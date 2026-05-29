Lista de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026, con Lionel Messi

La selección argentina ya tiene a los 26 convocados para intentar defender su condición de campeona del mundo en el Mundial 2026. Despejadas las dudas, Lionel Messi integra la nómina y disputará su sexta Copa del Mundo estableciendo un récord absoluto de presencias que compartirá con Cristiano Ronaldo, citado en Portugal y, posiblemente, con Guillermo Ochoa, reservado por México.

Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso serán los tres arqueros. El ‘Dibu’ y el 1 de Olympique de Marsella integraron el plantel que se consagró en Qatar 2022. El surgido en Racing, por su parte, era un habitué en las convocatorias antes del último Mundial, pero una fractura en el maxilar derecho lo dejó afuera. Ahora, tras un gran cierre de temporada en Atlético de Madrid, se ganó un lugar.

'Dibu' Martínez será el arquero titular de la selección argentina en el Mundial 2026 Aníbal Greco - La Nación

En la última línea, las sorpresas pasan por las ausencias de Marcos Acuña y Marcos Senesi. Scaloni se decantó por Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina. Todos ellos, a excepción de Balerdi y Medina, alcanzaron la gloria máxima hace tres años y medio. Los debutantes son titulares indiscutidos en Olympique de Marsella y se perfilan como los reemplazantes naturales del ‘Cuti’ y Tagliafico, respectivamente.

La mitad de la cancha tiene a referentes como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, a los que se les suma Thiago Almada, Nico Paz y Valentín Barco, que tuvo una gran temporada en Racing de Estrasburgo que le aseguró su traspaso a Chelsea a partir de la próxima temporada, después de la Copa del Mundo.

Giovani Lo Celso y la revancha más deseada: se perdió Qatar 2022 por lesión pero estará en el Mundial 2026 IRA L. BLACK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En ataque, lo relevante pasa por la presencia de Messi, que no había confirmado explícitamente su participación. Además, como era de esperarse, también están Julián Álvarez y Lautaro Martínez, otros indiscutibles en el plantel desde hace más de cuatro años. La gran sorpresa es José Manuel ‘Flaco’ López, que fue llamado por la grave lesión de Joaquín Panichelli, su principal competidor por ser el tercer 9, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Por último, el factor de la polifuncionalidad resulta vital para un Mundial y, en ese contexto, Nicolás González y Giuliano Simeone, ambos de Atlético de Madrid, ya partían con una clara ventaja por su capacidad de ocupar varios roles, una virtud que el cuerpo técnico valora profundamente. Ambos dirán presente en Estados Unidos, México y Canadá, y afrontarán su primera Copa del Mundo. El zurdo había sido convocado para Qatar 2022, pero finalmente quedó desafectado por una lesión muscular.

Nicolás González fue convocado para el último Mundial, pero finalmente fue desafectado por lesión CHARLY TRIBALLEAU - AFP

La lista de la selección argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolás González - Atlético de Madrid

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Lautaro Martínez - Inter de Milán

José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Thiago Almada - Lyon

Nico Paz - Como 1907