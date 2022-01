Dos argentinos terminaron segundos en el LAAC y cuentan cómo influye el golf universitario de Estados Unidos en su juego

LA ROMANA, Dominicana.– La bola de un putt del argentino Vicente Marzilio rodeó con dramatismo el hoyo 18 del campo de juego de Dientes del Perro. Tras ese desafortunado yerro, los gritos de victoria se hicieron oír en uno de los costados del green. Aaron Jarvis (-7), de Islas Caimán, conquistó el séptimo Latin America Amateur Champinship (LAAC), en República Dominicana. El golfista de la Universidad de Nevada en Las Vegas y oriundo de un país que tiene poca tradición de golf rompió los pronósticos y se quedó con el trofeo. Y además, con la concreción de un sueño: las plazas en el Masters de Augusta y el Abierto Británico.

También la Argentina tuvo un lugar en el podio. Mateo Fernández de Oliveira (-6) y Vicente Marzilio (-6), que no ocultó su tristeza en el final, se colgaron medallas plateadas en el pecho. Los dos, que estuvieron expectantes hasta el cierre, también son jugadores en el golf universitario de Estados Unidos, que resultó casi un segundo triunfador en el LAAC.

Aaron Jarvis se abraza con su padre, su hermano y su caddie una vez que supo que era el campeón Enrique Berardi/LAAC

La sonrisa brillante. El trofeo sobre la mesa. Y la alegría extra de haber recibido una bolsa con comida tras la cansadora última vuelta. Jarvis contó cómo es el golf en Islas Caimán, ese territorio británico ubicado sobre el mar Caribe que abarca tres islas cerca de Jamaica y de Cuba. “Cuando era niño no había mucho golf. Éramos poquitos y la federación de nuestro país decidió instrumentar un plan para juniors”, contó Jarvis ante LA NACION. “De ese modo empezó a haber más golfistas, que pasaron a jugar torneos fuera del país. Entre ellos, por supuesto, el LAAC, que era uno de los grandes campeonatos en los que quería participar”, añadió el campeón, que estudia y compite en Las Vegas, con ayuda de la Universidad de Nevada.

“Vi jugar a mi hermano y lo seguí. Así empecé. Más tarde me fui a Estados Unidos y ahí mejoré mi golf”, agregó el campeón, de 22 años, que se entusiasmó con la posibilidad que este triunfo influya en su país: “Pienso que esto va a colaborar mucho para que varios empiecen a jugar”.

La actuación argentina en general fue muy buena, pero este año, a diferencia de 2021, no vio vencedor a ningún albiceleste. Hubo dos representantes en el podio, y eso puede no ser suficiente para las aspiraciones. Vicente Marzilio no logró contener el llanto luego de darse cuenta de que había perdido la oportunidad de ir a un desempate con Jarvis al fallar aquel putt en el tercer golpe del último hoyo. La bola pasó casi por arriba del hoyo 18; así de cerca estuvo el bonaerense de derivar en un mano a mano por el trofeo y las clasificaciones para los dos majors.

Vicente Marzilio tuvo una gran oportunidad de ir a desempate con el campeón, pero un putt errado en el hoyo 18 lo dejó con las manos vacías Enrique Berardi/LAAC

“Me voy con un gran aprendizaje, y también con que se puede pelear hasta el final. En el último hoyo tuve la oportunidad de meterme en el playoff. Estoy jugando bien y ya llegará el momento de que uno de estos torneos importantes venga para mi lado”, expresó, con algo de bronca, el estudiante de la Universidad de North Texas a LA NACION.

El otro golfista nacional que ocupó el podio fue Mateo Fernández de Oliveira, autor de una de las dos mejores últimas tarjetas argentinas del certamen, con 68 golpes. Firme candidato antes de la competencia y encaramado entre los de arriba durante los cuatro días, finalizó con 4 bajo el par, a un tiro de Jarvis. Jugador de la Universidad de Arkansas, mostró conformidad: ”En el fondo sé que di una buena pelea, me puse en posición. Estoy contento con el balance del LAAC”, comentó. Fred Biondi, de Brasil, y Santiago De la Fuente, de México, fueron los otros dos competidores que compartieron el segundo lugar, con 282 golpes totales.

Mateo Fernandez de Oliveira fue el otro argentino que finalizó en el segundo lugar. Enrique Berardi/LAAC

Los grandes resultados que obtuvieron sus referentes reflejan el importante papel que desempeña en el desarrollo del golf universitario de Estados Unidos. Jarvis, Marzilio y Fernández de Oliveira son productos de ese ámbito. “A nosotros nos enseñan mucho a jugar, a aprovechar torneos, a no regalar golpes y a querer ganar. La universidad se trata de eso y hace mejorar todo el tiempo”, manifestó Marzilio, que estudia Psicología en North Texas y desea hacerse profesional de este deporte cuando se reciba.

Fernández de Oliveira contó su experiencia: “Lo súper recomiendo, aunque creo que no es para todos. A mí me abrió mucho la cabeza no sólo en el deporte. Por suerte, me adapté muy bien a otra cultura, a vivir solo, a hacer mis cosas, a tomar decisiones para mí mismo. Todo eso me hizo madurar”. Y hay un tercer argentino que está en esta situación, Segundo Oliva Pinto, que estuvo en la lucha mayor en las primeras jornadas pero padeció una mala última vuelta. “La universidad prepara muy bien. Competimos contra los mejores del mundo, eso nos pone a prueba todo el tiempo y aparecen los resultados”, afirmó el cordobés.

Los demás argentinos

Además de dos golfistas en el podio, la Argentina tuvo actuaciones positivas en el resto de sus representantes. Todos pasaron el corte clasificatorio y Abel Gallegos, el campeón defensor, llegó a luchar muy arriba. Finalmente quedó en el puesto 12, con -1, junto a Oliva Pinto. Aram Yenidjeian quedó 19º, con +2, y Juan Martín Loureiro, que logró la otra mejor vuelta de cierre, con 68, lo siguió en el puesto 20, con +3. Completaron el cordobés Andy Schönbaum, con +11, y Manuel Lozada, con +13.