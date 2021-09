US Open: la autocrítica de Nadia Podoroska después de una derrota inesperada en el debut

No tuvo una buena jornada, y le tocó despedirse en el debut en un torneo en el que había depositado muchas ilusiones. Comprensible entonces la autocrítica de Nadia Podoroska, que cayó en la primera rueda del US Open con una derrota frente a la belga Greetje Minnen con parciales de 6-4, 1-6 y 6-3, en dos horas y 17 minutos de acción.

Un tropiezo inesperado, porque en su regreso al Abierto de los Estados Unidos después de cinco años, a Podoroska le había tocado una rival a la que había superado con autoridad en dos cotejos previos. Minnen, 104 del mundo, entró en el torneo como lucky loser (perdedora afortunada), después de perder en la última rueda de la qualy.

“Me voy muy enojada. Empecé muy nerviosa, cometí muchos errores, estaba lenta de piernas. Fui mejorando durante el primer set. Ella lo pudo cerrar bien. En el segundo arranqué bastante mejor, aproveché los errores que ella cometió y estuve bastante sólida. En el tercero hice bastantes errores muy fáciles en momentos muy importantes, errores de devolución, que es lo que más bronca me da. Estuvo más firme en el servicio y me costaba ganar mi saque. Eso me presionó un poco. Al final me faltó ser más agresiva y me terminó ganando bien”, destacó la rosarina, que totalizó 36 errores no forzados. Dio pelea hasta el final, con cuatro match-points salvados, pero fue muy tarde para remontar una noche en la que los fallos superaron a los aciertos.

Podoroska buscará mejorar sensaciones en el dobles: jugará en el torneo femenino con la francesa Caroline Garcia como compañera, y también en el mixto, con Machi González a su lado. La rosarina volverá luego a la Argentina, a descansar un par de días, entrenarse y cargar energía para lo que queda de la temporada.

