Simone Biles, de apenas 22 años, es la mayor estrella de la gimnasia estadounidense y es considerada la mejor gimnasta de la historia de su país. Figura de los Juegos Olímpicos de Río 2016, conquistó cuatro medallas de oro y una de bronce en un certamen que dominó de principio a fin en un palmarés que cuenta con 25 medallas entre Mundiales y citas olímpicas. Con Tokio 2020 en su horizonte, sigue haciendo historia.

Más allá de los trofeos que acumula uno tras otro, Biles ha inmortalizado algunos movimientos que nadie jamás había conseguido. En el Campeonato Nacional de Gimnasia de Estados Unidos, plasmó su último hito: en la rutina de suelo se convirtió en la primera mujer en hacer un triple-doble, es decir dos saltos mortales con tres rotaciones, y en la viga, rubricó su rutina con una salida memorable con un doble doble.

"Nunca debes conformarte sólo porque ya estés ganando. Siempre debes empujarte a ti misma", explicó después de su hazaña: desde un extremo de la viga, Biles realizó dos flic-flacs seguidos inmediatamente de un salto con dos giros mortales para atrás para aterrizar en la colchoneta y ganarse la ovación de todos.

Por supuesto, Biles completó el primer día de competición en lo más alto de la tabla de posiciones con 58.650 puntos, por encima de Suinisa Lee (56.900) y Jade Carey (56.100).

Biles fue una de las víctimas de Larry Nassar, antiguo médico del equipo nacional que fue condenado a un mínimo de 40 años de prisión por abusar de cientos de deportistas. "Tenían un trabajo, literalmente solo un trabajo, y no pudieron protegernos. Y es muy triste, porque ahora cada vez que voy al médico o a entrenar me tienen que tocar. Me tocan y yo no quiero que me toquen, pero me duele el cuerpo y tengo que recuperarme. Es duro, intentamos superarlo, pero llevará un tiempo", había dicho entre lágrimas antes de comenzar su participación en un certamen en el que hizo historia.