partido de ida de la semifinal de la Liga de Campeones, aunque el primer gol fue un rebote y el segundo un espectacular tiro libre. Pero Van Dijk y sus compañeros de equipo terminaron festejando tras ganar 4-0 en Anfield en la vuelta, para después superar al Tottenham Hotspur en la final .Sin embargo, Messi aún dejó una fuerte impresión en el central neerlandés. ”Lo difícil de él es que cuando estamos atacando, se está relajando en algún rincón o algo así”, recordó Van Dijk. “Hay que estar muy afinado en cuanto a organización defensiva. Siempre lo buscaban para intentar hacérnosla difícil en el contragolpe”.

¿Y qué piensa Van Gaal del capitán argentino? “Messi es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 no tocó una pelota y perdimos en los penales. Ahora queremos nuestra revancha”, expresó el entrenador, que siempre encuentra un resquicio para deslizar una crítica contra el argentino .El DT también se refirió a las posibilidades de que su equipo sea campeón en Qatar: “Dije que podemos serlo, no que lo vayamos a ser. Pero podemos serlo. Pero si al final no lo somos, no podemos decir que hayamos fracasado”.

Un cruce generacional

Scaloni contra Van Gaal. El seleccionador más joven del Mundial de Catar (44 años) contra el de edad más avanzada (71). El partido entre sus selecciones nacionales el viernes en cuartos de final supone también un duelo generacional. ”Yo estaba en el Deportivo de La Coruña cuando él entrenaba al Barcelona y ya era una eminencia, es un orgullo enfrentarlo, todo el mundo sabe lo que ha hecho por el fútbol”, afirmó Scaloni al término de la victoria en octavos de final contra Australia (2-1), ante la perspectiva de medirse a Países Bajos.

Louis Van Gaal prepara el cruce con Argentina ALBERTO PIZZOLI - AFP

Pase lo que pase el viernes, Scaloni parece tener un futuro prometedor en los bancos por lo demostrado en sus inicios. Van Gaal había decidido retirarse después de salir del Manchester United en 2016, coincidiendo además con un momento personal muy complicado por la muerte de su hermana menor y de uno de sus yernos. Decidió sin embargo regresar para una tercera etapa al frente de Países Bajos y para estar en este Mundial de Qatar 2022, un torneo que debía marcar su retirada definitiva. Sin embargo, el veterano técnico suena ahora como posibilidad para dirigir a Bélgica después de la dimisión del español Roberto Martínez. ”Bélgica es un país estupendo, con gente muy amigable y Knokke (en la costa del Mar del Norte) tiene una playa bonita. ¡Pero tienen que convencer a mi esposa!”, bromeó.

Sobre el papel, todo les separa como entrenadores. Uno está iniciando su carrera en los bancos y el otro está a punto de retirarse. Uno tiene experiencia solo en la selección argentina, en la Sub-20 y en la mayor, y el otro ha dirigido a su selección en tres etapas diferentes a lo largo de más de dos décadas, además de a clubes importantes de Europa como el propio Ajax, el FC Barcelona, el Bayern Munich o el Manchester United. Su perfil personal también es muy diferente. Mientras Scaloni acostumbra a un tono mesurado y a un perfil bajo, Van Gaal ha protagonizado en el pasado comentadas salidas de tono o ha tenido reacciones volcánicas. ”El problema de Van Gaal no es que se crea Dios, sino que se cree el padre de Dios”, llegó a decir sobre él el exfutbolista alemán y expresidente del Bayern Múnich Uli Hoeness. “En principio me retiraré, pero nunca se debe decir nunca, no sabes qué ofertas pueden llegar a la mesa”, agregó.

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, y Louis van Gaal, DT de Países Bajos

En Mundiales, Van Gaal ya consiguió dejar a Países Bajos en el podio, hace ocho años en Brasil 2014, y ahora aspira a repetir o a mejorar aquella actuación. No consiguió sin embargo ningún título oficial con la Oranje, algo de lo que Scaloni sí puede presumir con Argentina, ya que el año pasado condujo al equipo al título en la Copa América y este año levantó la Finalissima, el trofeo que mide a los vigentes campeones de Europa y Sudamérica. Todo ello rodeándose además de un cuerpo técnico también joven, de su generación, por ejemplo con Pablo Aimar (43 años) en su ‘staff’.

”Estamos de la misma manera que cuando asumimos siendo jóvenes, siendo un grupo de cuerpo técnico muy joven. Ante la primera llamada dijimos sí, no tuvimos ninguna duda, no nos paramos a pensar en ello porque creemos que es espontáneo, es nuestra manera de ser, y lo disfrutamos a nuestra manera”, explicó Scaloni sobre su juventud y la de sus adjuntos, cuando anunció su lista de 26 convocados para este Mundial.

LA NACION