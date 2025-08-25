Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Velez Sarsfield venció por 2-0 a Godoy Cruz como visitante en el Torneo Clausura
Los detalles de todas las incidencias del partido
- 1 minuto de lectura'
Velez Sarsfield venció por 2-0 a Godoy Cruz como visitante, en un partido de la jornada 6 del Torneo Clausura. Para Velez Sarsfield los goles fueron marcados por Mateo Mendoza (en contra) (a los 23 minutos) y Maher Carrizo (a los 31 minutos).
En la próxima fecha, Velez Sarsfield se medirá con Lanús, mientras que Godoy Cruz tendrá como rival a Platense.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
Otras noticias de Torneo Clausura 2025
- 1
Argentinos goleó a Racing por 4-1 con pases y lujos: López Muñoz puso la cabeza (pero casi convierte como Maradona)
- 2
Boca, en la Tabla Anual 2025: así está el xeneize en la clasificación a las copas Libertadores y Sudamericana
- 3
“Román me llamó”: Cavani contó su charla con Riquelme en pleno campo de juego tras el triunfo de Boca
- 4
Mastantuono fue titular y estuvo a la altura de un Real Madrid que goleó a Oviedo