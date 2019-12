Riquelme observa el partido en una platea de la Bombonera Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Como era de esperar, el regreso de Juan Román Riquelme a la Bombonera después de algo más de cuatro años no fue en silencio. El cariño masivo que le brindaron los hinchas al ídolo fue tan evidente que al exvolante le costó varios minutos llegar hasta la puerta de ingreso del estadio.

En uno de los contactos que tuvo con la prensa en el estadio, el ídolo fue durísimo ante la consulta vinculada al hecho de que prohibieron que la gente ingresara con una careta de cartón con su rostro: "Estoy feliz de volver a la Bombonera pero es triste que den la orden de tirar la careta con mi cara. Debe ser verdad que Angelici es de Huracán y Gribaudo de Independiente".

Además, volvió a pedir que los socios vayan a la Bombonera a votar el próximo 8 de diciembre. "Tenemos que ser 40.000, 50.000 los que vengamos a votar ese día. Necesitamos que vengan a las 9 de la mañana. Si vienen más tarde, se nos va a complicar. Sabemos que son complicados..."

En contrapunto, Diego Maradona criticó con dureza a Riquelme. En audios enviados a la redacción del diario Clarín, el campeón del mundo en 1986 dijo, sobre las elecciones: "Ojalá gane el mejor, por el bien de Boca. Yo no estoy con ninguna lista, pero no puedo no decirle al hincha de Boca lo que pienso. Ellos saben que lo digo de corazón, de corazón bostero. Yo jamás le voy a robar la plata a Boca, porque de esa no se vuelve. Vos podés haber ganado mucho, pero si después la cagás, la gente te la cobra. Preguntale a Passarella como lo miran hoy en River".

Además, agregó: "Yo digo siempre: zapatero a su zapato. Y lo digo por Riquelme. Porque a los bosteros Román nos dio muchas alegrías en la cancha. ¿Quién lo va a dudar? Pero por eso yo le pido que no manche todas esas cosas con las estupideces que está haciendo. Que le pide cinco a uno, diez al otro, que manga por un lado, por otro. Él se cree que está jugando todavía y manga como jugador. Pero no, no es así. Si vos querés ayudar a Boca hacelo de corazón. A mí Macri me llegó a ofrecer 25 mil dólares para asesorarlo y le dije que no. El sentimiento no se cobra".

Desde la cuenta oficial del club en Twitter saludaron al ídolo con la frase "Hola Román... Bienvenido a casa".

Christian Gribaudo, por su parte, solo se expresó por Twitter con un posteo alejado de toda polémica en donde posa junto a socios.

En relación estas opiniones cruzadas, César Martucci, cuya agrupación apoya la lista de Ameal, consideró: "Las acusaciones a Riquelme no le hacen daño porque el socio de Boca conoce su integridad dentro y fuera del campo de juego. El es muy cuidadoso de sus tiempos y toma las decisiones con mucha prudencia. No hay nada extraño detrás de su determinación", sentenció en una charla con UnifeTV. Y agregó: "Cualquier especulación con la decisión de Román tiene que ver con la disputa política, con la chicana y pretende embarrar la cancha con otros contenidos que no tienen que ver con la realidad. A veces, algunos tienen un tono más fuerte. Por suerte, en quince días esto se termina".