Video: un futbolista de San Martín de San Juan fue detenido tras un confuso episodio con la Policía de Mendoza

Matías Orihuela, defensor que integra el plantel de San Martín de San Juan, permaneció demorado por varias horas luego de un confuso episodio con la Policía Vial de Mendoza. El hecho ocurrió el lunes por la mañana sobre la Ruta Nacional 7, en las cercanías del Dique Potrerillos. La detención fue captada por la pareja del futbolista.

Según reportó MDZ, agentes de las fuerzas de seguridad pidieron a Orihuela que detuviera la camioneta negra en la que se trasladaba por haber traspasado a otro vehículo en un sector de la ruta donde había doble línea amarilla. De acuerdo con el parte policial, el jugador detuvo la marcha pero no tuvo intención de cooperar.

En consecuencia, se produjo una discusión que llevó a que los uniformados obligaran al defensor a bajar del automóvil por la fuerza. Como muestran las imágenes que se viralizaron en redes sociales, una vez fuera del rodado, dos policías lo escoltaron en dirección a una patrulla para detenerlo por resistencia a la autoridad.

Durante el trayecto, el jugador forcejeó con los agentes, lanzó algunos golpes y fue reducido. Desde el piso, se puede escuchar a Orihuela gritar varias veces: “¡No te hice nada!“. Finalmente, el futbolista fue trasladado a la comisaría 11 de Luján de Cuyo, donde se lo imputó por resistencia a la autoridad.

Una imagen del jugador Matías Orihuela mientras era trasladado por efectivos policiales a la sede de la Comisaría 11° de Luján de Cuyo

Tras quedar en libertad, el jugador de 33 años oriundo de Córdoba se refirió a la situación que vivió durante el pequeño viaje con su familia e hizo su descargo: “Estaba con mi mujer y mi nena disfrutando el día libre, me bajaron de la camioneta y uno de los policías me agredió sin ningún motivo. De la nada me empezó a agredir, mi señora está de testigo, jamás le falté el respeto ni jamás tuve un problema así”.

Desde el club sanjuanino también habían salido en su defensa. “Como es de público conocimiento el futbolista del Plantel Profesional, Matías Orihuela, fue detenido en la jornada en la provincia de Mendoza debido a un altercado con la policía de dicha provincia tras haber sido imputado de una presunta infracción de tránsito, procediendo a nuestro entender de una manera arbitraria e ilegítima para la privación de la libertad de Orihuela", sostuvieron.

A mediados de 2025, tras finalizar su vínculo con el club tucumano, Orihuela fue incorporado como refuerzo por San Martín de San Juan

Y completaron: “Desde el Club se ha puesto a disposición del mismo un abogado con jurisdicción para actuar en Mendoza para que entienda en la causa y se procure el respeto del debido proceso de acuerdo con las leyes procesales locales, a la espera de que el Juez de garantías tome audiencia de ley para poder decidir acerca de la libertad del mismo, que entendemos debería dictarse inmediatamente. Informaremos cualquier novedad”.

La causa quedó a cargo del fiscal Horacio Iturbide. En las últimas horas, uno de los oficiales involucrados alegó haber sufrido lesiones menores en el altercado, informó el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) de Mendoza.

En 2021 llegó a Atlético Tucumán, donde disputó más de 100 partidos oficiales y logró continuidad durante cuatro temporadas

Nacido el 17 de febrero de 1992 en Cosquín, Córdoba, Orihuela comenzó su carrera profesional en Deportivo Morón, en la Primera B Metropolitana. A lo largo de su trayectoria jugó en varios equipos del fútbol argentino, entre ellos Estudiantes de La Plata, Quilmes, Tigre, Temperley y Newell’s Old Boys. También tuvo una experiencia en el exterior, cuando en 2018 firmó con Apollon Smyrnis, de Grecia.

En 2021 llegó a Atlético Tucumán, donde disputó más de 100 partidos oficiales y logró continuidad durante cuatro temporadas. A mediados de 2025, tras finalizar su vínculo con el club tucumano, fue incorporado como refuerzo por San Martín de San Juan, equipo del torneo de la Primera Nacional.