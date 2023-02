McIlroy-García, la otra grieta del golf: de amigos, compañeros de la Ryder y hasta padrino de bodas a acusarse de “inmadurez”

escuchar

Los millones de dólares siguen desfilando en el LIV Golf Series, la liga árabe cuya irrupción en 2022 generó un “cataclismo” con el principal circuito del mundo: el PGA Tour. Con ofertas suculentas, el nuevo emprendimiento fue sacándole los principales jugadores a la PGA. Para empezar, nada menos que 13 campeones de Majors: Phil Mickelson, Cameron Smith, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau, Sergio García, Patrick Reed, Henrik Stenson, Bubba Watson, Louis Oosthuizen, Graeme McDowell, Martin Kaymer y Charl Schwartzel.

Además, se incorporaron los principales golfistas latinoamericanos, como el chileno Joaquín Niemann y los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz. Quedaron, no obstante, algunos bastiones en el PGA: Tiger Woods, que rechazó una oferta de 800 millones de dólares por “pasarse de bando”, Rory McIlroy, Dustin Thomas y Jon Rahm, entre los principales.

Sergio garcía y Rory McIlroy, una sociedad que se quebró EDDIE KEOGH - X01801

Los “rebeldes” fueron sancionados por el PGA y no pueden jugar en los torneos del circuito, aunque sí pueden participar en los Majors: el Masters de Augusta, el British Open, el PGA Championship y el US Open. El LIV Series tiene como CEO al australiano Greg Norman, el Gran Tiburón Blanco, recientemente confirmado en su cargo cuando existían rumores de que podría salir luego del desgaste sufrido en 2022, en medio de una constante polémica.

Lo cierto es que el LIV Series inició su segunda temporada en México, con el Mayakoba, con la victoria del estadounidense Charles Howell III, con un total de 197 golpes (-16) para los 54 hoyos de El Camaleón Golf Course. Howell III obtuvo un premio de nada menos que 25 millones de dólares. Segundo fue su compatriota Peter Uihlein, con 201 (-12), mientras que tercero terminó el sudafricano Branden Grace, con 203 (-10). El LIV repate 405 millones de dólares en 14 torneos. Disparatado. Y su entrada en escena también provocó que el PGA Tour incrementara las bolsas en sus competencias, una lógica respuesta para tratar de retener a los jugadores.

Paralelamente a esa realidad (¿o irrealidad?) económica, una de las cuestiones más sorprendentes fue la ruptura de relación del norirlandés Rory McIlroy, leal al PGA Tour, y del español Sergio García, que saltó al LIV Golf Series por varias decenas de millones. El arreglo más suculento del lado de los “rebeldes” fue para el zurdo Mickelson: se habla de unos 300 millones de dólares.

Sergio Garcia y Rory McIlroy calculando la caída de un green en la Ryder Matt Dunham - AP

McIlroy y García cultivaban una gran amistad. Compañeros inseparables en los foursomes y fourballs de la Copa Ryder, el clásico certamen que enfrenta a Estados Unidos con Europa. Han asistido a sus respectivas bodas e incluso Rory fue el padrino de casamiento de García. La relación, hoy por hoy, está rota. Cuando se conectan es a través de mensajes, directos o indirectos, por los medios de comunicación. Ello, cada vez que se les pregunta sobre cómo está la relación entre ellos en medio de este conflicto de intereses.

En medio de estas turbulencias, muchos ya se inquietan por lo que pueda suceder el martes previo al Masters de Augusta, cuando ambos se vean en la Cena de Campeones en la que se agasajará al vencedor de 2022, el local Scottie Scheffler. El propio Tiger ya pidió cordura: “Hay que homenajear a Scottie, no podemos empañar esta cena que será en su honor”.

El Niño habló de "falta de madurez" de parte de McIlroy

Es más, durante la disputa del Desert Classic, le consultaron a McIlroy si, pensando en la futura convivencia en la Ryder Cup, no era prudente imaginar algunas reuniones previas apuntando a “mejorar el clima interno”. La respuesta del norirlandés fue tajante: “No”. A Rory, cuyo ídolos de juventud fueron precisamente El Niño García y el enorme Tiger Woods, le cayó pésimo enterarse del paso de su amigo Sergio al LIV Series a través de un mensaje de texto. Ni siquiera una comunicación telefónica. Hace unos días, McIlroy develó que había borrado el contacto de Sergio durante el pasado US Open, después de que el español le escribiese. “Básicamente me dijo que me callase sobre el LIV, y bla, bla, bla...”.

