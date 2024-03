Escuchar

La platea norte del José Amalfitani fue una olla a presión en la noche del martes en Liniers. Vélez venció de manera agónica a Rosario Central por 1 a 0, con un tanto de Abiel Osorio, una victoria que lo ubica en zona de clasificación a cuartos de final de la Copa de la Liga. Pero la alegría por el triunfo no fue completa, ya que en ese sector del estadio hubo un escenas de puro nerviosismo que involucraron a la familia del DT Gustavo Quinteros con algunos simpatizantes. A poco estuvo el conflicto de escalar aún más: “A los hinchas que critican los tienen que expulsar de la cancha”, disparó luego el DT.

El Fortín experimentó un cambio en su peor momento deportivo, después de la paliza por 5 a 0 sufrida ante River. Después de esa goleada, Vélez consiguió 4 triunfos y 2 empates, con lo que sumó 14 puntos en 6 partidos, pero ese buen momento futbolístico no pareció trasladarse en la platea norte, ya que se produjo una acalorada discusión y un hincha estuvo a punto de intercambiar golpes con el hijo de Gustavo, que reaccionó frente a las críticas y respondió vehementemente.

En medio de los tironeos y agarrones, algunos socios que estaban alrededor frenaron la situación y el tenso momento se evaporó. Después, consumado el triunfo ante el equipo de Miguel Angel Russo, Quinteros habló con TyC Sports: “Una pena, porque a mí me da risa lo que dicen algunos tontos que están ahí. Porque te dicen ‘Osorio no, poné a otro’, en vez de apoyar a sus jugadores y al equipo todo el tiempo. Pero no son todos, eh. La gente de Vélez alentó hasta el final. A los hinchas que critican los tienen que expulsar de la cancha. Que no vengan más, que se queden en sus casas”.

Los hinchas insultaron al entrenador y se cruzaron con sus familiares en la platea. "A los que critican los tienen que expulsar de la cancha. Que no vengan más", expresó el DT de Vélez. pic.twitter.com/7qoIvybYIU — TyC Sports (@TyCSports) March 6, 2024

El protagonismo en la primera etapa estuvo a cargo del equipo de Quinteros, mientras que Rosario Central quedó agazapado, a la expectativa de lanzar un contraataque vía Ignacio Malcorra, el héroe del clásico rosarino ante Newell’s. La carta ganadora de Vélez era Claudio Aquino, aunque falta aceitar un poco más el juego colectivo para quebrar la valla de Jorge Broun, que solo contuvo un remate desde afuera del área de Braian Romero.

Vélez acentuó su postura en el segundo tiempo de la mano de Álvaro Montoro y Lenny Lobato, que dinamizaron el circuito; lo mismo intentó con los cambios Russo en Rosario Central, incluyendo a Maxi Lovera y Jaminton Campaz. Cuando el partido se encaminaba a una igualdad sin goles, el conjunto de Liniers volvió a resolverlo en los minutos finales. Así, a los 41 minutos, Aquino se inspiró con un centro perfecto desde la derecha para la cabeza de otro de los jugadores que ingresó, Abiel Osorio, que peinó la pelota al primer palo dejando sin reacción al arquero del conjunto canalla.

Así se desató la fiesta de los hinchas en el Amalfitani, para seguir dejando atrás épocas bastante recientes, cuando el club hasta merodeó la zona del descenso. La contracara es Rosario Central, que después de la impactante victoria ante Newell’s perdió su segundo partido consecutivo.

