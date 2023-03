El PGA Tour cambia en medio de la grieta: torneos más reducidos en jugadores y sin corte clasificatorio, “parecidos” a los de la liga árabe

escuchar

La aparición en 2022 del LIV Golf Series, la liga árabe, no sólo generó revuelo a partir de la fuga de jugadores profesionales del PGA Tour, tentados por los mayores premios (diferencia abismal) y por las condiciones peculiares de las competencias (a 54 hoyos, sin corte clasificatorio). La grieta está cada más más amplia e incluso a llevado a enemistades insospechadas, como la del norirlandés Rory McIlroy y el español Sergio García. El primero, defensor a ultranza del PGA; el segundo, considerado uno de los “rebeldes”, al pasar al LIV Golf Series a cambio de un cachet millonario. Ambos eran amigos íntimos, compañeros inseparables en el equipo europeo de la Ryder Cup. Asistieron a sus respectivas bodas. Es más, McIlroy fue padrino de casamiento de García. Hasta que todo explotó y voló por los aires: McIlroy eliminó el contacto del Niño García de su celular y ambos se mandan mensajes a través de los medios de comunicación. El último, del español: “Es un inmaduro. No puedo creer que rompa años de amistad sólo porque yo decidí competir en otro circuito”.

Habida cuenta de la repercusión que tomó la irrupción del LIV Golf Series, llevándose a sus filas nada menos que 13 ganadores de Majors (Phil Mickelson, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Sergio García, entre otros), en el PGA Tour empezaron a delinear una estrategia de contraataque. Como primera medida, aumentaron los premios de los torneos, y aunque no lleguen a equiparar las exorbitantes cifras del LIV Golf Series, que reparte 405 millones de dólares por temporada para 14 certámenes, por lo menos fue un gesto. ¿Cuánto gana un campeón en el LIV? El domingo pasado, el estadounidense Charles Howell III obtuvo 25 millones de dólares por su victoria, en 54 hoyos, en el Mayakoba, en la Riviera Maya.

El Niño García y Rory McIlroy eran amigos hasta que la liga árabe los distanció EDDIE KEOGH - X01801

Pero al margen del tema económico (Mickelson se pasó de bando por un cachet de 300 millones de dólares), el PGA analizó introducir cambios en sus formatos de competencia. Hubo largas charlas durante 2022 con dos de sus leales: además de McIlroy, nada menos que Tiger Woods, que rechazó una oferta de 800 millones de dólares que le hizo personalmente el CEO del LIV Golf Series, el australiano Greg Norman. Y algunas de esas medidas ya se pusieron en marcha.

El PGA Tour anunció este miércoles que en la temporada 2024 habrá una serie de 8 torneos especiales, “designados”, reservados para un número limitado de jugadores y sin corte clasificatorio. Se habla de que podrían participar los mejores 70 a 78 jugadores, que estarán presentes los 72 hoyos. Por características, no pueden ocultarse las similitudes con lo que hizo...el LIV Golf Series y que sigue siendo severamente cuestionado por el PGA.

“Después de considerar cuidadosamente varias opciones, me complace anunciar que estamos avanzando con lo que llamamos el Modelo de Evento Designado. Estos eventos con participación más reducida no sólo ofrecerán a los aficionados torneos importantes que no pueden perderse en intervalos importantes de la temporada, sino que también mejorarán la calidad del resto de torneos”, señaló el comisionado de PGA, Jay Monahan, en un memorándum enviado a los miembros del circuito.

Jay Monahan, el comisionado del PGA Tour, que anunció los cambios AP

Y amplió la idea: “Este enfoque proporciona un calendario cohesionado, convincente, consecuente y con claridad tanto para los aficionados como para los jugadores y patrocinadores”, subrayó. Monahan no detalló cuáles serán los eventos que tengan este nuevo formato, pero sí aclaró que la participación se limitará a un rango de entre 70 y 78 jugadores, entre los que estarán los mejores clasificados del circuito del año anterior junto con quienes tengan mejor performance en la temporada en curso. Y que se eliminará el actual corte clasificatorio que se aplica tras los primeros 36 hoyos, por lo que todos los competidores jugarán hasta la ronda final.

