Video: ¿Era mano de Colidio? Así fue la jugada polémica del final de River contra Palmeiras

River le dijo adiós a la Copa Libertadores después de la derrota por 3 a 1 ante Palmeiras en San Pablo, en los cuartos de final. Tras el encuentro de ida, en el Monumental, el conjunto de Marcelo Gallardo había quedado con una desventaja de 2 a 1, pero no pudo revertir la serie. Así, el global de 5-2 dilapidó las ilusiones del conjunto millonario de conseguir la quinta Libertadores para sus vitrinas.

El gran punto de quiebre se dio cuando se agotaban los 90 minutos, con el empate parcial 1-1, cuando River pujaba por un segundo gol que lo iba a depositar en la definición por penales y Palmeiras buscaba conservar un resultado para saltar a las semifinales.

Sucedió que el ingresado Facundo Torres disputó con Facundo Colidio una pelota cerca de la mitad de la cancha, del lado por el que River acechaba en los últimos minutos, los de desesperación. El uruguayo intentó eludir al atacante elevando la pelota, el rafaelino la interceptó y Matonte vio una mano por la que Palmeiras reclamó inmediatamente. No obstante, la repetición televisiva expuso al referí: la pelota había pegado en el abdomen de Colidio, que había confundido al árbitro con el movimiento del brazo que, paradójicamente, quiso evitar el toque.

Mientras River protestaba de espaldas a la pelota y con andar lento, Palmeiras reanudó el juego rápidamente con un pase largo que dejó mano a mano con el arquero al propio Torres: habilitado, apenas entró al área el jugador uruguayo fue desestabilizado por la fuerza de la mano izquierda de Acuña, que lo movió a la altura del hombro. Penal y lógica segunda amarilla. Incluso, Matonte podría haberle mostrado la roja directamente al argentino por no haber disputado el balón.

Un River distraído pagó cara la sanción previa del juez, que vio una mano que no existió. López, el delantero recientemente convocado por Lionel Scaloni para la selección argentina, tomó el balón, pateó al centro y estableció el 2-1. Y, enseguida, hizo el tercer tanto de Palmeiras. River ya estaba rendido y esperaba que terminara el cotejo para increpar al árbitro.

“Se nos escapa un partido que podríamos haber ganado. Después del empate estábamos en partido, tuvimos ocasiones para pasar a ganarlo. Pero no me gustó lo que pasó en los últimos cinco minutos. Ahí tuvimos desconcentraciones que se pagan caro, estamos con bronca”, expresó Marcelo Gallardo luego de la eliminación.

Enseguida, el DT de River se refirió a una acción que terminaría por ser decisiva: la presunta mano de Colidio (que no existió), sancionada por Matonte con un tiro libre del que llegaría el penal para Palmeiras y la expulsión de Acuña. “Se reclamaba eso, que no hubo mano, que había un jugador tirado. No supo manejar el partido el árbitro en ese momento. Cobra algo que no ve, él está de espaldas, cobra una mano porque quiere cobrarla. Hay una mezcla de todo, de él, que no supo llevarlo, y en esa confusión le dimos una ventaja al rival que no nos puede pasar”. Apenas terminado el encuentro, después de que sus jugadores se fueron al vestuario, Gallardo le hizo un reclamo al árbitro uruguayo, y en ese contexto le dijo: “Condicionaste el partido”.

“Dije que iba a ser una serie cerrada, y no había muchas diferencias. Ellos allá [en el Monumental] en la primera media hora nos impusieron con dos goles rápidos, y nosotros pudimos hacer un gol rápido acá. Por eso pensaba que el partido a jugar era lo que podíamos imponer hoy, y lo hicimos. El partido era hoy, era jugarnos la serie en el partido de vuelta, y logramos imponernos en la primera mitad, cuando se suponía que ellos iban a tomar el control. Después, el gol del empate les dio tranquilidad y seguridad. Ellos habían terminado muy nerviosos el primer tiempo, en el pasillo durante el descanso había un desborde de ellos con el árbitro. Después, nosotros en el juego no supimos defender esa pelota desde el costado”.

El Muñeco finalizó: “Así y todo estábamos en partido. Hubo una situación de Salas, otra de Borja. Podíamos hacer otro gol. Luego, en esa desconcentración de cinco minutos pasa lo que nos pasó. No se justifican los dos goles que nos hicieron al final con lo que fue el partido. El partido de hoy fue muy parejo y hasta estuvo favorable a nosotros mientras tuvimos el nivel de concentración alto. Se nos termina yendo el partido de las manos”.