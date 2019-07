El viento de José Cóceres sigue soplando: ganó en la gira de veteranos de Europa

José Cóceres, feliz con el trofeo

"Pilar Golf Club, mil gracias!". Como en dedicatorias de otros de sus triunfos, José Cóceres exhibió un trapo blanco tras festejar este domingo en la gira de veteranos de Europa. "La bandera que sostuve al final tenía el nombre del campo de golf donde me entrené en Argentina y fue para agradecerles, porque me han apoyado durante la mayor parte de mi vida", comentó este doble ganador del PGA Tour en 2001.

El chaqueño de 55 años se adjudicó su primer título en el Staysure Tour en el Swiss Seniors Open, con solo dos bogeys en 54 hoyos, para asegurase una victoria de dos golpes en el Club de Golf Bad Ragaz. Cerró con una vuelta de 66 (-4) para sumar un total de 199 (-11), dos golpes por delante de un lote de cinco golfistas, incluido el líder de segunda ronda Peter O 'Malley.

Cóceres tuvo un rendimiento parejo en los últimos 18 hoyos, cuatro birdies y ningún error: "Es la primera vez que me llevo un certamen del Staysure Tour. Me produce felicidad estar de vuelta en Europa y ganar torneos, porque jugué durante unos 20 años en el Tour Europeo". El ganador del Olimpia de Oro en 2001 agregó: "Triunfé en España, en Dubai y también en el PGA Tour, así que estoy muy feliz de haber ganado en esta gira".

El golfista formado en el Chaco Golf Club ya consiguió dos top 5 en esta temporada, en el Jordan Mixed Open y Senior Senior Open. Y con la victoria en Suiza, muestra que el trabajo que ha puesto en su juego recientemente es pagar dividendos. Este título llegó también con la colaboración de su hijo Marcos, que lo ayudó llevándole los palos a lo largo de las vueltas.

"Esta victoria me ha ayudado a creer en mí mismo y a confiar en todo el trabajo que estoy haciendo en este momento", apuntó. "Esto es para todos los que me han confiado y apoyado en las redes sociales. El Chino Vicente Fernández, mi entrenador, me ha ayudado a mejorar cada día y estoy muy contento de que nuestro trabajo haya dado sus frutos".