Vélez anunció la venta de Thiago Almada a la MLS en una impactante cifra y anticipó cuándo dejará el club

Aunque se venía amasando hace tiempo la posibilidad de una venta, la noticia impactó en la tarde del viernes en Mundo Vélez: Thiago Almada, la joyita del club, se irá a jugar a la Major League Soccer, la liga de los Estados Unidos. A través de sus redes sociales, el Fortín dio a conocer el acuerdo al que llegó con el Atlanta United y el futbolista de 20 años tendrá sus últimos partidos con el equipo en el que en la noche del viernes ante Patronato cumplirá los 100 encuentros en la entidad en la que debutó en agosto de 2018.

“Se arribó a un entendimiento con la Major League Soccer (MLS) por la cesión definitiva de los derechos federativos de Thiago Almada a favor del Atlanta United FC. El monto de la operación es de U$S 16.000.000 . El convenio entraría en vigencia a principios de febrero de 2022″, comunicaron desde la entidad de Liniers.

El conjunto velezano se desprende por completo de su última gran aparición, con un ingreso que está muy por encima de lo que le habían ofrecido al Fortín algunos clubes de la Argentina, entre ellos Boca, que intentaron quedarse con el pase en los últimos mercados de pases.

El enganche surgido de las inferiores de Vélez llevaba disputados 99 partidos oficiales entre el torneo de primera división, la Copa Argentina y sus participaciones en las Copas Libertadores y Sudamericana. Suma 24 goles hasta el momento con la camiseta de sus amores. Y este viernes, ante Patronato, se despidió en su partido 100.

Thiago Almada, la cuota de fútbol de Vélez tiene fecha de salida Prensa Vélez

La impactante cifra coincide con la que se había anunciado que pagaría Manchester City por el jugador, al que incluso el diario británico The Sun anunció como “el nuevo Messi” en aquel momento. En julio de 2019, el equipo dirigido por Josep Guardiola parecía su destino inexorable.

Hace dos años, Almada estuvo en la mira de Manchester City, en la cifra de venta que se anunció este viernes

En el plantel de Atlanta United, de no mediar cambios, Thiago tendrá como compañeros a cinco compatriotas: Alan Franco y Ezequiel Barco, que emigraron de Independiente; Santiago Sosa, ex mediocampista de River; Marcelino Moreno, con pasado como volante en Lanús, y Franco Ibarra, ex Argentinos Juniors.

Almada disputó el Sudamericano Sub 20 de 2019 con el seleccionado argentino y sumó minutos en la Sub 23 que representó al país en los Juegos Olímpicos de Tokio, celebrados este año. Incluso, integró la última lista de citados por el DT Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias, para los partidos ante Uruguay y Brasil, aunque no formó parte de los que estuvieron en el campo de juego ni en el banco de suplentes.