Walter Benítez y PSV padecieron en su casa a un Arsenal inspirado en la Champions League: ¡7-1!

Fue una pésima noche de Champions League para Walter Benítez, que custodia el arco de PSV, de Países Bajos. En la ida de una serie de los octavos de final se enfrentó con Arsenal, de Inglaterra, en tierra neerlandesa. El conjunto londinense llegaba segundo en la Premier League, pero corriendo muy de atrás a Liverpool. Y el arquero chaqueño tuvo que soportar los ataques permanentes de un rival dominante, tan motivado y suelto en el juego como letal en cada posibilidad. Pero no sólo hubo virtud del visitante: entre los siete tantos que recibió, Benítez tuvo especial responsabilidad en dos. Los dirigidos por Mikel Arteta tienen un margen enorme como para darse el lujo de jugar con muchos suplentes el desquite, el próximo miércoles a las 17 de Buenos Aires.

De todos los colores. Por enormes virtudes de quienes estaban enfrente, pero también por cierta liviandad de los compañeros, hubo goles de defensores, de volantes y de delanteros. De jóvenes y de experimentados. Con un Martin Odegaard más conductor e influyente que nunca para los Gunners: el noruego fue una pesadilla para el ex arquero de Quilmes, que un día antes había recibido la noticia de ser uno de los tres preseleccionados (junto a Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli) por Lionel Scaloni para integrar la delegación de la selección argentina que se enfrentará con Uruguay y Brasil en la doble ventana de la eliminatoria para el Mundial de 2026, el 21 y el 25 de marzo. Más allá de la impresionante goleada, Benítez no corre riesgo de perderse esa posibilidad: el director técnico argentino suele tener en cuenta a tres arqueros por convocatoria. Sin embargo, Benítez celebra con el sabor amargo de lo sucedido este martes.

Fue una ráfaga lo del primer tiempo. En trece minutos, desde los 17 a los 30, el guardameta argentino recibió tres goles. De cabeza, primero, marcó el defensor lateral derecho –habitualmente central– Jürrien Timber; luego, el joven volante-extremo Ethan Nwaneri coronó una jugada colectiva con un misil de zurda que dejó sin chances a Benítez; el tercero, tras un grosero error de Ryan Flamingo, llegó por una definición cómoda del mediocampista Mikel Merino.

La bomba de Ethan Nwaneri

LLEGÓ EL SEGUNDO DE LOS GUNNERS: Nwaneri puso el 2-0 de Arsenal vs. PSV.



📺 Toda la #UCL, por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/sEgbDhTMwR — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2025

Nwaneri, que dentro 17 días cumplirá 18 años, es el futbolista más joven en debutar en la liga inglesa y su historia es conocida desde hace varios meses: en las divisiones inferiores del club londinense jugaba en categorías para futbolistas cuatro años mayores y Arteta no dudó de hacerlo debutar en la primera cuando apenas era un quinceañero. Un evidente talento que, de hecho, no consiguió este martes su primer tanto en Champions League: se había estrenado a fines de enero, cuando estableció el triunfo in extremis sobre Girona, de España. Además, acumula 29 compromisos en la primera (seis por el certamen continental).

El penal convertido por Noa Lang le dio cierre al primer tiempo con un descuento necesario para PSV. No obstante, el equipo inglés salió al segundo tiempo decidido a provocar un vendaval que derribara toda intención de construir una igualdad. Walter Benítez comenzó a sufrir la derrota no solo por la cantidad de goles, sino también por su propio accionar en algunos de ellos.

Primera responsabilidad: rebote corto

EL ST COMENZÓ IGUAL QUE EL PRIMERO: Odegaard firmó el 4-1 de Arsenal ante PSV en la #CHAMPIONSxESPN.



📺 Toda la #UCL, por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/x49SakeqRI — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2025

Al minuto del período final, Nwaneri desbordó por la derecha y lanzó un centro fuerte y bajo. El arquero se estiró y, lejos de contener el balón, dio un rebote fácil para una entrada de Odegaard, que definió cómodo. Un minuto y medio después, Arsenal se soltó a puro lujo: el extremo Leandro Trossard hizo un taco con caño para que el zaguero central Riccardo Calafiori desbordara, le devolviera la pelota con un pase directo al área y definiera. El belga lo hizo luciéndose, con una emboquillada sobre el achique del hombre del seleccionado argentino. Cinco a uno, y faltaba casi una mitad del encuentro.

Floja respuesta en el sexto tanto

LE ROMPIÓ LAS MANOS A WALTER BENÍTEZ: Odegaard estampó el 6-1 de Arsenal a PSV.



📺 Toda la #UCL, por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/X7w75cG4tf — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2025

El sexto tanto apareció a los 27 minutos, en la jugada que mayor frustración le generó al 1 de PSV. Odegaard trasladó con comodidad desde tres cuartos de campo ajeno hasta la medialuna, donde soltó la zurda con un bombazo no dirigido: remató al medio y forjó una extraña respuesta de Benítez, que pareció esperar un disparo cruzado y terminó pasado. Solamente pudo cachetear el balón con la mano derecha. La potencia le ganó a su falta de firmeza, la mano quedó floja y la red volvió a inflarse.

Compacto de PSV 1 vs. Arsenal 7

Cuando ya era demasiado para el anfitrión, faltando cinco minutos llegó el séptimo gol de Arsenal. El noruego volvió a hacer de las suyas, con un pase entre líneas que dejó mano a mano a Calafiori. Aunque se tratasen de defensores centrales, los vestidos de negro llegaban hasta el arco. Así, el italiano, que es zurdo, definió con de derecha, de primera y cruzado para alejar el balón del achique estirado de Benítez. Sin éxito, volvió a buscar la pelota en su arco. Goleada consumada. Salvo un milagro en Londres, la eliminación de PSV y la clasificación de Arsenal son seguras.

Lille rescató un empate en Alemania

Borussia Dortmund, subcampeón el año pasado (cayó ante Real Madrid), no consiguió un buen resultado en la ida frente a Lille, de Francia, a pesar de que su casa suele ser una fortaleza en la Champions. Todo marchaba bien para el conjunto alemán a raíz del golazo que firmó Karim Adeyemi a los 21 minutos.

El ágil delantero capturó la segunda pelota de un tiro de esquina y, ubicado fuera del área, produjo una hermosa volea de zurda, veloz y al ras. El efecto de adentro hacia afuera la hizo ingresar junto al palo derecho del arco de Lucas Chevalier. Una belleza que el francés apenas pudo mirar.

El gol de Karim Adeyemi

¡Karim Adeyemi abre el marcador para DORTMUND 1-0 Lille en la Champions!



📺 Toda la #UCL, por #DisneyPlus pic.twitter.com/12owcps2E7 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2025

En un encuentro luchado, que contuvo muchos remates pero pocos exigentes, la mínima diferencia era un buen premio para el local con miras a la revancha. Pero una gran jugada colectiva de Lille, con circulación interna y rápida, culminó en un puntinazo esquinado del extremo islandés Hakon Haraldsson, que a los 22 minutos de la segunda mitad puso el 1-1 que terminaría siendo definitivo.

Compacto de Borussia Dortmund 1 vs. Lille 1

El miércoles de la semana próxima se reencontrarán en Francia para romper el empate y determinar cuál se encontrará en los cuartos de final con Barcelona, de España, o Benfica, de Portugal.

LA NACION