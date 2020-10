Real Madrid llega al clásico tras perder ante Shakhtar Donetsk y Cádiz Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de octubre de 2020 • 11:19

Una victoria que lo aleje de su imagen opaca. Si cada uno de los cruces ante Barcelona llega cargado con distintos condimentos, este tampoco será uno más para Real Madrid. La derrota inicial en la Champions League frente a Shakhtar Donetsk caló hondo en la capital española. El técnico de los blancos, Zinedine Zidane, consideró que el clásico del sábado en La Liga es "un escenario importante para cambiar nuestra imagen" y el rumbo del equipo, tras dos derrotas consecutivas, sin mostrarse muy preocupado por su continuidad.

"Es lo que se dice, no lo voy a negar. ¿Qué cambia? El año pasado igual, en la primera etapa igual... Lo que tengo que hacer es mi trabajo, el resto nada", consideró el DT.

Para el clásico ante Barcelona, Zidane podrá volver a contar con Sergio Ramos Fuente: AFP

El equipo de Zidane, que perdió la cima de la tabla el fin de semana pasado tras caer 1-0 en su casa ante el Cádiz, llega lleno de dudas sobre su juego al estadio azulgrana. "Cuando se hace un mal partido, uno está expuesto a las críticas, a pensar que lo van a echar. Pero mañana tenemos la oportunidad de hacer un gran partido y nos preparamos para eso, para cambiar las cosas", remarcó el DT francés. "Al final, lo bueno del fútbol es que se puede cambiar la situación. Vamos a intentar hacer un gran partido de fútbol. Pensar en positivo y en hacer un gran partido de fútbol", dijo.

El comienzo de la temporada para Real Madrid difiere mucho del sprint final del campeonato anterior: allí ganó 10 de 11 partidos tras el aislamiento por la pandemia de coronavirus para llevarse el título liguero. "Siempre he sido crítico conmigo, es el motor para mejorar, pero estamos juntos y las cosas las podemos cambiar todos juntos. Después de una derrota, como entrenador, la mayor parte de las criticas las recibo yo, y es normal, pero no vivo en el pasado", añadió "Zizou".

Entre las novedades del equipo, Zidane adelantó que podrá contar con su capitán Sergio Ramos, cuya ausencia lastró el rendimiento del equipo el miércoles frente al Shakhtar Donetsk en la Champions League. "Sergio es nuestro capitán, nuestro líder. No vamos a arriesgar nada. Está recuperado, va a estar con nosotros. Se trata de estar al 100% y creo que Sergio lo está", aseguró el entrenador.

Sobre su gran rival, Zidane consideró: "Barcelona es un equipo que siempre ha sido fuerte. Cada entrenador tiene cosas distintas, pero el Barça siempre es el Barça. Es un equipo competitivo, que sabe jugar muy bien al fútbol y que te va a complicar las cosas. Vamos a tener un partido difícil mañana y va a ser bueno para nosotros", expuso.

"Después de una derrota las críticas las recibo yo, pero es normal", dijo Zidane Fuente: AFP

Otras frases de Zidane

El apoyo del presidente Florentino Pérez: "Noto el respaldo de todos. Los jugadores me han hecho ganar muchas cosas, yo siempre voy a estar a muerte con mis jugadores porque luchan, pelean, corren. Yo siento el apoyo de todos y tenemos que cambiar nuestro chip. Cuando las cosas se ponen peor aparecen los que tienen carácter, la calidad. Y eso lo tenemos que sacar mañana".

El estado anímico del plantel: "El trabajo en 48 horas es de descanso, sobre todo. El partido en sí mismo es lo que nos puede cambiar. Nosotros siempre salimos al campo de juego pensando en ganar. A veces no salen las cosas por varios factores, pero es así".

¿Se siente en deuda con sus jugadores?: "No creo que me sienta en deuda con ellos. Yo soy el entrenador y cuando se dicen cosas feas alrededor del equipo, pues yo soy el técnico para decir que no pasa nada y que tenemos que estar todos juntos. Cuando hay un partido malo nos tenemos que juntar".

Conforme a los criterios de Más información