Los eventos designados para 2024 incluirán los cuatro Majors, el Players, los tres playoffs de la FedEx Cup y otros ocho torneos aún por determinar. De esos ocho, se presume que cuatro serán el Sentry Tournament of Champions, el Genesis Invitational, el Arnold Palmer Invitational y el Memorial. La decisión fue bienvenida por McIlroy, uno de los propulsores del cambio y actual número tres del ranking de PGA. “Me encanta. Obviamente he formado parte de ello y he estado en muchas discusiones. Creo que hace que el circuito sea más competitivo. Me gusta recompensar el buen juego. Se trata de enfrentar a los mejores contra los mejores. Eso crea un producto realmente atractivo. De esta forma no hay que esperar todo un año a jugar bien para tener esta oportunidad. Si juegas bien durante dos o tres semanas, estarás en un evento designado”.

El zurdo Phil Mickelson, el pionero de "los rebeldes"

Los torneos sin corte clasificatorio resultarán más beneficiosos económicamente para las estrellas del golf que el modelo anterior del circuito, ya que ayudarán a evitar que sus talentos se pasen a la incipiente LIV Golf Series.

Según el memorándum de Monahan, los jugadores elegibles para competir en los eventos designados son:

Los 50 mejores jugadores de la lista de puntos de la FedEx Cup del año anterior

Los 10 mejores jugadores no elegibles utilizando la clasificación actual de la FedEx Cup

Los 5 mejores jugadores no elegibles que hayan ganado la mayor cantidad de puntos de la FedEx Cup entre los eventos designados.

Los ganadores del PGA Tour del año en curso que no sean elegibles

Miembros del PGA Tour entre los 30 primeros del Ranking Mundial Oficial de Golf

¿Cuál fue la reacción de otros jugadores? El estadounidense Xander Schauffele señaló: “Intentamos hacer el mejor producto. Para responder a la pregunta del corte clasificatorio, siempre estoy a favor de un corte. Emocionalmente, estoy a favor de un corte. Hay un aspecto, diría yo, que es muy entretenido para algunos. Pero al fin y al cabo, a mucha gente y a muchos niños les gusta venir a ver jugar a los mejores jugadores del mundo. Si tienen un partido de béisbol el sábado, Timmy puede venir con su padre y ver a Rory jugar el domingo, pase lo que pase. Creo que también es un paquete más fácil de vender a los patrocinadores cuando les dices que 20 de los 20 mejores jugadores del mundo van a estar allí de jueves a domingo”.

El inglés Lee Westwood no pudo evitar la ironía al enterarse de los cambios del PGA Tour Alastair Grant - AP

Las ironías de los “rebeldes”

Claro que no tardó en llegar la respuesta de “los rebeldes” del LIV Golf Series, con ironías incluidas. Ian Pulter manifestó: “Suena muy parecido a otro producto del que hablan tan mal los medios y los comentaristas”. La cuenta de Twitter del LIV Golf Series publicó este mensaje: “La imitación es la mejor forma de adulación. Enhorabuena PGA Tour. Bienvenidos al futuro”. El inglés Lee Westwood también se expresó por Twitter: “Me he pasado el último año leyendo lo buenos que son los campos llenos de jugadores y los cortes”.

I’ve spent the last year reading how good full fields and cuts are! 👀 — Lee Westwood (@WestwoodLee) March 1, 2023

McIlroy recogió el guante, en la antesala del Arnold Palmer Invitational. “Al fin y al cabo, vendemos un producto a la gente. Cuanto más claro tengan ese producto y sepan lo que están comprando, más importante será”.

Max Homa, número 8 del mundo, dijo que el LIV Golf Series ha marcado en parte el rumbo del PGA Tour. “Parece que la aparición de LIV nos obligó a nosotros como jugadores y a los ejecutivos del PGA Tour a fijarnos en su producto. Habría sido bueno que en algún momento hubiéramos mirado esto y dicho ‘Oye, puede que haya una forma mejor de hacerlo”.

Max Homa reconoció que el LIV Golf Series los obligó a pensar más en el futuro HARRY HOW - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

LA NACION