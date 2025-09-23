Copa Ryder: el equipo de Estados Unidos tiene el apoyo de Donald Trump antes de la gran cita ante Europa

El golfista número uno del mundo, Scottie Scheffler, consideró este martes “extremadamente importante” la anunciada visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Copa Ryder, que se jugará de viernes a domingo en la cancha de Bethpage Black, cerca de Nueva York, para apoyar al equipo estadounidense frente al europeo.

“Han sido semanas difíciles para nuestro país con todo lo que ha pasado”, explicó el golfista estadounidense, poco menos de dos semanas después del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, un drama que ha reavivado las profundas divisiones políticas estadounidenses. “Tener a nuestro presidente aquí representando a los Estados Unidos de América, aunque sea para un torneo de golf, es extremadamente importante para nosotros y estamos encantados de estar en casa con nuestro público”, añadió.

Parte del equipo de los Estados Unidos, con Scottie Scheffler como líder. El N° 1 llega de la mejor manera JARED C. TILTON� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Trump, reconocido aficionado al golf, tiene previsto asistir el viernes al primer día de la Ryder Cup, que se disputará en Farmingdale, cerca de Nueva York, pero aún no se conoce la hora exacta de su visita. “Creo que todos los miembros de nuestro equipo estamos muy orgullosos de ser estadounidenses. La bandera significa mucho para nosotros. Estar aquí, en Nueva York, también es muy especial”, sostuvo Scheffler.

Ganador del Procore Championship hace poco más de una semana y autor de una temporada impresionante con seis victorias, incluidos dos Majors, el número uno mundial reveló además que tiene una relación especial con el mandatario estadounidense. “El presidente es bastante simpático. Le encanta el golf, le encanta apoyar a los golfistas. De vez en cuando me llama o me envía un mensaje de texto después de mis victorias”, contó.

Just JT and Bryson casually trying to drive the first green at Bethpage Black 😅 pic.twitter.com/gE9QeVUZmd — Ryder Cup USA (@RyderCupUSA) September 23, 2025

“Es una de esas personas que, cuando estás con él, transmite confianza a todos los que le rodean”, apuntó. “No creo que tenga un plan concreto para hablar con nosotros como equipo, pero estoy seguro de que, si las cosas van bien, tendremos noticias suyas esta semana”.-

“Una muestra de respeto”

El capitán del equipo estadounidense, Keegan Bradley, se mostró “profundamente honrado” por la visita de Trump, aunque evadió responder si el jefe de Estado dará un discurso motivacional al equipo.“Trump es un hombre muy ocupado. Estoy encantado de que vaya a estar aquí“, dijo Bradley, quien deseó ver al presidente en la zona de espectadores durante el primer golpe. Bradley dijo que la atención de Trump no sería una distracción para su equipo, que cuenta con 12 jugadores clasificados entre los 23 mejores del mundo.“Es algo realmente fenomenal cada vez que puedes estar cerca de un presidente en ejercicio, pero cuando representas a tu país en un lugar como Bethpage Black, en Nueva York, tener al presidente allí para apoyarte es algo simplemente increíble”, señaló.

El capitán europeo, el inglés Luke Donald, destacó por su parte la importancia de la visita del mandatario, de 79 años.“Cada vez que un presidente en ejercicio quiere asistir a un evento, eso demuestra lo importante que es la Ryder Cup”, afirmó Donald. “Se ve... como una muestra de respeto que un presidente en ejercicio quiera apoyar un evento cuando tiene una agenda muy apretada. Encontrar tiempo para ello dice mucho”.

El estadounidense Justin Thomas, dos veces ganador de un Major, aseguró de su lado que los aficionados de Nueva York son un público exigente, con o sin Trump. “Esperan que juguemos bien y, si no lo hacemos, se enfadarán con nosotros”, dijo Thomas. “Estoy contento de tenerlos de mi lado, eso es seguro”.

Puntuación de la Copa Ryder

Entre el viernes y el domingo se medirán el conjunto local, Estados Unidos, ante Europa. Cada partido vale un punto y, en caso de empate, se otorga medio punto a cada equipo. El primer conjunto que alcance los 14,5 puntos gana el trofeo. Si el marcador global termina en empate 14-14, el equipo que es el vigente ganador de la Ryder Cup retiene el título. En este caso, Europa, ganador en 2023 en la cita de Roma.

Modalidad del viernes y el sábado

Foursomes (viernes y sábado, sesión de mañana)

En los foursomes (sesiones de 4 partidos), cada equipo formado por dos golfistas juega una sola pelota; pega cada jugador de manera alternada. Gana el hoyo el equipo que lo complete en menos golpes. Un jugador ejecuta la salida en los hoyos impares, y otro en los pares.

Fourball (viernes y sábado, sesión de tarde)

En los fourballs (sesiones de 4 partidos) se enfrentan equipos de dos jugadores y cada uno juega su propia pelota. Gana el hoyo el equipo del jugador con mejor resultado.

Formato del domingo (12 partidos individuales)

En la tercera y última jornada se disputan 12 partidos individuales en modalidad match play (hoyos ganados). Cada partido ganado aporta un punto al equipo del jugador que lo consigue. En caso de empate, cada equipo se lleva medio punto. Los dos equipos entregan un listado con el orden del partido en el que actuará cada uno de sus jugadores y así es como surgirán los emparejamientos.

El equipo USA contará con Collin Morikawa, Sam Burns, J.J. Spaun, Cameron Young, Patrick Cantlay, Justin Thomas, Harris English, Bryson DeChambeau, Russell Henley, Scottie Scheffler, Ben Griffin y Xander Schauffele.

En el conjunto de Europa participarán Rory McIlroy, Viktor Hovland, Sepp Straka, Tommy Fleetwood, Shane Lowry, Ludvig Aberg, Tyrrell Hatton, Robert MacIntyre, Matt Fitzpatrick, Rasmus Hojgaard, Jon Rahm, Justin Rose.