“Es la primera vez en mi vida que me siento traicionado”, mencionó McIlroy en referencia a sus compañeros europeos de la Copa Ryder. Además, el norirlandés proyectó: “Si las dos entidades siguen reforzando su posición, la disputa se volverá irreparable. Vamos a tener un deporte fracturado durante mucho tiempo. Eso no es bueno para nadie”.

"Es muy triste. Hemos hecho tantas cosas juntos y vivido tantas experiencias que me parece una falta de madurez de su parte tirar por la borda toda nuestra relación porque decidí hacer un circuito diferente. Es un inmaduro. Rory tiene su propia vida y toma sus propias decisiones, de la misma manera que yo tomo las mías. Yo respeto sus decisiones y sólo espero que él respete las mías, así que cada uno por su lado." Sergio "El Niño" García, golfista español

Hace unos días, El Niño García, campeón de Augusta en 2017, concedió una entrevista al Telegraph Sport desde Mayakoba, donde tiene lugar el primer torneo del LIV de esta temporada. “Es muy triste. Hemos hecho tantas cosas juntos y hemos vivido tantas experiencias que me parece una falta de madurez por su parte el hecho de tirar por la borda toda nuestra relación porque decidí hacer un circuito diferente. Es un inmaduro”, explicó el español. Y agregó: “Rory tiene su propia vida y toma sus propias decisiones, de la misma manera que yo tomo las mías. Yo respeto sus decisiones y sólo espero que él respete las mías, así que cada uno por su lado”, dijo el español, que terminó 24° en el torneo de la Riviera Maya que finalizó este domingo, con un total de 213 golpes, el par de la cancha.

McIlroy con Tiger: son los bastiones del PGA Tour Ryan Kang - FR171219 AP

Y apuntó algo más sobre el LIv Series: “Me impresiona la capacidad de LIV para escuchar sugerencias. Puedes sugerir cosas, ideas, y aunque no siempre se les da seguimiento y se actúa en consecuencia, se te escucha. Eso no pasaba en el PGA Tour. Sólo hay dos, quizá tres jugadores a los que los jefes escuchan en ese Tour”, sostuvo. La declaración final también podría verse como una indirecta a su antiguo amigo, ya que el español sugirió que la PGA sólo tenía en cuenta las sugerencias de McIlroy y Woods.

Greg Norman, CEO del LIV Golf Series, también fue duro con McIlroy

El Niño García, a diferencia de McIlroy, dijo que aceptaría juntarse para hablar. “Claro, no tengo ningún problema con él. Él es quien tiene el problema. Así que, si él quiere reconciliarse, yo estoy dispuesto a hablar. Pero no estoy seguro de que él se ponga a ese nivel”, disparó.

"Habrá algunos jugadores a los que probablemente se les pida que sean virulentos contra los del LIV, por cualquier motivo. Pero si no comprendes por completo de lo que estás hablando, no abras la boca, porque luego te avergonzarás. McIlroy no sabe nada sobre el LIV." Greg Norman, CEO del LIV Golf Series

Pero García no fue el único que habló sobre McIlroy. También salió al cruce Greg Norman, CEO del LIV. Que remarcó “lo tendencioso” que se Rory al referise al LIV Series. “Siempre he sido seguidor suyo. Mi consejo para Rory sería, siéntate y haz un balance de lo que has dicho, porque llegará el momento en la que te van a preguntar por eso y tal vez no quieras responder”. Para Norman, McIlroy es utilizado como una fuerza de choque del PGA Tour contra la liga árabe y entiende que si el conflicto cesara en el futuro, el norirlandés quedaría en “una posición incómoda”.

Norman agregó: “Habrá algunos jugadores a los que probablemente se les pida que sean virulentos contra los del LIV, por cualquier motivo. Pero si no comprendes por completo de lo que estás hablando, no abras la boca, porque luego te avergonzarás. McIlroy no sabe nada sobre el LIV”.

LA NACION