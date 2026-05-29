Lista de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026, con Lionel Messi

El DT campeón del mundo en Qatar 2022 entregó la nómina de 26 en la que se mantiene la base que logró la tercera estrella en Medio Oriente, con la inclusión del capitán
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La selección argentina ya tiene a los 26 convocados para intentar defender su condición de campeona del mundo en el Mundial 2026. Despejadas las dudas, Lionel Messi integra la nómina y disputará su sexta Copa del Mundo estableciendo un récord absoluto de presencias que compartirá con Cristiano Ronaldo, citado en Portugal y, posiblemente, con Guillermo Ochoa, reservado por México.
Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso serán los tres arqueros. El ‘Dibu’ y el 1 de Olympique de Marsella integraron el plantel que se consagró en Qatar 2022. El surgido en Racing, por su parte, era un habitué en las convocatorias antes del último Mundial, pero una fractura en el maxilar derecho lo dejó afuera. Ahora, tras un gran cierre de temporada en Atlético de Madrid, se ganó un lugar.
En la última línea, las sorpresas pasan por las ausencias de Marcos Acuña y Marcos Senesi. Scaloni se decantó por Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina. Todos ellos, a excepción de Balerdi y Medina, alcanzaron la gloria máxima hace tres años y medio. Los debutantes son titulares indiscutidos en Olympique de Marsella y se perfilan como los reemplazantes naturales del ‘Cuti’ y Tagliafico, respectivamente.
La mitad de la cancha tiene a referentes como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, a los que se les suma Thiago Almada, Nico Paz y Valentín Barco, que tuvo una gran temporada en Racing de Estrasburgo que le aseguró su traspaso a Chelsea a partir de la próxima temporada, después de la Copa del Mundo.
En ataque, lo relevante pasa por la presencia de Messi, que no había confirmado explícitamente su participación. Además, como era de esperarse, también están Julián Álvarez y Lautaro Martínez, otros indiscutibles en el plantel desde hace más de cuatro años. La gran sorpresa es José Manuel ‘Flaco’ López, que fue llamado por la grave lesión de Joaquín Panichelli, su principal competidor por ser el tercer 9, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
Por último, el factor de la polifuncionalidad resulta vital para un Mundial y, en ese contexto, Nicolás González y Giuliano Simeone, ambos de Atlético de Madrid, ya partían con una clara ventaja por su capacidad de ocupar varios roles, una virtud que el cuerpo técnico valora profundamente. Ambos dirán presente en Estados Unidos, México y Canadá, y afrontarán su primera Copa del Mundo. El zurdo había sido convocado para Qatar 2022, pero finalmente quedó desafectado por una lesión muscular.
La lista de la selección argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
Defensores
- Gonzalo Montiel - River
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
Mediocampistas
- Giovani Lo Celso - Betis
- Leandro Paredes - Boca
- Rodrigo De Paul - Inter Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Valentín Barco - Racing de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi - Inter Miami
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Thiago Almada - Lyon
- Nico Paz - Como 1907
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