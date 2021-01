La PGA de Estados Unidos decidió romper el acuerdo con Donald Trump para el uso de sus campos de golf Fuente: AFP

La Asociación de Golfistas Profesionales de Estados Unidos (PGA) decidió rescindir el acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dejar de usar, a partir de 2022, los campos de su propiedad para el campeonato.

Según informa ABC Newis, el titular de la entidad, Jim Richerson, comunicó que "la Junta Directiva de la PGA of America votó esta noche (domingo) para ejercer el derecho a rescindir el acuerdo para jugar el Campeonato PGA 2022 en Trump Bedminster".

Realizar el torneo en Trump Bedminster, dijo Richerson, sería "perjudicial" para la marca PGA of America y pondría "en riesgo" la capacidad de funcionamiento de la organización, agregó el dirigente en un comunicado.

Poco después del anuncio, dice ABC News, la Organización Trump expresó su decepción con la medida en una declaración propia.

"Hemos tenido una hermosa asociación con la PGA of America y estamos increíblemente decepcionados con su decisión", dijo un portavoz de The Trump Organization. "Esto es un incumplimiento de un contrato vinculante y no tienen derecho a rescindir el acuerdo. Como organización, hemos invertido muchos, muchos millones de dólares en el Campeonato PGA 2022 en el Trump National Golf Club, Bedminster. Continuaremos promoviendo el juego de golf en todos los niveles y permanecer enfocado en operar los mejores campos de golf en cualquier parte del mundo ".

La Asociación de Golf de los Estados Unidos, que dirige el US Open, y el Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, que dirige el British Open, no han anunciado planes para albergar futuros eventos en campos propiedad de Trump.