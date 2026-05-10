Los hinchas de Barcelona arrojaron piedras al micro de su propio equipo, pensando que era el de Real Madrid

Cuando el clásico español era todavía un ansioso plan para este domingo, un grupo de hinchas de Barcelona protagonizó un insólito momento cuando, sin darse cuenta, apedrearon el micro que trasladaba a sus propios jugadores en el ingreso al estadio Camp Nou. La particular situación quedó plasmada en el registro fílmico de varios testigos y no demoró en hacerse viral.

El ómnibus circulaba por una calle fuertemente custodiada por la policía local cuando comenzaron a caer piedras y otros elementos contundentes contra el rodado que trasladaba al plantel que, horas después, se consagraría campeón de la Liga tras ganarle a Real Madrid por 2 a 0. Por fortuna, el hecho no pasó a mayores y el micro solo quedó con algunas marcas de la violenta actitud de un grupo de simpatizantes locales.

Los hinchas del Barcelona supusieron que el colectivo llevaba al equipo de Madrid.

Los hinchas de Barcelona se confundieron de micro y le arrojaron piedras al ómnibus donde viajaban sus jugadores

Barcelona retuvo el título de la Liga española tras vencer a Real Madrid

En la tarde de este domingo, Barcelona ganó su segundo título consecutivo de la Liga española y el 29.º en total con la victoria por 2 a 0 sobre Real Madrid en el Camp Nou. Los goles de Marcus Rashford a los nueve minutos y de Ferran Torres al 18 le dieron al conjunto culé la victoria y una ventaja inalcanzable de 14 puntos sobre su clásico rival, con tres jornadas por disputarse en los próximos días.

Los hinchas de Barcelona se confundieron de micro y le arrojaron piedras al ómnibus donde viajaban sus jugadores. captura de vide

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, estuvo en el banquillo para el clásico del domingo tras la muerte de su padre, que Barcelona anunció horas antes del inicio del encuentro. Los jugadores de ambos equipos llevaron brazaletes negros y hubo un minuto de silencio antes del saque inicial.

Barcelona retuvo el título de la Liga española tras vencer a Real Madrid. David Ramos - Getty Images Europe

El Madrid, que sigue siendo el club más exitoso de la Liga con 36 trofeos, está terminando una segunda temporada consecutiva sin un título importante. La derrota contra su clásico rival cerró una semana repleta de escándalos para los merengues, marcada por altercados entre jugadores en el entrenamiento que llevaron al club a multar a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni con 500.000 euros (589.000 dólares) cada uno.

Barcelona retuvo el título de la Liga española tras vencer a Real Madrid. JOSEP LAGO - AFP

Rashford abrió el marcador para Barcelona con un tiro libre desde afuera del área; Torres amplió la ventaja desde dentro del área tras un toque de Dani Olmo.