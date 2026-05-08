Cuándo juega Boca vs. Huracán, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026

Este sábado, Boca y Huracán se enfrentan en un partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que comienza a las 19, se disputa en la Bombonera, con arbitraje de Pablo Echavarría, y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize se clasificó a la primera instancia de eliminación directa tras quedar segundo en el Grupo A con 30 puntos, producto de ocho victorias, seis empates y dos derrotas. En la última jornada le ganó 2 a 1 a Central Córdoba en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero con goles de Alan Velasco y Milton Giménez (Michael Santos descontó para el Ferroviario).

Milton Giménez convirtió un gol ante Central Córdoba; no jugará frente a Huracán X @cacc_sde - Captura

El Globo, por su parte, avanzó de ronda en el séptimo puesto de la zona B con 22 unidades (cinco triunfos, siete igualdades y cuatro caídas). Viene de empatar 0 a 0 con Racing como visitante. No gana desde hace tres partidos y llega a este compromiso en un momento de dudas, por lo que debe recuperarse desde lo mental y, también, desde lo futbolístico, para intentar dar la sorpresa ante Boca.

Boca vs. Huracán: todo lo que hay que saber

Octavos de final del Torneo Apertura 2026.

Día : Sábado 9 de mayo.

: Sábado 9 de mayo. Hora : 19.

: 19. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro : Pablo Echavarría.

: Pablo Echavarría. TV : TNT Sports.

: TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al encuentro de este sábado, Claudio Ubeda, DT de Boca, aún duda entre utilizar a Javier García como arquero titular o arriesgar a Leandro Brey, que pidió el cambio el martes ante Barcelona, en la Copa Libertadores, por un traumatismo en la zona del pubis. Con respecto al resto de la formación, solo habrá un cambio: Adam Bareiro volverá a jugar en lugar de Milton Giménez.

En tanto el entrenador de Huracán, Diego Martínez, deberá hacerle entender a sus jugadores que tienen que mostrar su mejor versión, después de meses de irregularidad. Hernán Galíndez, arquero y capitán del equipo de Parque Patricios, habló sobre el duelo de octavos de final y resaltó que Boca llega con un desgaste mayor por su calendario internacional. “Llegamos bien, con confianza. Boca es favorito y tendrá la presión (...) suponemos que tendrán un cansancio extra a nosotros. Confiamos en nuestras posibilidades”, dijo.

Hernán Galíndez es el capitán y una de las grandes figuras de Huracán Prensa Huracán

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a los cuartos de final, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.94 contra los 4.55 que se repagan por un hipotético triunfo de Huracán. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.