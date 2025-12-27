Liverpool cerró el año con una victoria y un tributo conmovedor a Diogo Jota en Anfield

Anfield vivió una noche atravesada por la emoción y la memoria. En el último partido como local de la temporada, Liverpool derrotó 2-1 a Wolverhampton y transformó la despedida del año en un sentido homenaje a Diogo Jota, el delantero portugués fallecido en julio en un accidente de tránsito junto a su hermano André Silva. El gesto más simbólico y sentido se dio antes del inicio: dos de sus tres hijos —Dinis y Duarte— salieron al campo como “mascotas” y encabezaron la formación del equipo junto al capitán Virgil van Dijk, ante una ovación cerrada del estadio.

El marco no podía ser más elocuente: Liverpool recibió a Wolverhampton en la última jornada del año en Anfield, en el que fue el primer enfrentamiento entre los dos clubes ingleses que marcaron la carrera de Jota. Allí disputó 131 partidos con los Wolves entre 2017 y 2020, antes de pasar a los “reds”, donde jugó 182 encuentros. Precisamente por ese doble vínculo, la jornada estuvo cargada de una emoción singular, amplificada por la cercanía de las fiestas y la primera Navidad sin el futbolista.

Flores, controles de consola de videojuegos (joysticks) —una de las pasiones de Jota— y fotografías pueden verse en un altar conmemorativo instalado cerca del estadio de Anfield en homenaje al delantero portugués de Liverpool OLI SCARFF� - AFP�

La presencia de Dinis y Duarte, sus dos hijos más grandes, fue más que un símbolo. Vestidos con la indumentaria del club, se posicionaron al frente del equipo titular y caminaron al lado de Van Dijk, quien en la previa confesó al plantel que aún no logra procesar del todo la pérdida de su compañero, según informó The Mirror.

En las tribunas, el homenaje se vivió con intensidad. Desde temprano, los alrededores de Anfield se colmaron de bufandas, camisetas, flores y todo tipo de recordatorios para Diogo Jota. Los altares improvisados a la entrada del estadio se poblaron nuevamente de mensajes escritos a mano, velas, fotografías y hasta una camiseta hecha con flores rojas y blancas, con el número 20 en el centro, como el dorsal que inmortalizó el delantero. Sobre una de las paredes, el mural en su honor, donde se lo ve celebrando un gol con el nombre “DIOGO J.” en la espalda, volvió a convocar a cientos de hinchas.

Otro momento conmovedor se produjo en el minuto 20 del partido, cuando todo el estadio se puso de pie para aplaudir en honor a Jota. El gesto fue acompañado por cánticos, banderas y bufandas al viento con su nombre, y con una consigna clara: “He will never walk alone”. La ovación no fue casual. Desde su muerte, Liverpool decidió retirar el dorsal número 20 y Wolverhampton lo incluyó en su Hall of Fame, en una decisión compartida por las instituciones que más lo vieron crecer.

En uno de los palcos del estadio, estaba la esposa del futbolista, Rute Cardoso, quien siguió el homenaje de sus hijos, visiblemente conmovida. Junto a ella estuvo su hija menor, Mafalda, de apenas un año, quien acompañó a su madre en esta nueva ceremonia de recuerdo. Diogo Jota se había casado con su pareja de toda la vida, apenas 11 días antes del accidente, donde el Lamborghini en el que viajaban se salió del camino y se incendiara en el norte de España en julio.

La emoción de Rute Cardoso, la esposa de Diogo Jota, presente en Anfield OLI SCARFF� - AFP�

La familia ya había estado presente en otras oportunidades durante la temporada, como en la jornada inaugural ante Bournemouth, donde se desplegaron mosaicos con las siglas “DJ20” y “AS30”, los colores de la bandera portuguesa y una bandera con un mensaje directo: “Rute, Dinis, Duarte, Mafalda: Anfield siempre será vuestro hogar. You’ll Never Walk Alone”.

Los hijos de Diogo Jota, Dinis y Duarte, junto a otros miembros de la familia, posan con los capitanes y los árbitros, en el homenaje al jugador portugués, quien representó tanto a Wolverhampton como a Liverpool en la Premier League OLI SCARFF� - AFP�

Durante la conferencia de prensa previa al partido, el entrenador Arne Slot también se refirió al homenaje y reconoció el impacto de la pérdida. “Es la primera Navidad sin él, pero la sensación de vacío será especialmente intensa cuando sus dos equipos se enfrenten”, señaló. El DT neerlandés remarcó además que el equipo buscaría terminar el año “con buen pie” en honor a quien fuera parte del plantel que conquistó la Premier League a comienzos de 2025.

Slot no fue el único en dedicar palabras. La comunidad de Liverpool, incluida su afición más fiel, ha mantenido vivo el recuerdo de Jota en cada encuentro durante esta temporada. Desde canciones personalizadas que aún resuenan en The Kop, la legendaria tribuna de un solo nivel detrás de la portería en el estadio Anfield —“Oh he wears the number 20, he will take us to victory…”—, hasta pañuelos bordados con su rostro, el vínculo entre jugador e hinchada se transformó en un lazo emocional que trasciende su carrera.

En lo futbolístico, Liverpool resolvió el encuentro antes del descanso. A los 41 minutos, Ryan Gravenberch abrió el marcador tras una buena acción colectiva que culminó con un pase atrás de Jeremie Frimpong. Apenas un minuto después, tras el saque del medio, el local volvió a golpear: Florian Wirtz definió mano a mano, en posición de centrodelantero, luego de una habilitación de Hugo Ekitiké y marcó su primer gol desde su llegada al club. Un alivio para todos que el jugador por el que más pagaron esta temporada (125 millones de euros), pudiera finalmente convertir.

Alexis Mac Allister fue titular y estuvo cerca de convertir con un potente remate desde afuera del área que dio en el palo, aunque la acción quedó anulada por una posición adelantada previa. El mediocampista argentino volvió a ser parte del equipo, acumulando 19 encuentros sumando minutos para los “reds”, ya sea como titular o entrando desde el banco.

En el segundo tiempo, Wolverhampton reaccionó y encontró su oportunidad a través de la pelota parada. Alisson Becker respondió primero con una atajada clave tras un cabezazo, pero el rebote fue aprovechado por el uruguayo Santiago Bueno, que empujó al gol. Los locales sufrieron hasta el final, ante el peor equipo de la Premier —marcha último con solo dos puntos—, pero lograron mantener el resultado y cerrar el año con victoria.

Joao Gomes pelea la pelota con Alexis Mac Allister durante el partido entre Liverpool y Wolves por la fecha 18 de la Premier League Ian Hodgson� - AP�

Con este resultado, Liverpool encadenó siete partidos sin derrotas, con cinco victorias y dos empates en sus últimas presentaciones, y en cuarta posición, aun con partidos por jugarse. El triunfo sirvió para despedir la temporada como local, pero también para reafirmar un lazo emocional que atraviesa al club y a su gente.

Cinco meses después de la tragedia, el fútbol inglés continúa rindiéndole tributo. La jornada de este sábado no fue una excepción, pero sí una de las más representativas por el contexto, el rival y la puesta en escena. Fue una despedida con forma de homenaje, pero también un recordatorio de que, como proclamó el club en sus tribunas, “Anfield siempre será su casa”.

