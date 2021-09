Gabriela Sabatini sorprendió con sus fotos en la playa de Mallorca y recibió halagos de famosos deportistas

Gabriela Sabatini viajó a Mallorca, en España, para disfrutar de unos días de vacaciones. La extenista, de 51 años, compartió algunas postales en sus redes sociales en las que se la puede ver disfrutando de la playa, haciendo deporte y visitando restaurantes de argentinos que se instalaron en el lugar.

En un año muy especial, en el que murió su madre Betty Garófalo Sabatini, a los 81 años, Gabriela decidió escaparse unos días a España para descansar y disfrutar de buenos momentos. Lejos del tenis, optó por practicar ciclismo y salió a visitar los hermosos paisajes rodeados por el mar Mediterráneo.

Gabriela Sabatini practicó ciclismo en Mallorca y aprovechó para recorrer los espectaculares paisajes del lugar Instagram: @sabatinigaby

La ganadora del US Open en 1990, también compartió una foto en la que se la ve dentro del mar, en bikini y con lentes de sol, donde presume sus músculos trabajados a fuerza de entrenamiento. La postal, que en menos de un día superó los 50 mil “Me gusta”, recibió también los halagos de sus compañeros deportistas, como la tenista Nadia Podoroska, que le escribió: “¡¡¡Diosaaa!!!” o su colega Juan Ignacio Chela, que puso: “OMG!!!” (”¡Oh Dios mío!”, en español).

Gabriela Sabatini compartió una foto desde el mar Mediterráneo y sus compañeros deportistas la llenaron de halagos Instagram: @sabatinigaby

También por el capitán del equipo argentino que ganó la Copa Davis en 2016, Daniel Orsanic, que comentó: “Impecable Gaby!”; la lanzadora de martillo Jenny Dahlgren, quien le deseó: “¡Diosa siempre Gaby! Que lo disfrutes”; y el gimnasta Federico Molinari, que indagó: “¿Cuándo volvés a las pistas Gaby? Estás impecable”.

Gabriela también recibió mensajes de su sobrina Oriana Sabatini, que le escribió en el post emojis de carita enamorada, y de su cuñada Catherine Fulop, quien puso: “Wow diosa”. Y de otros famosos como el periodista Diego Leuco, que le comentó con tres emojis de bombas y el cantante Diego Torres, que le deseó: “¡Esa Gaby! Buenas vacaciones. Abrazo”.

Gabriela Sabatini visitó restaurantes de argentinos que están radicados en España Instagram: @sabatinigaby

Además de hacer deporte, tomar sol y meterse al mar, Gabriela también aprovechó para visitar restaurantes de argentinos radicados en España, como Surry Hills Coffee, de Tati Weiman, o Santa, del chef Bernabé Caravotta.

Deporte y alimentación sana

Desde que se retiró, en 1996, con apenas 26 años, la ganadora de 27 títulos y número 3 del mundo en 1989, no dejó nunca de entrenar. Hoy combina su trabajo como empresaria con la vida sana: diariamente practica deportes (adora el ciclismo) y come en forma saludable (muchas frutas y verduras). Aunque, se permite algunos gustos como helados, macarrones, chocolate caliente o cappuccino.

Así lo contó a LA NACION en mayo de 2020, mientras pasaba la cuarentena en Estados Unidos. “Siento que soy una privilegiada de la vida, hice todas las cosas que quise hacer, las sigo haciendo y tener esas posibilidades ya es mucho. Lo importante es sentirse bien. Y trato de hacer una vida sana también, son todas cosas que a una la dejan tranquila. Me siento feliz de estar donde estoy, de haber vivido lo que viví”.

En este sentido, Gabriela aseguró: “Todo lo que tiene que ver con deportes me encanta, me hace sentir bien. Yo lo siento también como un cable a tierra, como que lo necesito, no solo por lo físico sino también en lo mental. Ya con empezar el día de esa manera me da otra energía. Me hace sentir bien. Ya es parte de mi vida”.