El conmovedor testimonio del hijo de Michael Schumacher: “Cada vez que lo veo...”

Mick Schumacher (22), el hijo de Michael Schumacher, hizo un revelador comentario sobre su padre y su estado de salud. Fue durante sus intervenciones en el documental en el que se reconstruye la vida del campeón de la Fórmula 1, del que el joven también forma parte. Ahí cuenta la relación y la admiración que tiene hacia él y la forma en que era visto cada vez que visitaba un lugar.

“Respeto mucho a mi papá. Siempre lo he respetado, tiene una gran presencia”, dice el joven al principio de la entrevista para el documental de Netflix, Schumacher. “Cuando entraba a una habitación todos guardaban silencio, así lo recuerdo”, se explaya el joven que sigue los pasos de su padre. Actualmente, Mick forma parte de la escudería Haas de la F1 y desde muy pequeño estuvo involucrado en ese mundo. Así pudo ser testigo del trato que recibía Michael en todos los ámbitos de su exitosa carrera.

“Yo también era de los que guardaban silencio”, cuenta sobre el respeto que imponía la sola presencia del corredor. “Como dije, era mi héroe cuando entraba a una habitación. Así que pienso y cada vez que lo miro me digo: ‘Sí, así quiero ser’. Tanta fuerza y tanta tranquilidad”, asevera.

Mick, el hijo de Michael Schumacher, contó la relación que tenía con su padre

Este 2021 se cumplieron 30 años del debut de Schumacher en la F1. El astro alemán ganó siete títulos, 91 carreras, 155 podios y 68 pole positions. Hace unas semanas, Corinna, su esposa, también se refirió al accidente que sufrió su esposo el 29 de diciembre de 2013, mientras esquiaba en los Alpes franceses. El infortunio del séptuple campeón de la Fórmula 1, que se golpeó la cabeza con una roca al perder el equilibrio y le produjo daños cerebrales, llevó a la familia a mantener un absoluto silencio durante años hasta ahora, que salió a la luz el documental y la entrevista de la empresaria.

“Cuando pienso en el pasado, las imágenes que me vienen a la cabeza suelen ser de los cuatro divirtiéndonos. Veo imágenes de nosotros conduciendo un go-kart en la pradera. También veo imágenes de nosotros con los ponis, sentados en el carruaje, realmente muchos momentos que resuenan con alegría”, agrega el joven en el material que ya está disponible en la plataforma.

En vísperas del estreno del documental, Corina también sostuvo que “nunca acusó a Dios por lo sucedido”. “Fue simplemente mala suerte, como le puede pasar a cualquiera”, confió al medio francés Télé Loisirs”. “Él no quería ir a la nieve sino a Dubai. Me dijo que la nieve no era ideal, que podríamos volar a Dubai y hacer paracaidismo”, agregó en esa oportunidad.

Del documental también participan Gina, su hija; Rolf, su padre y Ralf Schumacher, su hermano, además de empresarios y deportistas de la F1.