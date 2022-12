Zlatko Dalic, el DT de Croacia, una infancia como monaguillo y una advertencia antes de jugar ante la Argentina: “No tenemos nada que temer”

escuchar

DOHA.- “Nunca subestimes a un croata , cuando lo hagas lo lamentarás; nosotros vamos hasta el final. Los croatas somos valientes”. Quien lo asevera es Zlatko Dalic , el entrenador del seleccionado que este martes se enfrentarán con la Argentina, por las semifinales del Mundial de Qatar 2022 . Y hay que tomarlo muy en serio. El DT asumió en el cargo en octubre de 2017 y también fue el conductor del seleccionado balcánico que disputó la final del último Mundial, en Rusia 2018 (victoria 4-2 de Francia).

“No tenemos nada que temer”, aventuró Dalic, de 56 años, pensando en el partido frente al seleccionado capitaneado por Lionel Messi . “Cuando eliminas del Mundial a un equipo como Brasil, que seguramente era el gran favorito [NdR: Croacia lo hizo 4-2 por penales después de haber igualado 1-1 en los 120 minutos], debes sentirte feliz y orgulloso. Estoy cansado, pero felizmente cansado. Hay que disfrutar de este momento, pero no demasiado porque ya tenemos que empezar a prepararnos para Argentina”, afirmó el técnico. Y amplió, contundente, sobre el hipotético desgaste atlético de su equipo luego de haber disputado dos partidos con tiempos extra (contra Brasil, pero también ante Japón, en los 8vos de final): “La fatiga no será un problema en absoluto”.

El DT Zlatko Dalic hablando con el titiritero croata, Luka Modric antes del inicio del tiempo suplementario ante Brasil, por los cuartos de final de Qatar 2022 ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Dalic, nacido en 1966 en Livno, una ciudad de la antigua ex Yugoslavia que actualmente es parte de Bosnia-Herzegovina, espera un “gran apoyo” del público argentino en las semifinales. “Messi sigue siendo su principal jugador y alguien en quien pueden confiar; juega espléndidamente. Está (Ángel) Di María, hay jugadores más jóvenes”, sostuvo el entrenador de Croacia. Aunque también reconoció que encuentra debilidades en el seleccionado albiceleste: “Todo dependerá de nosotros. Si no jugamos bien, si no estamos serios y motivados, será en vano aunque ellos tengan un mal rendimiento. Creo que en este momento son excelentes, ya que han llegado a semifinales (...) Son vulnerables , estaban 2-0 (contra Países Bajos) y luego terminaron 2-2. Haremos un análisis, lo intentaremos”.

Durante una rueda de prensa, el DT del seleccionado croata le dedicó un párrafo aparte al número 10 argentino: “Necesitamos protegernos de Messi, pero no de la manera hombre a hombre, tal como no lo hicimos en nuestro último encuentro con Neymar. Sabemos lo mucho que corre, lo mucho que le gusta jugar con la pelota en los pies y la clave de nuestra fase defensiva será la disciplina y una marca zonal”.

El técnico Zlatko Dalic observando a Neymar durante el partido por los cuartos de final de Qatar 2022: Croacia eliminó a Brasil por penales GIUSEPPE CACACE - AFP

Como futbolista, Dalic se inició en el club de su ciudad, el Troglav Livno. Siendo mediocampista y ya como profesional, jugó durante la época yugoslava para los clubes Hajduk Split e Inter Zapresic, así como para el club bosnio Velez Mostar. Después de la independencia jugó para los clubes croatas Varteks Varazdin y nuevamente en Hajduk de Split. En 2000 se retiró como jugador profesional y comenzó su campaña como DT, en 2005, en el fútbol croata y también trabajó sin gran suceso en Albania. Antes de ser llamado por la selección de Croacia tras el despido de Ante Cacic, el mayor resultado de Dalic como técnico había sido ser subcampeón en la Champions asiática 2016 con Al Ain de los Emiratos Árabes. Hoy, ya es toda una referencia en la conducción.

“Hace cinco años, si alguien me hubiera dicho que sería así, no le hubiera creído. Si Dios quiere que siga así en estos dos partidos, que el positivismo nos rodee y no hay dudas de que mientras yo sea el entrenador de la selección, será un grupo de unión”, se entusiasma Dalic, seleccionador de un grupo que ostenta una enorme evolución futbolística y que cuenta con Luka Modric , el futbolista de 37 años de Real Madrid, como uno de los titiriteros en la mitad de la cancha.

En 1992 Dalic se sumó al ejército para luchar contra el poder de Slobodan Milosevic en la guerra por la independencia de los pueblos que desintegró a Yugoslavia. No combatió: se ocupó de llevarles materiales y comida a los soldados. El DT croata es un hombre de fe: siempre dirige con un rosario en el bolsillo. De pequeño fue monaguillo y nunca abandonó el lado cristiano que forjó desde chico. El entrenador agradece a Dios cada uno de sus logros y suele decir: “Todo lo que he realizado en mi vida y en mi carrera profesional se lo debo a mi fe y estoy agradecido a mi querido Dios”.

Reza antes de los partidos y alguna vez contó más sobre ese costado religioso: “Al lado de la casa de mis padres había un monasterio franciscano en Gorica. Antes, en un tiempo diferente, era monaguillo, era feliz de ir a misa, mi madre me enseñó y me dirigió a la fe. Soy un creyente todo el tiempo, y así crío a mis hijos. Todos los domingos intento ir a Eucaristía (...) Siempre llevo un rosario conmigo y cuando siento que estoy pasando por un momento difícil pongo mi mano en el bolsillo, me aferro a él y luego todo es más fácil”.

Más allá de las creencias y de las tradiciones, está claro que el trabajo realizado por Dalic desde fines de 2017 es sumamente serio y efectivo. Croacia es, desde entonces, uno de los seleccionados de fútbol más capaces y aplicados del mundo. La Argentina sabe que el martes tendrá un duro escollo para intentar alcanzar la final de la Copa del Mundo, el próximo domingo en el estadio Lusail.

LA NACION