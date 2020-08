Walter Benítez va al piso para atrapar la pelota; empezará su quinta temporada en Niza Crédito: Twitter

Claudio Mauri Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de agosto de 2020 • 23:59

De las cinco grandes ligas europeas, la de Francia fue la única que en abril tomó la drástica decisión de darla por terminada por la pandemia. Paris Saint Germain, que el domingo disputará la final de la Champions League, fue consagrado campeón cuando restaban 10 fechas.

Tras un largo receso, solo interrumpido por las definiciones de dos copas que conquistó PSG, la Ligue 1 se pondrá ahora en movimiento antes que las competencias locales de Inglaterra, España, Alemania e Italia. Este viernes, Bordeaux-Nantes cortará la cinta de un torneo que contará con nueve argentinos (incluido Andrés Cubas, nacionalizado paraguayo).

Uno de los más de antigüedad es el arquero chaqueño Walter Benítez, en Niza desde mediados de 2016. En la Argentina, Ricardo Caruso Lombardi lo hizo debutar en Quilmes ante Vélez, en 2014, con la amenaza del descenso. "Tenía buen lomo. No me gustaba cómo andaban los otros arqueros y dije lo pongo al pibe. Anduvo bien, se la rebuscó y ahí quedó. En ese momento no imaginaba que iba a llegar e instalarse en Europa", recuerda ahora el director técnico.

Con 27 años (1,91m y 91kg) y más de 100 partidos a lo largo de cuatro temporadas, en las que también incursionó en el segundo equipo de Niza, Benítez se consolidó en un nivel que lo hace ilusionarse con el seleccionado argentino, mientras el de Francia está atento a los trámites de su pasaporte comunitario para una eventual convocatoria.

Las mejores atajadas en la última temporada en Francia

Ya de regreso de la pretemporada en Suiza, Benítez atendió a la LA NACION desde la Costa Azul, mientras Quilmes, que lo vio irse sin cobrar por su pase, espera una futura transferencia para que le ingresen al menos dos millones de dólares para salir del concurso de acreedores.

-¿Por qué llevás el N° 40 en la camiseta?

-Lo elegí el primer día que llegué a Niza. Debuté en la Liga de Francia y en la Europa League con ese número. Después me propusieron cambiarlo por el N° 1, pero me lo quedé porque es un número que me gusta y lo mantendré mientras esté en Niza. Hablando con mi mujer le digo que el 40 va ser la edad hasta que ataje.

-Cuando empiece la Liga habrán pasado más de 5 meses sin jugar un partido oficial. Viendo que las otras ligas europeas se reanudaron y pudieron terminar, ¿se apuraron en Francia a dar por cancelada la liga anterior?

-Desde el punto de vista francés, la decisión estuvo bien tomada. Aunque recuperamos una vida más normal, el virus sigue estando. Era muy peligroso para la salud reanudar antes la liga. Otros países reaccionaron de otra manera, pero para mí acá se hizo lo correcto.

Nueve argentinos participarán en la Liga de Francia: Walter Benítez (Niza); Leonardo Balerdi y Darío Benedetto (Olympique Marsella); Gerónimo Poblete (Metz); Facundo Medina (Lens); Andrés Cubas (Nimes); Leandro Paredes, Ángel Di María y Mauro Icardi (PSG).

-¿Por la pandemia tuviste que aceptar una rebaja en tu contrato?

-Sí, hubo una reducción por un acuerdo entre la Federación Francesa y el sindicato de futbolistas. Ahora volveremos a cobrar de manera completa.

-¿Niza jugará con público?

-Se decidió jugar sin hinchas el primer partido de local el domingo, contra Lens, porque hubo un aumento de casos de contagio. En principio se iba a autorizar hasta 5000 espectadores.

-Te llevo un poco a tus orígenes. ¿Te criaste en el monte de Chaco? ¿Qué cosas de tu infancia te marcaron para desarrollar tu carrera?

-Me crie en el norte de Chaco, en el pueblo general San Martín, que está a 120 kilómetros de Resistencia. Jugando con mis compañeros de colegio, en el barrio, me empezó a gustar ser arquero. Empecé como delantero, pero el día que fui al arco me hizo un clic. Era un partido de siete contra siete, en una cancha con más tierra que pasto. El hecho de tirarse y revolcarse lo disfruté más que cuando era delantero. A los 9 años decidí que iba a ser arquero.

Benítez se ilusiona con tener una oportunidad en el seleccionado argentino Crédito: Twitter

-Pontiroli y Velázquez fueron tus maestros en Quilmes. ¿Qué te enseñaron?

-Mucho, mucho. Pontiroli estuvo conmigo en las divisiones inferiores. Me ayudó muchísimo, crecí gracias a su experiencia. Nos transmitió sus conocimientos. Lo que aprendí me sirve hasta el día de hoy, fue un entrenador de arqueros muy completo. No solo trabajaba situaciones del arco, sino también el juego con los pies, algo primordial para el arquero moderno que quiere jugar en Europa.

-¿Recordás lo que te dijo Caruso Lombardi cuando debutaste? Quilmes se estaba jugando la continuidad en primera.

-Era un momento complicado de Quilmes cuando Ricardo se la jugó por mí. En el plantel estaban (Sebastián) Peratta y (Silvio) Dulcich. Me decía "te quiero poner, pero mucha gente no está de acuerdo". Tomó la decisión, no le erró (se ríe). Le estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio.

-¿Qué aprendiste en el fútbol francés?

