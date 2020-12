Así serán las cabinas VOR iniciales que se utilizarán desde Ezeiza para la LPF Crédito: @juanbalbi9

"Mínima interferencia. Máximo beneficio". Bajo esa máxima, el VAR (Video Assistant Referee) empieza a emerger en el fútbol argentino. En medio de cuestionamientos, discusiones e incógnitas, el sistema de videoarbitraje, que comenzó a utilizarse en 2016 por la FIFA, llegará a la Liga Profesional de Fútbol como primer paso y luego el plan es expandirlo hacia la segunda división. Se trata de un proyecto institucional de la AFA que todavía se encuentra en proceso de capacitación a gran parte del espectro futbolístico, pero que avanza a paso firme y ya tiene fecha: se comenzará a utilizar entre febrero y marzo de 2021 en la primera división.

El anuncio se produjo este lunes en el predio de la AFA de Ezeiza, donde se está gestando un Centro de Tecnología y Desarrollo con siete cabinas VOR (Video Operation Room) desde donde se realizará el videoarbitraje, sin necesidad de viajar y montar una cabina en cada estadio. Mientras continúa la construcción del edificio, que será de 853 metros cuadrados, contará también con las oficinas de la Dirección Nacional de Arbitraje y estaría listo para junio, ya se diseñó una estructura temporaria con tres cabinas VOR para su uso en los primeros meses y se está trabajando en una obra fundamental para la recepción de las imágenes en alta calidad: instalar fibra óptica en todos los estadios de primera división, una situación que puede llegar a demorar el inicio del uso del sistema.

En Ezeiza se realizaron pruebas en 80 partidos con las categorías menores de 60 clubes diferentes, en las que participaron 5000 jugadores, tres móviles de TV, 27 cámaras, 80 técnicos y 15 operadores de VAR. En cada cabina, se ubicaron el árbitro AVAR, su asistente y un operador, además de un coordinador general que solo se dispuso para esta etapa de pruebas y que no estará cuando se inicie de forma profesional.

Además, desde enero se llevan dictadas 550 horas cátedras con más de 50 árbitros que estarán capacitados y homologados, en una cifra que será la más alta de Sudamérica. Ahora solo restan los detalles finales de las obras y la homologación de la FIFA y la IFAB y, mientras tanto, se continuarán con las capacitaciones generales a todo el espectro futbolístico: árbitros, jugadores, entrenadores y periodismo para comprender al máximo la utilización del recurso.

"El objetivo del VAR es ayudar al árbitro a tomar una decisión, ante errores claros y obvios. El VAR no busca 100% de precisión, ya que no hay deseo de interferir en el desarrollo natural del juego. El árbitro tiene que olvidar que hay VAR antes de tomar una decisión, pero recordar que hay VAR luego de tomar una decisión. La idea sigue siendo que el partido lo dirija el árbitro, que no se detenga el juego en cualquier situación", explicó Federico Beligoy, director nacional del arbitraje.

El Centro de Tecnología y Desarrollo que se está construyendo en Ezeiza: estaría listo en junio Crédito: @juanbalbi9

"Es un proyecto vanguardista y de profundo rigor y compromiso con las reglas del juego. El VAR está para ayudar, el árbitro tiene que tomar las decisiones en el campo. Preferimos soportar una diferencia de criterio antes de que el VAR se meta constantemente y desvirtúe el juego y su dinámica. Que se use para errores claros y manifiestos", agregó Beligoy, quien estuvo acompañado en la presentación con Mauro Vigliano y Sergio Viola, los encargados técnicos del proyecto VAR en el país, y Claudio Tapia, presidente de la AFA.

La cámara lenta será utilizada solo para buscar detalles, pero no para decidir sobre una infracción. "Magnifica las acciones y no sirve para intensidades ni intenciones porque se crea una falsa realidad", dijo Vigliano.

Sin costos informados acerca del desembarco de la herramienta en la Argentina, la empresa que se hará cargo de la implementación tecnológica del sistema será Simply Life, constituida en Bélgica, homologada por FIFA para prestar el servicio del VAR y que tiene a Reftel como subsidiaria argentina, que está dirigida por el empresario argentino Ramiro González Palazzo, quien había sido el impulsor de los intercomunicadores para los árbitros y ya tiene contrato con la AFA para la provisión de los aerosoles.

