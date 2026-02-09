Guillermo Barros Schelotto habló sobre el triunfo de Vélez ante Boca y acerca de la avioneta que pasó por el entrenamiento

No podía ser de otra manera. Guillermo Barros Schelotto vivió la victoria de Vélez sobre Boca en Liniers a flor de piel. Como es habitual, desde el banco palpitó el partido a mil revoluciones, entre protestas, gritos, gestos e indicaciones consensuadas con sus dos más estrechos colaboradores: su hermano Gustavo y Federico Insúa. Al final, su equipo dio un paso muy estimulante en el Torneo Apertura: el triunfo por 2 a 1 consolida al Fortín en lo más alto de la tabla de posiciones, con 10 puntos.

Después del encuentro hubo espacio para el análisis. Pero como viene ocurriendo en sus últimas conferencias post-partido, el clima distendido de los buenos resultados permite algunas ocurrencias y salidas inteligentes del Mellizo. Su sonrisa habla del momento que atraviesa su equipo.

Conviene retroceder unos días. En el entrenamiento que el plantel realizaba el miércoles por mañana en la Villa Olímpica. pasó una avioneta con la famosa canción “Traé refuerzos la p… que te parió”, así lo confirmó como hecho curioso Fabián Berlanga, presidente de Vélez, en el programa Fortineras sin Filtro. “El desgaste en el día a día te lleva a encontrarte con cosas inesperadas que son difíciles de entender. No lo podíamos creer. Pensamos que era uno de esos camiones con megáfono”, reveló el dirigente ante el medio partidario.

Guille y la avioneta 😂✈️ pic.twitter.com/AfL5E4L2ns — Vélez Sarsfield (@Velez) February 9, 2026

Ahora, cuando se le preguntó a Guillermo por el aparato que vieron sobrevolar en plena práctica, aseguró con tono pícaro: “La avioneta la mandé yo”, que desató risas entre los periodistas. Luego agregó: “Fue hace unas semanas atrás y la verdad es que no sabemos si fue un hincha o no. Yo creo que fue alguien que pasaba y se aprovechó... y justo estábamos todos”.

Si se habla de refuerzos para esta temporada, Vélez se rearmó con Lucas Robertone y el malayo Imanol Machuca, mientras que volvieron Franco Díaz, Nicolás Garayalde, Santiago Coronel, Rodrigo Piñeiro, Randall Rodríguez y Jonathan Berón.

La noche en el Amalfitani se recordará por los dos goles de Matías Pellegrini, que resolvió el partido en una ráfaga y con las asistencias del chileno Diego Valdés. Sobre el artillero rubio, ex Estudiantes de La Plata e Inter Miami, Barros Schelotto comentó: “No hablé con Pellegrini después del partido, pero sí antes. Es un jugador que tiene unas condiciones físicas y futbolísticas muy buenas para tener más impacto del que tiene en los partidos”. Y acerca de su capacidad de definición, apuntó que “pateó y definió bien”, pero al mismo tiempo lamentó otra jugada de riesgo que se echó a perder: “Una lástima la última que tuvo para abrirle a Valdés y generar el tercer gol”.

Guillermo Barros Schelotto se acordó de su extécnico, Carlos Bianchi, con pasado en Vélez y Boca FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

La figura de Carlos Bianchi siempre sobrevuela en Liniers. Un ídolo eterno que justamente dirigió al Mellizo en una etapa de Boca rebosante de títulos. “Creo que Bianchi estaría contento con respecto a Vélez, que es su equipo. También tiene pasado en Boca y tendrá sus sentimientos, pero feliz también de ser el entrenador de Vélez y que lo he tenido mucho tiempo. Imagino que debe estar contento, más allá del sentimiento que debe tener por Boca, que debe ser grande también”.

Respecto de la campaña de Vélez en el Apertura, que lo tiene arriba de todos después de tres triunfos y un empate, comentó: “El equipo me volvió a gustar como con Independiente. Y esta vez se justificó el triunfo ante Boca por lo que se hizo en el campo de juego, e incluso podríamos haber ampliado más allá del segundo gol”.