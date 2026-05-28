Mundial 2026, en vivo: el mensaje de Scaloni sobre la lista de convocados y cómo sigue la recuperación de Messi
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
Las claves del día
- Scaloni le hizo una promesa a los hinchas: “No los vamos a dejar tirados”
- Messi, afuera por diez días: los estudios confirmaron una pequeña lesión muscular y seguirán de cerca su evolución
- La selección argentina tiene tiempo hasta el 30 de mayo para presentar la lista de 26 jugadores que irán al Mundial
Neymar quedó al margen del primer entrenamiento de Brasil por una sobrecarga
RÍO DE JANEIRO (AFP).- La selección de Brasil comenzó este miércoles su concentración para la Copa del Mundo 2026, en la que buscará su sexto título, que se le resiste desde hace dos décadas. Sin embargo, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó que Neymar no participó en el entrenamiento, en medio de dudas sobre su estado físico por un golpe en la pantorrilla derecha que le sacó de acción en los últimos partidos de su club, el Santos.
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Afortunadamente, Lionel Scaloni no es Raymond Domenech, DT de Francia en Sudáfrica 2010, y no tiene teorías astrológicas que desaconsejen llevar al Mundial a jugadores nacidos en Escorpio. Es el signo, por ejemplo, de Pablo Aimar, su mano derecha en la selección. Bajo mucha presión, decía Domenech, los escorpianos pueden ser de naturaleza “destructiva”. Por esa razón, echó a cuatro escorpianos cuando dirigió a Olympique Lyon y excluyó también al atacante Robert Pires de Sudáfrica.
Domenech evitaba además centrales de Leo. Cáncer y Libra, decía, no eran buenos para la convivencia y Aries no debía armar sociedades tácticas con Escorpio. Signos de agua como Piscis, en cambio, eran pura confianza. No pareció el caso de Nicolas Anelka, el atacante que lo insultó brutalmente en pleno partido contra México. La crisis que cuenta el documental “El Autobús”, de Netflix, sobre la selección que había llegado a Sudáfrica como campeona mundial y terminó en huelga y eliminada en primera rueda. Anelka es pisciano.
Lesionados de la selección argentina: esta es la situación de los posibles convocados al Mundial 2026
La selección argentina ya piensa en el Mundial 2026. Con el objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022, el DT Lionel Scaloni ultima detalles para cerrar la lista de 26 convocados que representarán al país en Norteamérica. La mayoría del plantel ya está confirmado, pero el cuerpo técnico aguarda por la recuperación de algunas piezas importantes que están entre algodones.
Tres nuevas listas para el Mundial: los 26 de Pochettino, el dato curioso de Marruecos y la polémica ausencia de Panamá
Tres selecciones presentaron este martes sus listas definitivas para el Mundial 2026, a solo cuatro días de que se cumpla la fecha límite. Se trata de Estados Unidos, comandada por el argentino Mauricio Pochettino, con Christian Pulisic y el hijo de una leyenda a la cabeza; Marruecos, que en Qatar 2022 consiguió el récord de ser el país africano que más lejos llegó en una copa del mundo; y Panamá, que disputará el certamen por segunda vez.
Los deudores alimentarios argentinos no podrán entrar a los partidos del Mundial en Estados Unidos
Los deudores alimentarios de 14 distritos argentinos no podrán ingresar a los partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos. Se debe a una colaboración entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la administración norteamericana, donde la gestión de Jorge Macri puso a disposición la base de datos del Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM). Actualmente hay más de 13 mil inscriptos en la Ciudad y otras 13 provincias con las que la gestión porteña firmó convenios de intercambio.
Messi, afuera por diez días: los estudios confirmaron una pequeña lesión muscular y seguirán de cerca su evolución
La imagen de Lionel Messi tomándose la cara posterior del muslo izquierdo y caminando directamente hacia el vestuario, a poco más de tres semanas del debut argentino en la Copa del Mundo, recorrió el planeta en cuestión de segundos y encendió una alarma inmediata en el cuerpo técnico de la selección argentina: a los 38 años, el rosarino pidió el cambio en la victoria 6-4 de Inter Miami CF sobre Philadelphia Union y sembró inquietud justo en el tramo decisivo de la preparación para el Mundial.
Los estudios que se realizó este lunes en Miami descartaron un desgarro, aunque confirmaron una pequeña lesión muscular que lo obligará a bajar las cargas y afrontar cerca de diez días de recuperación antes de volver a entrenarse con normalidad. La idea ahora será manejar las cargas con cuidado y seguir de cerca su evolución, con el objetivo de que llegue en plenitud física al Mundial.
Lionel Scaloni antes del Mundial: las demoras para dar la lista, el mensaje a los hinchas y una pista sobre su futuro
Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, dejó sus sensaciones de cara a la próxima Copa del Mundo: “No los vamos a dejar tirados”, les prometió a los hinchas. Y agregó: “Vamos a dar el máximo para que sea difícil batirnos”. El DT campeón en Qatar 2022 también confirmó que se tomará hasta el final del plazo para entregar la lista de 26 jugadores que irán a Estados Unidos, México y Canadá, recordó su conferencia de prensa en el estadio Maracaná en la que puso en duda su continuidad y habló de varios jugadores en forma particular: Lionel Messi (y su lesión), Emiliano “Dibu” Martínez, Nicolás Paz y Paulo Dybala.
“No es mi preocupación cómo lleguen, sino que vamos a ir a Estados Unidos sin que hayan prácticamente entrenado. Ojalá que estén disponibles para el primer partido”, dijo en una entrevista con DSports sobre los futbolistas lesionados que están incluidos en la nómina de 55 y que seguramente serán incluidos entre los 26, como el propio Messi o Cristian “Cuti” Romero. Y añadió: “Sí es verdad que no son lesiones de gravedad. Será cuestión un poco de dosificarlos, de ir mirándolos, sobre todo con jugadores que son muy importantes para nosotros. Tendremos que hilar muy fino. Y buscar a los reemplazantes en caso de que no estén bien. Por eso estamos esperando hasta último momento para ver qué sensaciones nos dan”, adelantó Scaloni. Así, la confirmación de los 26 mundialistas llegará muy cerca del plazo permitido por la FIFA, que vence el próximo sábado 30.
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