La resolución se conoció en octubre de 2019 y la AFA, tras la presentación de otras dos empresas (Mediapro y Hawk-Eye) para la prestación de los servicios, le adjudicó la licitación a Simply Life / Reftel "por ser la más adecuada por cuestiones de precio y de facilidad en cuanto a la implementación tecnológica".

Las tras cabinas VOR iniciales fueron montadas temporalmente hasta la construcción del Centro de Tecnología y Desarrollo Crédito: @juanbalbi9

Por su parte, Tapia elogió el trabajo realizado y habló de la necesidad de ser "tolerantes" con la herramienta. "La incorporación de la tecnológica en nuestro fútbol va a ser importantísima. Vamos a ser la primera federación a nivel sudamericano de contar con la salas VOR en el predio. La tecnología, si bien en los torneos sudamericanos está desde hace un tiempo, a veces cuesta entender y ser tolerante", comentó el presidente de la Federación.

"Todos tienen su corazoncito en algún club, seguramente todos deben ser hinchas. Yo soy de la selección y cada vez que hay Eliminatorias lo vivo se una forma muy especial. Pero hay que ser tolerantes, mismo ustedes los comunicadores. Esto es para traer transparencia y justicia al fútbol argentino, también para reducir los errores involuntarios de los árbitros. Es un fútbol físico y friccionado. La parte más importante va a ser la comunicación, la adaptación y la paciencia. Felicito a Beligoy y Vigliano y todo su equipo por haber llegado en tan poco tiempo con tanto trabajo", concluyó Tapia.

Cómo se utilizará el VAR en la Argentina

Las cabinas VOR estarán desde Ezeiza y tendrán conexión directa con las cámaras de TV a través de fibra óptica Fuente: Archivo

El VAR es uno de los asistentes del árbitro, quien tiene a su disposición todos los ángulos e imágenes de la transmisión de TV oficial del partido, las que utiliza a distintas velocidades para chequear las situaciones revisables por protocolo.

¿Es la decisión arbitral claramente errónea? El VAR recomendará al árbitro que realice un OFR (on field review o revisión en campo) para corregir su decisión inicial. La decisión final siempre será tomada por el árbitro principal, la máxima autoridad del cuerpo arbitral.

¿Qué decisiones pueden ser revisadas? Goles, penales, rojas directas y confusiones de identidad.

Las cuatro acciones de juego que serán revisadas

El VAR se iniciará entre febrero y marzo en el fútbol argentino Fuente: Archivo

Gol/no gol: decisión de gol/no gol; infracción por fuera de juego (APP, que es la "Fase de Ataque con Posesión de balón", es decir el período de juego durante un ataque antes de un incidente que puede ser revisado); infracción por parte del equipo atacante (APP); y balón fuera de juego (APP).

Penal/no penal: concesión errónea de un penal; infracción sancionable con penal no sancionada; localización de la infracción (dentro o afuera del área); infracción cometida por el equipo atacante en la jugada del incidente sancionable con penal (APP); balón fuera del campo antes del incidente (APP).

Tarjeta roja directa: expulsión erróneamente sancionada; expulsión no detectada en el terreno de juego; las revisiones se limitan a expulsiones directas y no a segundas amonestaciones.

Confusión de identidad: si el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado, el VAR chequeará y corregirá la decisión.

Procedimiento del VAR

Se produce una incidencia y el VAR chequeará si se produjo un error claro y obvio. Si hubiese un error claro y obvio, el VAR recomendará al árbitro que la situación sea revisada. Revisión y decisión arbitral. El árbitro elige la recomendación del VAR indicando la señal de TV y elige: tomar una decisión basada únicamente en la información recibida por el VAR en situaciones fácticas (fuera de juego, faltas dentro/fuera del área, balones fuera del campo y gol/no gol); o acudir a la revisión en campo y tomar la decisión en el área de revisión para las situaciones de interpretación.

