Víctor Orta, el director deportivo de Leeds que había llevado a Marcelo Bielsa a Inglaterra, fue despedido por el mal momento del equipo

Leeds United atraviesa una severa crisis futbolística: a cuatro jornadas del final de la temporada, el equipo ocupa la 17a. posición, a un paso de la zona de descenso en la Premier League. Y una de las consecuencias del mal momento es la salida del director deportivo, el español Víctor Orta, el hombre que en su momento fue clave para que Marcelo Bielsa asumiera como director técnico.

“Orta dejó el club por acuerdo mutuo”, anunció el club inglés esta mañana. “Víctor había llegado en 2017 y había ayudado a supervisar cambios que devolvieron al club a la Premier League en 2020″, recordó la comisión directiva del club. “Estoy profundamente entristecido por la forma en que este capítulo con Víctor concluye (...) Sin embargo, está claro que es hora de tomar una nueva dirección”, explicó el propietario del Leeds United, Andrea Radrizzani.

En junio de 2018, cuando Bielsa tuvo su primer contacto con el centro de entrenamiento de Leeds, acompañado, entre otros, por Víctor Orta @LUFC

Orta jugó un papel central en la llegada a Yorkshire de Bielsa, el entrenador que puso fin a 16 años pesados de Leeds fuera de la elite del fútbol inglés. A mediados de 2018, el directivo español viajó a la Argentina para reunirse con Bielsa y lo convenció del proyecto, cuando todavía Leeds estaba jugando en la segunda división. Buscar al exseleccionador de Argentina y Chile fue una idea exclusiva de él; es más, según contó más tarde, la gente de Leeds no tenía muchas referencias del DT rosarino.

“Con Bielsa intuí que tenía un modelo de jugador inglés que era muy entrenable, muy obediente. Convencer en el trabajo no era tan necesario. Eso fue lo que evalué. Pensé que el impacto en un gran grupo no iba a ser necesario. Cuando apreciaran la calidad del trabajo, la habilidad de hablar o no el inglés, vendría después en la consideración. Creo que no me equivoque y entendí que no iba a ser un problema”, contó Orta, tiempo después. Con Bielsa, el equipo logró el ascenso y, en la primera temporada en la máxima división, terminó en la destacable novena posición. Bielsa estuvo tres años y siete meses en el club, hasta que lo echaron, en febrero del año pasado, con el equipo en riesgo.

Leeds United can confirm Victor Orta has left the club by mutual consent — Leeds United (@LUFC) May 2, 2023

Haciendo un repaso de su intensa relación profesional con el entrenador argentino, Orta siempre le reconoció muchos aspectos positivos a Bielsa, pero también contó lo difícil que se le hizo negociar con el Loco durante cada proceso de renovación de contratos.

Deportivamente, desde la salida de Bielsa, Leeds nunca logró un reemplazante que tuviera éxito. Es más, tras la despedida del argentino pasaron cuatro técnicos por el banco. Después de Bielsa, asumió como DT el estadounidense Jesse Marsch, que salvó al equipo del descenso en el último suspiro. Sin embargo, el conjunto no mejoró y fue despedido en febrero pasado. Interinamente se hizo cargo del equipo Michael Skubala, que ya estaba trabajando como técnico en el club. Pero muy pronto asumió el DT español Javi Gracia, a quien la prensa británica ya da como despedido. Sam Allardyce, experimentado entrenador inglés de 68 años, es el elegido para los últimos partidos del torneo.

Desde la salida de Bielsa, Leeds no logró tener un DT que tuviera éxito y los hinchas siempre recuerdan al rosarino Robbie Jay Barratt - AMA - Getty Images Europe

Algo que ocurrió constantemente ante cada fracaso de un técnico luego de la salida de Bielsa y con lo que Orta debió convivir, es el reclamo, de cierta manera nostálgico, de los hinchas. El regreso del rosarino al club, pese a su última mala imagen en la conducción, fue una eventual situación que los simpatizantes pidieron en voz alta. Ahora mismo está ocurriendo, pero se sabe que los dirigentes del club inglés tomaron otro camino. Además, Bielsa está muy cerca de firmar con la selección de Uruguay (ya existe el acuerdo y el vínculo se estaría anunciado en los próximos días).

Leeds está, verdaderamente, muy comprometido. El domingo pasado y de visitante, el equipo perdió por 4-1 con Bournemouth y se encuentra en la 17° posición con 30 puntos, la misma cantidad que el 18° y ya en zona de descenso, Nottingham Forest. El próximo sábado, encima, Leeds tendrá que visitar a Manchester City, el líder del campeonato.

