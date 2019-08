Video. La presentación de bienvenida de River de su nuevo sponsor

La camiseta de River con su nuevo sponsor

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de agosto de 2019 • 19:29

Luego de la finalización del acuerdo con el banco BBVA, que fue sponsor entre julio de 2012 y junio de 2018 y abonaba 4,5 millones de dólares anuales, River ya tiene un nuevo patrocinio en su camiseta: Turkish Airlines. Y será estrenada este domingo, en el choque contra Lanús, en el Monumental, por la segunda fecha de la Superliga.

El acuerdo será válido por tres años, a partir de 2019-2020 y finalizará al término de la temporada 2021-2022. Es la primera aerolínea en patrocinar a River: su presentación en las redes representa los mejores años millonarios, los últimos, que incluyen la final de la Copa Libertadores, en el Santiago Bernabéu, con imágenes que provocan nostalgia y orgullo.

Luego de la firma del banco internacional, fueron varias las marcas que sonaron para aparecer en el pecho de la camiseta del campeón de América (LG, Nissan, Kweichow Moutai y Fly Emirates, entre otras). Pero siempre la que más cerca estuvo fue Turkish, que ahora se unirá al club por un contrato que rondará los 10 millones de dólares por tres años, aunque podrían transformarse en 15 millones por variables y objetivos.

"Es un acuerdo estratégico para el club, con una empresa ubicada en el centro de Europa y con parte en Asia, y la marca River se instalará en distintas acciones de una aerolínea que transporta más de 70 millones de pasajeros por año, que es un intangible muy fuerte", le comentaron a LA NACION desde River, que en sus mangas tiene el sponsoreo de Axion Energy hasta junio de 2020 (alrededor de 2,5 millones de dólares por 18 meses). El acuerdo con Turkish también incluirá al menos un partido del equipo millonario en Estambul, Turquía.

En las últimas horas, la aerolínea de bandera nacional de Turquía anunció el esperado acuerdo de patrocinio; su logotipo podrá verse estampado en el pecho de las camisetas del equipo de Núñez este domingo, desde las 17.45, en Núñez.

El presidente de la Junta y del Comité Ejecutivo de Turkish Airlines, Mehmet Ilker Ayci, comentó sobre el acuerdo: "Como la aerolínea que vuela a más países que ninguna otra en el mundo, estamos encantados de ser patrocinadores oficiales de los uniformes de River Plate, uno de los equipos de fútbol más importantes de América. Creemos que esta asociación muestra el creciente interés de Turkish Airlines por apoyar el deporte y lo que este conlleva: pasión, dedicación y la importancia del trabajo en equipo para lograr el éxito".

Según cuenta, la aerolínea de bandera turca apoya al fútbol desde hace muchos años. Fue sponsor de la Eurocopa 2016, así como también de importantes clubes europeos, como Barcelona, Manchester United y Borussia Dortmund. Turkish Airlines también ha logrado un éxito significativo en sus comerciales, protagonizados por Lionel Messi y Didier Drogba, entre otros.

El efecto en la comunidad armenia

Al margen, la presencia de una compañía turca reflejó cierto malestar en la intimidad millonaria. La comunidad armenia, a mediados del año pasado, mostró su rechazo cuando comenzó a circular la posibilidad de que la aerolínea nacional turca concrete la alianza, y que tiene buena presencia en Núñez: Gustavo Balabanian es presidente de Marketing y Matías Patanian fue vicepresidente en el primer mandato de D'Onofrio. Justamente Patanian, CEO y vicepresidente de Aeropuertos Argentina 2000 -donde Turkish opera desde 2012-, le brindó su opinión a LA NACION.

"Como armenio, no me suena simpático, porque quien forma parte de la empresa es el estado turco. Pero entiendo a la directiva: debe pensar en River, más allá de una cuestión emocional que me involucre a mí o a la comunidad armenia, que es entendible que se moleste. Hace un año se tuvo la misma chance y tanto el presidente como la CD buscaron otras alternativas, no fueron indiferentes a la situación, pero nunca hubo alguna marca con la fuerza suficiente. Por eso los entiendo, tienen la obligación de velar por los intereses del club", reconoció Patanian, quien podría volver a presentarse por el oficialismo en las próximas elecciones de 2021.