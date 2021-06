Desenlace. El increíble águila en el 18 que dejó a tres punteros para la última jornada del US Open de golf

El US Open llega a su definición en Torrey Pines, con promesa de suspenso hasta el final. El tercer torneo grande de golf del año, que se juega en San Diego, en la costa de California, tiene separados por un puñado de golpes después de tres rondas a varios jugadores.

El viento fue más amable con los jugadores durante esta vez. Las nubes comenzaron a ganar presencia al momento de la salida de los que llegaron como los sorprendentes líderes al comienzo de la tercera jornada, el norteamericano Russell Henley, que nunca terminó entre los 10 primeros en 26 Majors y mantiene sus ilusiones, y el inglés Richard Bland, que a los 48 años podía convertirse en el más veterano en obtener este torneo. Sigue dando pelea arriba tras los terceros 18 hoyos Henley (71), uno de los líderes, con 208 golpes (-5).

El impactante águila de Oosthuizen para llegar a la punta

Los otros que se treparon a la punta fueron el canadiense Mackenzie Hughes (68) y el sudafricano Louis Oosthuizen (70), con un espectacular águila en el 18.

Pero las emociones no concluyen ahí. Al acecho a la última vuelta llega, entre otros, el norirlandés Rory McIlroy (-3). El ex número 1 del mundo se recuperó con una gran vuelta de 67, de lo mejor pese a las complicaciones que tuvo en el hoyo 15. Busca reeditar el éxito de hace 10 años en el US Open jugado en Maryland. Cuando se pensaba que no iba a parar de recolectar torneos grandes, de repente su capacidad para atrapar títulos de este nivel se apagó por siete años. Insinuó pero naufragó. Ahora, más relajado y con la suma de confianza que trae desde las últimas semanas, se siente listo para batallar hasta el final.

Gran vuelta de 67 (-4) por parte de Rory McIlroy. HARRY HOW - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bryson DeChambeau (-3), el Bombardero y campeón defensor, no pierde pisada: hizo otra ronda sólida (68), tras un primer día flojo que no lo desmoralizó, sino que le permitió tener un relanzamiento.

Bryson DeChambeau viene mejorando cada día; está a dos golpes de los primeros y es fuerte candidato a levantar la copa en San Diego. EZRA SHAW - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Matthew Wolff (-2), subcampeón en 2020, se siente casi como en casa. A sus 22 años, está de vuelta a la competición después de una pausa de dos meses para cuidar de su salud mental. A la luz de su andar por el campo que está a unos 240 kilómetros de Simi Valley, donde nació, el tiempo que se tomó fue un gran reimpulso.

En cambio, Phil Mickelson necesitaba un triunfo en este Abierto para completar un pleno de trofeos Major, una hazaña que lograron sólo cinco jugadores. Pero no lo acompaña la magia con la que ganó por segunda vez el PGA Championship en mayo, erigiéndose como el ganador más veterano de un Major con 50 años, 11 meses y 7 días. El miércoles cumplió los 51, este sábado firmó 76 golpes deslucidos, quedó +7 y en 2021 no alcanzará eso que le falta en su brillante trayectoria, que incluye las tres conquistas en Augusta y una del Abierto británico.

Después de una gran primera vuelta de uno bajo el par y de haber superado el corte con lo justo anteayer, el chaqueño Fabián Gómez tenía la chance de escalar varias posiciones en el “moving day”. Sin embargo, tuvo una jornada para el olvido y firmó 78 golpes (+7), una pesadilla que lo depositó por el fondo del tablero, con un total de 224 (+11). En el trayecto de ida padeció un bogey en el 9, y en la vuelta se desencadenó lo peor: un doble bogey en el 13 (su salida salió muy desviada a la derecha) y más bogeys en el 11, 12, 15 y 17. Casi siempre complicado con malas ejecuciones con el driver, al chaqueño sólo le queda intentar escalar en el clasificador pensando en sumar puntos para la FedEx Cup. “Me sentía pegando bien en la ida, pero a partir del 12 en adelante ya mi juego no funcionó y pagué caro ciertos errores. Mi intención es no aflojar y terminar bajo par”, comentó.

Mackenzie Hughes, uno de los tres punteros del Abierto de Estados Unidos, puede llevarse el trofeo a Canadá. HARRY HOW - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las principales posiciones

1º Mackenzie Hughes (Canadá) 73 67 68 208 (-5)

(-5) 1º Louis Oosthuizen (Sudáfrica) 67 71 70 208 (-5)

(-5) 1º Russell Henley (Estados Unidos) 67 70 71 208 (-5)

(-5) 4º Rory McIlroy (Irlanda del Norte) 70 73 67 210 (-3)

(-3) 4º Bryson DeChambeau (Estados Unidos) 73 69 68 210 (-3)

(-3) 6º Scottie Scheffler (Estados Unidos) 72 69 70 211 (-2)

(-2) 6º Jon Rahm (España) 69 70 72 211 (-2)

(-2) 6º Matthew Wolff (Estados Unidos) 70 68 73 211 (-2)

Los horarios de salidas de este domingo (hora Argentina)

Fabián Gómez: 10.41

Bryson DeChambeau: 16.33

Rory McIlroy: 16.44

Russell Henley: 16.44

Louis Oosthuizen: 16.55

Mackenzie Hughes: 16.55

Russell Henley nunca concluyó entre los diez primeros en sus 26 participaciones en majors; está muy cerca no sólo de conseguirlo, sino también de consagrarse. SEAN M. HAFFEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La última vez, en 2008, con un desempate estresante

La cancha de Torrey Pines, en San Diego, California, es un tormento por sus espesos roughs al borde de los greens, el viento del mar y la niebla. Hasta los aficionados al parapente distraen con sus peripecias como fondo panorámico.

La última vez que el US Open se disputó en ese par 71 fue en 2008. El año anterior, en Oakmont, había triunfado el argentino Ángel Cabrera. Y lo sucedería como campeón nada menos que Tiger Woods, tras un desenlace a pura tensión. Para empezar, el torneo no concluyó en los 72 hoyos, sino que fueron necesarios... ¡91! Tiger y Rocco Mediate, también de Estados Unidos, igualaron con 283 golpes (-1) tras las cuatro rondas, con el detalle que Woods necesitó un birdie en el 18 para forzar el desempate. Que se disputó al día siguiente, el lunes. Fueron 18 hoyos más y ambos hicieron el par 71. En el hoyo de muerte súbita, el par 4 del 7, Tiger festejó con un par contra bogey de Mediate. Fue el 14º de sus 15 Majors. No volvería a ganar uno hasta el Masters de Augusta 2019.

