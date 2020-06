Las lágrimas de Camilo Villegas al contar su situación familiar

11 de junio de 2020 • 08:05

Es una historia del golf que deja entrever un drama y desplaza al juego en un segundo plano: luego de que algunos medios colombianos revelaran hace unos meses que Mía Villegas estaba presentando problemas de salud, el propio Camilo Villegas entregó duros y emotivos detalles sobre el estado actual de su hija de 20 meses.

El golfista colombiano de 38 años ofreció una conferencia de prensa en el Korn Ferry Challenge, certamen que reanuda la temporada 2020 del Korn Ferry Tour en el TPC Sawgrass. En la ocasión, Villegas comentó que su hija tiene un tumor cerebral y también algunos tumores en su columna vertebral.

Mía fue diagnosticada a principios de marzo, justo luego de que Villegas participara en el Honda Classic del PGA Tour. En estos momentos, la hija del golfista colombiano está siendo tratada por especialistas en el Nicklaus Children's Hospital, establecimiento pediátrico ubicado en Miami y donde llegó gracias a la asistencia de Barbara Nicklaus, esposa de Jack Nicklaus.

"Esto no se trata de sentir lástima por la familia Villegas. Esto se trata de mandarle a los Villegas toda la buena energía, apoyo e inspiración. Eso es lo que ha estado haciendo Mía durante los últimos meses", dijo el cuatro veces ganador en el PGA Tour este miércoles en Ponte Vedra Beach, Florida.

Durante la semana del Honda Classic, Mía comenzó a llorar de dolor mientras jugaba junto a su padre y su madre, María Ochoa. "No sé el motivo, pero en ese momento tuve una mala sensación sobre lo que pasaba. Después le hicimos los exámenes y no salieron buenos, así que ahí comenzamos este camino", agregó el nacido en Medellín.

Mía se sometió a una operación y ahora se encuentra en su segunda ronda de quimioterapia. Según Villegas, los doctores esperan tener mayor información sobre su evolución en julio o agosto.

"Ojalá que todo esto sea solo un obstáculo en nuestro camino y que pronto podamos celebrar el día en que ella esté totalmente sana", recalcó el colombiano.

Luego de estar alejado de las canchas por casi dos años debido a una lesión en su hombro, Villegas retomó la actividad en el Korn Ferry Tour en enero de 2020. Un cuarto lugar en el Country Club de Bogotá Championship lo ubicó en el puesto 36° del listado de puntos del KFT, gira que disputa para preparar su retorno bajo una exención médica en el PGA Tour.

Si bien Villegas necesita sumar 288 puntos en 13 eventos del PGA Tour para retener su tarjeta en la máxima gira del planeta, es extensión médica es lo último que pasa por su cabeza en estos momentos.

"No he jugado mucho estos meses, la verdad no sé qué esperar. Si juego bien, bien. si juego mal, bien también. Realmente no sé qué es lo que quiero por ahora (en el golf). Solo quiero estar con Mía y apoyarla", enfatizó el colombiano.

"Mi esposa quería que jugara el Korn Ferry Challenge, ella ha sido muy fuerte en todo este proceso", agrega Villegas. "La verdad es que estoy en este torneo solo para pegar algunos tiros, disfrutar junto a mi hermano (Manuel Villegas, su caddie), despejar mi mente, ver algunos amigos y practicar el deporte que amo".

Sobre su futuro inmediato, Villegas fue claro: "No sé cuándo voy a jugar de nuevo. Por ahora jugaré esta semana y después me dedicaré a acompañar a Mía la próxima semana", sentenció.

