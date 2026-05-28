Mundial 2026, en vivo: el mensaje de Scaloni sobre la lista de convocados y cómo sigue la recuperación de Messi

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, dejó sus sensaciones de cara a la próxima Copa del Mundo: “No los vamos a dejar tirados”, les prometió a los hinchas. Y agregó: “Vamos a dar el máximo para que sea difícil batirnos”. El DT campeón en Qatar 2022 también confirmó que se tomará hasta el final del plazo para entregar la lista de 26 jugadores que irán a Estados Unidos, México y Canadá, recordó su conferencia de prensa en el estadio Maracaná en la que puso en duda su continuidad y habló de varios jugadores en forma particular: Lionel Messi (y su lesión), Emiliano “Dibu” Martínez, Nicolás Paz y Paulo Dybala.

El entrenador brindó varias definiciones en la previa a la entrega de la lista LUIS ROBAYO - AFP

“No es mi preocupación cómo lleguen, sino que vamos a ir a Estados Unidos sin que hayan prácticamente entrenado. Ojalá que estén disponibles para el primer partido”, dijo en una entrevista con DSports sobre los futbolistas lesionados que están incluidos en la nómina de 55 y que seguramente serán incluidos entre los 26, como el propio Messi o Cristian “Cuti” Romero. Y añadió: “Sí es verdad que no son lesiones de gravedad. Será cuestión un poco de dosificarlos, de ir mirándolos, sobre todo con jugadores que son muy importantes para nosotros. Tendremos que hilar muy fino. Y buscar a los reemplazantes en caso de que no estén bien. Por eso estamos esperando hasta último momento para ver qué sensaciones nos dan”, adelantó Scaloni. Así, la confirmación de los 26 mundialistas llegará muy cerca del plazo permitido por la FIFA, que vence el próximo sábado 30.