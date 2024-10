Dónde ver en directo online Argentina vs. Francia, por el Mundial de Futsal 2024

Escuchar

La selección argentina y Francia se enfrentan este jueves desde las 12 (hora argentina) en el Humo Arena de Taskent con arbitraje de Ryan Shepheard, por las semifinales del Mundial de Futsal Uzbekistán 2024 con el objetivo de avanzar a la definición, en la que ya espera Brasil, que este miércoles se impuso a Ucrania 3 a 2 en el otro cruce.

El encuentro se transmite en vivo a través de DSports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Se requiere ser cliente de alguno de los cableoperadores para acceder al contenido.

Francia perdió un polémico partido en el Mundial de Futsal durante la etapa de grupos FIFA

La previa de Argentina vs. Francia

La selección argentina de futsal sueña con levantar el trofeo por segunda vez en su historia tras el título en Colombia 2016 y, además, el subcampeonato en Lituania 2021. En pos de ese objetivo, llegó a las semifinales a paso firme con una goleada sobre Kazajistán 6 a 1 en cuartos de final. El equipo dirigido por Matías Lucuix está invicto en el torneo con cinco victorias. En octavos eliminó a Croacia 2 a 0, mientras que en la primera etapa lideró la zona C con triunfos sobre Ucrania 7 a 1, Afganistán 2 a 1 y Angola 9 a 5.

En la antesala del partido de semifinales, el capitán Taborda se refirió al nivel del equipo y puso lo colectivo por encima de lo individual: “Nosotros siempre nos hicimos fuertes desde la defensa. Sabemos que por individualidades no somos, ni seremos, nunca de las mejores selecciones. Hay muchas que técnicamente tiene mucho más potencial que nosotros, pero a nivel de equipo somos los mejores del mundo. Y lo venimos siendo desde 2016. En la fase de grupos quizás no fuimos nosotros al 100% y recibimos muchos goles cuando normalmente no nos pasa, pero hablamos para mejorar y en octavos y cuartos se empezó a ver otra Argentina”.

Además, se refirió al combinado galo: “Está muy bien. Tiene jugadores jóvenes muy buenos, de mucha proyección, algunos ya juegan en España, y en el Barcelona. Es una selección que está yendo a más y en el amistoso lo demostraron. Se nos complicó mucho porque se pusieron por delante 2 a 0. Hay que respetarla, pero nosotros tenemos fe. Queremos una tercera final consecutiva”.

Pablo Taborda es uno de los referentes de la selección argentina y disputa su último Mundial X

Francia por su parte, se deshizo de Paraguay en cuartos con una victoria 2 a 1. En octavos su víctima fue Tailandia por 5 a 2 y en la primera etapa fue escolta de Irán en el grupo F, en el que sumó seis puntos gracias a victorias ante Venezuela y Guatemala más una caída con el equipo asiático 4 a 1 en un polémico juego que se investiga porque ambos seleccionados habrían ido a menos para no quedar del mismo lado del cuadro que Brasil y evitar enfrentarlo hasta una hipotética definición.

Souheil Mouhoudine es una de las figuras del elenco europeo y, en la antesala al choque, habló con la FIFA sobre el camino que recorrió su equipo para meterse entre los mejores cuatro: “Hemos ido partido a partido, y eso nos ha ayudado a no meternos demasiada presión a nosotros mismos. Creo que hacer eso ha sido algo muy positivo. Hoy pueden verse claramente sus frutos, porque estamos en semifinales. Si hace unos días alguien me hubiese dicho ‘¿Te ves en las semifinales?’, claramente le habría dicho que no, pero hoy eso es un hecho”.

También habló de la albiceleste: “Es una gran selección. Está acostumbrada a meterse en semifinales y a ser una candidata al título. El haber jugado recientemente contra Argentina supone una ventaja para nosotros porque, pese a la derrota, pudimos ver lo que hicimos mal y corregir cosas. Estamos decididos a resarcirnos. Pero tendremos que tener cuidado, porque este partido viene a ser como un duelo entre experiencia y juventud. No debemos caer en un espiral negativo, ni tampoco pasarnos de frenada. Y sobre todo, tenemos que evitar cometer errores tontos que nos puedan costar el partido”.

En la previa al partido, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el elenco sudamericano con una cuota máxima de 1.54 contra 4.70 que cotiza su derrota, es decir un triunfo del conjunto europeo. El empate, que llevaría el desenlace a los penales, paga hasta 5.32.

Ambos equipos nunca se enfrentaron oficialmente. Pero hay un antecedente reciente en un amistoso preparatorio para la Copa del Mundo con triunfo 5 a 3 de la albiceleste, tras ir perdiendo 2 a 0.

Plantel de la selección argentina

Arqueros: Nicolás Sarmiento (Anderlecht, Bélgica) y Nicolás Kravetzky (Barracas Central).

Nicolás Sarmiento (Anderlecht, Bélgica) y Nicolás Kravetzky (Barracas Central). Cierres: Pablo Taborda (Ecocity Genzano, Italia), Agustín Plaza (Peñíscola, Italia) y Sebastián Corso (Industrias Santa Coloma, España).

Pablo Taborda (Ecocity Genzano, Italia), Agustín Plaza (Peñíscola, Italia) y Sebastián Corso (Industrias Santa Coloma, España). Alas: Luciano Gauna (Peñíscola, Italia), Lucas Bolo Alemany (Napoli, Italia), Constantino Vaporaki (RFS, Letonia), Ángel Claudino (Riga, Letonia), Lucas Trípodi (Ribera Navarra, España) y Kevin Arrieta (Alzira, España).

Luciano Gauna (Peñíscola, Italia), Lucas Bolo Alemany (Napoli, Italia), Constantino Vaporaki (RFS, Letonia), Ángel Claudino (Riga, Letonia), Lucas Trípodi (Ribera Navarra, España) y Kevin Arrieta (Alzira, España). Pívots: Cristian Borruto (Napoli, Italia), Alan Brandi (Jaén Paraíso Interior, España) y Matías Rosa (Jaén Paraíso Interior, España).

LA NACION