Fuente: Archivo

El mercado de pases de este verano no impacta por las cifras ni por los grandes movimientos. Las últimas devaluaciones secaron las arcas y no abundan las ventas al exterior. El poco movimiento destaca tres nombres, mientras un puñado de instituciones oficializan contrataciones de poco valor: la lista la encabezan Javier Mascherano (Estudiantes), Daniel Osvaldo (Banfield) y Ricardo Centurión (Vélez). "Veteranos, fumadores y violentos", según el crudo análisis del periodista Enric González en el diario español El País. "No hay dólares y no es posible hacer grandes compras. Y las soluciones son arriesgadas", destaca. Y Mascherano, del que valora que "es un hombre ordenado y cumplidor", parece ser la única apuesta segura.

Sin certezas sobre el estado físico de Osvaldo, la jugada más arriesgada parece ser la del Vélez de Gabriel Heinze por Centurión. Según El País, "el fútbolista más impresentable de la Argentina". "Centurión juega muy bien y vive muy mal", añaden. Y la salvación parece estar en manos de Heinze, a quien consdieran como el DT "más áspero, cuartelario e intimidante" de toda la Superliga Argentina.

Con algunos movimientos en los bancos, como los de Sebastián Beccacece a Racing, Lucas Pusineri a Independiente, Miguel Angel Russo a Boca o Israel Damonte a Huracán, entre otros, los cambios en el rubro entrenadores parecen mucho más intensos que entre los futbolistas. River, último subcampeón de América, perdió a Exequiel Palacios (se fue al Bayer Leverkusen), pero no hará contrataciones. Y la continuidad de Ignacio Fernández parece ser el único "fichaje" de este verano. En Boca hay más rumores que confirmaciones y solo resta el anuncio de la llegada de Guillermo "Pol" Fernández (a préstamo desde el fútbol mexicano). De Paolo Guerrero y Edwin Cardona no hay noticias, más allá de las negociaciones abiertas desde los últimos días del año pasado.

El receso de un torneo del que se desconoce cuando regresará (la lucha entre la AFA y la Superliga podría postergar el inicio) deja un verano sin grandes impactos desde lo futbolísticos. Y lo poco que pasa afuera se divide entre incorporaciones con cierta polémica, cambios de entrenadores y rosca política. "Es verano en Argentina y el balón se toma vacaciones. Es la época en que determinadas barras hacen el salvaje porque sí, porque se lo pide el cuerpo (un grupo de zumbados de River Plate montó el sábado una batalla campal en Punta del Este, el gran centro estival uruguayo, con disparos, heridos y detenidos) y en que el cerebro de los técnicos gira también de forma bastante salvaje en busca de refuerzos para el equipo", describe González. Mientras, las soluciones que aparecen son "forzosamente originales".