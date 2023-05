Novak Djokovic podrá jugar el US Open ya que Estados Unidos dejará de pedir la vacuna contra el Covid-19 a los viajeros internacionales

escuchar

La Casa Blanca anunció que el 11 de este mes pondrá fin al requisito obligatorio de presentar la vacuna contra el Covid-19 para visitantes internacionales, ya que se terminará la emergencia de salud pública por dicha pandemia. Esta resolución, llevada al plano estrictamente deportivo (y tenístico, sobre todo), le permitirá al actual líder del ranking, el serbio Novak Djokovic (el único Top 100 no vacunado), poder competir en los certámenes del país norteamericano, especialmente en el Masters 1000 de Cincinnati (desde el 13 de agosto) y en el US Open (del 28 de agosto al 10 de septiembre).

Djokovic, uno de los deportistas de mayor perfil no vacunados contra el Covid-19, perdió mucho terreno en el circuito internacional debido a su decisión. Así y todo, cada vez que compitió lo hizo con mucho éxito. Nole, de 35 años, se perdió el último US Open debido a su decisión de no vacunarse. Tampoco pudo ingresar en los Estados Unidos este año para jugar los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Para estos últimos le solicitó al gobierno de EE.UU. un permiso especial, pero no tuvo éxito.

El último partido de Novak Djokovic en el circuito: el mes pasado, en el Abierto de Srpska, en Banja Luka, Bosnia

En abril del 2020, en medio de la pandemia, Djokovic dijo estar en contra de la necesidad de estar vacunado para viajar. Posteriormente aseguró que no se inocularía aunque eso significara que se perdiera torneos. En enero 2022 intento recibir una excepción para participar en el Abierto de Australia y viajó a Melbourne, pero su caso llegó a una corte, le revocaron la visa y lo deportaron.

En la actual temporada, el jugador entrenado por el croata Goran Ivanisevic posee un registro de 17 triunfos y sólo tres derrotas. Ganó el ATP 250 de Adelaida 1 y el primer grande, el Australian Open, venciendo al griego Stefanos Tsitsipas en la final. Comenzada la gira europea sobre polvo de ladrillo, se despidió en los octavos de final de Montecarlo y en los cuartos de final de Banja Luka. Desde entonces, no volvió a jugar. Se estima que reaparecerá en el Masters 1000 de Roma (10/5).

Novak Djokovic, en enero de 2022, cuando fue deportado de Melbourne por no estar vacunado contra el coronavirus MELL CHUN - AFP

Djokovic conquistó tres de sus 22 títulos de Grand Slam en el US Open: en 2011, 2015 y 2018 (venciendo al tandilense Juan Martín del Potro en la definición). La última presentación del tenista balcánico en Flushing Meadows fue en 2021, cuando el ruso Daniil Medvedev lo derrotó en la final, impidiéndole obtener los cuatro majors en la misma temporada (Nole ya se había consagrado en Australia, Roland Garros y Wimbledon).

La última presentación de Djokovic en Flushing Meadows fue en 2021, cuando el ruso Daniil Medvedev lo derrotó en la final John Minchillo - AP

Djokovic, que esta semana no compitió en Madrid porque padece una molestia en el codo derecho, actuó por primer vez en Nueva York en 2005: siendo el 97° del ranking avanzó hasta la tercera ronda, instancia en la que perdió con el español Fernando Verdasco (por entonces, 48°). Además de sus tres títulos sobre la superficie de cemento de la Gran Manzana, perdió las finales de 2007 (vs. Roger Federer), 2010 (vs. Rafael Nadal), 2012 (vs. Andy Murray), 2013 (vs. Nadal), 2016 (vs. Stan Wawrinka) y 2021 (vs. Medvedev).