-Mucho, siempre se aprende y evoluciona, en lo futbolístico y personal. Estoy en un club donde se trabaja muy bien y se apuesta por los jóvenes. En otros equipos no es habitual que se les dé lugar en primera a jugadores de 18, 19 años. Ahora soy uno de los grandes, crecí en lo mental y me toca transmitir a los de menor edad. Me encanta la liga francesa, es muy competitiva, igual que las de Inglaterra, España, Italia y Alemania. Me gusta cómo se juega, el ritmo, el ambiente.

-El presidente de Quilmes (Christian Sterli) nos dijo que respiraron aliviados cuando hace poco renovaste contrato con Niza. Por el 20 por ciento del excedente de dos millones de euros que les corresponde por una futura venta, Quilmes sale de la convocatoria de acreedores.

-Sí, escuché algo, pero yo no soy quien maneja esas cosas. Es un arreglo entre clubes. Quilmes es donde me formé y siempre voy a querer lo mejor para el club. Siempre que sea para ayudar a salir de esa situación, que es fea para el club y los hinchas, para mí sería reconfortante. Ojalá que en un momento se dé porque me gustaría volver a ver a Quilmes en primera, que mejore en lo económico, institucional y deportivo. Yo este año no pude viajar a la Argentina por la pandemia, pero hace dos años pasé por el club para regalar algunos elementos para las inferiores y me volvieron los recuerdos de cuando de chico estaba en la pensión. Sé lo que cuesta para los chicos y los padres comprar algunas cosas, como guantes y botines. Y más en la situación difícil por la que atraviesa la Argentina. Cuando se puede, trato de dar una mano.

Balerdi llegó de Borussia Dortmund para incorporarse a Olympique Marsella, donde será compañero de Darío Benedetto Crédito: Twitter

-Cuando pasó el atentado en Niza en 2016 tu pareja había estado en el lugar un rato antes. Vos llevabas poco tiempo en la ciudad. Pensaste en un momento "yo de acá me voy".

-Fue complicado, yo justo estaba de pretemporada con el club en otro país y mi mujer estaba sola. Hacía poco que había llegado y estaba lesionado. Nos preguntamos: ¿qué hacemos? Reflexionamos y dijimos "sigamos para adelante, tratemos de olvidar lo que pasó". Fue una situación muy dura, pero hoy en día estamos conformes con la decisión que tomamos.

-Empezás tu quinta temporada en Niza. ¿Puede ser la última, te gustaría jugar en otra liga?

-Por el momento no pienso en si es la última o si voy a jugar en otro lugar. Estoy concentrado para una temporada que será larga, con el desafío de la Europa League después varios años. Tengo la cabeza puesta en eso.

-Fuiste compañero de Mario Balotelli. Por sus condiciones y personalidad te hace acordar a algún jugador argentino.

-A ver. Mario es un jugador excepcional. Los que tuvimos la oportunidad de compartir un vestuario con él y ver cómo trabaja y se entrena, es increíble, daba gusto. No sé con quién compararlo de la Argentina. Yo estuve con Bieler, que es un delantero muy bueno. Por personalidad, Mario es único. Conmigo siempre fue 10 puntos

-¿A Mbappé y Neymar los tenés más estudiados que a otros delanteros, cómo te fue contra ellos?

-Me fue bien contra los dos. Ambos son extraordinarios, da gusto enfrentarlos, inventan constantemente con la calidad que tienen. Los estudio como a los demás. Miramos los videos de todos, cómo definen.

-La competencia por el arco en el seleccionado está abierta. Vos te sentiste decepcionado cuando no fuiste tenido en cuenta en una de las últimas listas de Lionel Scaloni.

-Sí, pensaba que podía tener una posibilidad. Pero bueno, son cosas que pasaron, pienso en lo que viene. Voy a seguir trabajando y luchando para que sé en algún momento. Llegar a la selección es un objetivo, un sueño. Todo lo que pasó ya lo olvidé, miro hacia adelante.

-En las últimas convocatorias entró Emi Martínez, que dejó una muy buena impresión en sus últimos partidos en Arsenal. Está Musso, que fue compañero tuyo en el sub 20.

-Sí, lo bueno es que Scaloni fue cambiando y probando en los últimos tiempos. Eso te da una esperanza, significa que el técnico está mirando a todos. Yo nunca estuve y siento que puedo tener una oportunidad.

-¿Quién debe ser el arquero titular de la selección?

-No sé, ojalá sea yo (se ríe). Con este parón no sé cómo seguirán las cosas. En los últimos partidos estuvo Armani y después Scaloni fue cambiando. Da la impresión de que el técnico todavía no confirmó a un N° 1. Eso es bueno para la competencia.

-¿Cuánto te falta para tener pasaporte francés? Trascendió que Deschamps te tendría en cuenta. ¿Aceptarías una convocatoria de Francia?

-A partir de los cinco años de residencia en Francia se puede obtener el pasaporte. Ya estamos hablando por los papeles que se necesitan. Cuando tenga el pasaporte veremos qué pasa. Francia es una potencia mundial en fútbol, pero como te dije, mi sueño es estar en la selección argentina. Haré todo lo posible para conseguirlo.

-¿Alguna vez te explicaste por qué a aquel Sub 20 le fue mal en el Sudamericano de 2013, teniendo a jugadores como Lanzini, Centurión, Kranevitter, Vietto.?

-No. Fue duro e inexplicable quedar eliminados porque había un gran equipo, con varios jugadores que ya tenían experiencia en clubes importantes de primera división. No fuimos a un Mundial con un equipo que podría haber llegado más lejos.

-Sos hincha de San Lorenzo. ¿Alguna vez te gustaría ocupar ese arco?

-Sí, por qué no. Soy hincha de San Lorenzo. Me gusta, es un club grande. No me tocó jugar en el Nuevo Gasómetro, pero una vez fui de suplente. Si en algún momento vuelvo a la Argentina, me encantaría atajar en San Lorenzo.