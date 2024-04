Ver resultado de Boca online: así va el partido vs. Newell’s

Escuchar

Newell’s recibe a Boca en Rosario en un partido trascendental para las aspiraciones de ambos en la Copa de la Liga 2024. Por la fecha 13 de la zona B saltan a la cancha a las 17 para disputar un partido en el que se juegan mucho más que tres puntos. La Lepra, que inició la jornada en el tercer lugar de la tabla no puede relajarse en la búsqueda de los cuartos de final (resta una fecha), mientras que el xeneize, quinto, está aún más obligado a ganar: no está en la zona de clasificación, pese a que le queda completar el partido con Estudiantes, suspendido a los 63′ por la descompensación de un jugador.

El minuto a minuto que define bastante la suerte de estos dos conjuntos y el futuro de ambos en el certamen, más las tablas actualizadas en vivo se pueden seguir en canchallena.com. Este encuentro y todos los que componen la Copa de la Liga cuentan con estadísticas actualizadas en tiempo real y también se pueden consultar partidos ya disputados y datos de los que están por venir.

Ever Banega maneja los hilos de Newell's y vuelve este sábado a la titular, tras cumplir suspensión @Newells

En la última jornada Newell’s derrotó por la mínima diferencia a Sarmiento de Junín como visitante, con un tanto del uruguayo Juan Ignacio Ramírez, el máximo goleador del equipo rosarino en lo que va del certamen local con un total de ocho anotaciones, lo que lo posiciona en el tercer lugar de la tabla de artilleros, por detrás de Miguel Borja (River Plate) y Adrián ‘Maravilla’ Martínez (Racing).

Al xeneize, por su parte, lo afecta la irregularidad: acumula 19 puntos, uno menos que Defensa y Justicia (enfrenta a San Lorenzo), el último equipo que hasta el momento se estaría clasificando a la próxima ronda. Viene de vencer 2 a 1 al Ciclón con goles de Edinson Cavani y Miguel Merentiel (Adam Bareiro hizo el del azulgrana).

Kevin Zenón se convirtió en una pieza clave de Boca desde su llegada en el último mercado Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

Así se abrió la penúltima fecha

Vélez y Argentinos Juniors empataron en la apertura de la fecha, por lo que el ‘Bichito’ sigue como líder en la zona A. Y como Independiente (jugó a continuación) volvió al triunfo ante Banfield como visitante, River arrancó este sábado sabiendo que si no gana ante Central este domingo, se complica: está quedándose afuera de los cuartos de final, a falta de una jornada. De los 14 partidos zonales que componen esta fecha se destacan el de Newell’s vs. Boca en Rosario, San Lorenzo y Defensa y Justicia (ambos este sábado) y Racing vs. Lanús en Avellaneda (este domingo).

Dos clubes llegaron al inicio de la fecha liderando las tablas de posiciones de cada uno de los grupos de la Copa de la Liga Profesional 2024: Argentinos Juniors en el A y Godoy Cruz, ya clasificado a cuartos de final, en el B. A falta de una jornada para que concluya la etapa regular, ninguno tiene (en la previa), salvo el Tomba, asegurada su presencia en la siguiente instancia.

Los cuatro líderes de cada grupo accederán a los cuartos de final. El torneo se extiende hasta principios de mayo, cuando se disputará la final que le otorgará al ganador un cupo para disputar el Trofeo de Campeones ante el vencedor de la Liga Profesional -se jugará a continuación- y a la Copa Libertadores 2025.

Estudiantes, de andar irregular, recibe este sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero Fotobaires - PHOTOSPORT CHILE

Programación de la fecha 13 de la Copa de la Liga 2024

Viernes 5 de abril

Vélez 0-0 Argentinos Juniors.

Banfield 0-1 Independiente.

Sábado 6 de abril

17: Newell’s vs. Boca Juniors - Zona B - TNT Sports.

19:15: Estudiantes vs. Central Córdoba - Zona B - TNT Sports.

19.15: San Lorenzo vs. Defensa y Justicia - Zona B - ESPN Premium.

21.30: Talleres vs. Independiente de Rivadavia - Zona A - TNT Sports.

21.30: Unión vs. Belgrano - Zona B - TV Pública.

Domingo 7 de abril

16: Atlético Tucumán vs. Gimnasia (LP) - Zona A - ESPN Premiun.

16: Barracas Central vs. Instituto - Zona B - TNT Sports.

18.30: Racing vs. Lanús - Zona B - TNT Sports.

21: River Plate vs. Rosario Central - Zona A - ESPN Premiun.

Lunes 8 de abril

15.30: Deportivo Riesta vs. Huracán - Zona A - ESPN Premium.

20: Godoy Cruz vs. Sarmiento (J) - Zona B - TV Pública.

20: Platense vs. Tigre - Zona B - TNT Sports.