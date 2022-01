Australian Open: después de un año sin juniors varones en los Grand Slam, la Argentina celebró con Lautaro Midón

Después de un preocupante 2021 en el que el tenis argentino no contó con varones en los cuadros individuales juniors de los Grand Slam, el Australian Open volvió a tener a un representante de nuestro país. El correntino Lautaro Midón, de 17 años, debutó en el main draw juvenil del certamen aussie y se impuso por 6-3, 3-6 y 7-5 ante el croata Luka Mikrut (42° del mundo).

Ubicado en el puesto 25° del ranking junior y 16° cabeza de serie en Australia, Midón triunfó en el court 12 del Melbourne Park, anotando 5 aces, cometiendo 3 doble faltas, logrando el 59% de primeros servicios, ganando el 66% de puntos con el primer saque y 49% con el segundo. Además, logró 40 tiros ganadores (24 del rival) y 66 errores no forzados (contra 26 del balcánico).

El tenista junior argentino Lautaro Midón en el Australian Open junto con Rafael Nadal, uno de sus referentes. Instagram Lautaro Midon

Midón es el primer junior argentino en ganar un partido en el Australian Open desde Sebastián Báez en 2018 (en aquella temporada, el actual 88° del mundo, que este año debutó en el cuadro principal aussie, había derrotado en la primera ronda al francés Hugo Gaston). Midón, que pudo sacarse una foto en Melbourne con uno de sus ídolos, Rafael Nadal, y la publicó, se medirá en la segunda rueda con el belga Alessio Basile (70°).

Por distintos motivos (la pandemia, falta de competencia local y limitaciones económicas) en la temporada pasada no se clasificaron jugadores argentinos para los cuadros masculinos Sub 18 en los Grand Slam, algo que no ocurría desde hacía muchos años.

Este año, además de Midón, en Australia también compitió Solana Sierra. Marplatense, de 17 años y 9° del ranking, cayó en la primera ronda frente a la eslovaca Irina Balus (59°) por 6-2 y 6-4. También cayó en dobles haciendo pareja con Laura Hietaranta (Finlandia).

Debut contra Irina Balus (SVK) sabado sexto turno. Sabado de madrugada en Argentina.

Feliz y agradecida de estar en este increible torneo pic.twitter.com/xHtEFn9nCf — Solana Sierra (@sierra_solana) January 21, 2022

Por estar dentro de los mejores juniors del mundo y por provenir de un país en vías de desarrollo, tanto Midón como Sierra viajaron a Australia como parte de un equipo de la Federación Internacional que sostiene los gastos. De otra manera, teniendo en cuenta los altos costos, les hubiera sido muy difícil poder viajar a Australia.

El gran obstáculo de Gusti Fernández

El cordobés Gustavo Fernández, actual número 3 del ranking mundial de tenis adaptado, debutó en los cuartos de final del Australian Open (Grand Slam que ganó en 2017 y 2019) y perdió ante el británico Alfie Hewett (2°) por 6-1 y 7-6 (7-2), en 1h19m.

En las últimas temporadas, Hewett (24 años) se encumbró como uno de los mayores obstáculos del circuito para el Lobito Fernández (28 años). De hecho, con la victoria de este domingo, el europeo igualó el historial ante el argentino (14-14), pero además la misma significó su sexta victoria consecutiva ante Fernández, la undécima en los últimos doce enfrentamientos. En la actualidad Hewett es el jugador que puede llegar a pelearle el liderazgo al japonés Shingo Kunieda (1°; 37 años).

Gusti Fernández perdió en los cuartos de final del Abierto de Australia ante el británico Alfie Hewett. Tennis Australia

Frente a Hewett, el jugador nacido en Río Tercero cometió tres doble faltas, logró el 69% de primeros servicios, apenas el 31% de puntos ganados con el primer saque y el 32% con el segundo. Logró 16 tiros ganadores (33 del nacido en Cantley) y 19 errores no forzados (misma cantidad que Hewett).

Gusti Fernández, exnúmero 1 del mundo, competirá en el cuadro de dobles de Australia en pareja con Kunieda.