SANTIAGO - Dentro de una cancha, Walter Montillo elude a cuanto rival asoma en su camino. Fuera de ella, como acostumbra, no amaga preguntas, ni siquiera luego de recibir durísimos golpes, producto del covid-19. El "10" sigue de pie y saca la voz.

-Su padre y su abuelo murieron de coronavirus con pocos días de diferencia. Ahora su mamá está en observación. ¿Cómo sigue ella?

-Está aislada, pero no presenta ningún síntoma y se encuentra bien. Le van a hacer otro test y esperamos que no arroje nada, porque si sale dos veces negativo le darán el alta. La acompaño por teléfono, es lo que me queda. Está con una de mis hermanas en Buenos Aires, que vive en la misma casa, pero en la parte de arriba. Este virus es muy peligroso.

-Son momentos duros...

-Todos tenemos problemas familiares, que yo nunca comenté. Hace tiempo que estábamos distanciados con mi papá, cerca de seis años. El año pasado empezamos a hablarnos nuevamente, íbamos de a poco, estábamos ahí y pasó esto. Me golpeó lo de mi viejo, porque uno está lejos y no puede ayudar. Me hubiese gustado que hubiese sido de otra manera, haber arreglado todo antes, pero no tuvimos la chance. A veces la vida golpea, pero hay que seguir, ponerle el pecho. Está mi señora y mis hijos que necesitan que uno esté bien. Seguimos pasando el duelo, recordando a mi viejo en los momentos buenos y no cuando hubo problemas. Es la mejor manera de rememorarlo.

-No poder viajar a Argentina es doblemente doloroso...

-Me tocó la 'bolilla' a mí. Desde lejos, en cuarentena, uno no puede ayudar y eso es lo que más me duele, porque a la distancia uno no puede hacer mucho. Una vez que aíslan a las personas, uno tiene que empezar a creer en los médicos y rogar que todo salga bien. Lamentablemente, con mi abuelo y mi papá no pasó, pero mi vieja está luchándola y eso me pone contento.

-¿Cómo viven esta cuarentena?

-Hay que seguir haciendo los deberes desde donde nos toque y como personaje público hay que dar el ejemplo. Uno sabe que no todos pueden cumplir una cuarentena total, porque se ven obligados a salir a trabajar, pero entre más gente se quede en casa, más controlado estará el virus... Al que más le cuesta estar encerrado en el departamento es a Santino, porque tiene sus terapias y con esto empieza a perder su trabajo diario, pero tratamos de apoyarlo con videos de amigos o de algún profesional. Valentín, que está más grande, se aburre, pero está en contacto con sus amigos. Con mi señora tenemos una rutina diaria y así avanzamos.

-¿Sirve el teletrabajo o se pierde mucho?

-A las 10:00 entreno con las pautas que nos da el cuerpo técnico. Se pierde un poco en lo físico, pero lo principal es mantener y no excedernos en el peso, para llegar bien a la pretemporada. Ahora estoy gestionando una trotadora, porque hacer bicicleta no es lo mismo que correr. Ojalá se puedan tomar medidas para poder volver a entrenar de a poco, pero eso depende del Ministerio de Salud.

-¿Se gana algo en cuarentena?

-Ganas paciencia. No lo digo por los niños, sino porque no sabemos cuándo pasará todo esto. Acabo de terminar un curso de photoshop , tomé otro de inglés, leo libros y llamo a mis amigos. Antes hice varios cursos a distancia: de coaching , de edición de videos. El día de mañana tengo pensado trabajar con chicos, mediante la representación, y esto va relacionado.

-Usted firmó por un año con la U. ¿Cuáles son sus planes?

-Decidí ver en noviembre; cómo estoy jugando, cuál es mi situación y la del equipo. Pensaré muy bien lo que haré. Por el momento, este es el último año que voy a jugar. En ese mes evaluaré si estoy para seguir o para dar un paso al costado. Es una decisión familiar. Tengo 36 años y es muy difícil mantener un nivel competitivo en la posición en que juego, cuando uno se va poniendo más viejo. No me puedo sacar la edad, si bien puedo entrenar para estar a la altura, el cuerpo empieza a jugar en contra. Me he sentido muy bien, pero antes de venir ya lo habíamos hablado con mi señora. Quiero que la U sea mi último equipo. Soy muy autocrítico: Quiero irme bien, siendo importante dentro de la cancha y ojalá siendo campeón. No quiero esperar que la gente diga 'ah, no rinde porque está viejo'. Eso no.

-¿Se quedará a vivir en Chile cuando deje de jugar?

-Volveré a mi país. Estoy en un proyecto de ByP Argentina- junto a mi representante y mi mejor amigo- de ayuda a los chicos para prepararse en la vida. Eso me tiene muy entusiasmado.

