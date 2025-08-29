Finalizó con éxito la primera edición de la LAAC Academy de golf en Casa de Campo

Casa de Campo Resort & Villas, en República Dominicana, fue el escenario de la primera edición de la Latin America Amateur Championship Academy, una innovadora iniciativa de desarrollo del golf impulsada por los Socios Fundadores del Latin America Amateur Championship: el Masters Tournament, The R&A y la USGA.

Durante una semana de entrenamientos intensivos, 12 jóvenes golfistas provenientes de distintos países de América Latina vivieron una experiencia transformadora en uno de los destinos más emblemáticos del golf en la región. Desde el 3 al 9 de agosto, Casa de Campo ofreció el marco ideal para combinar deporte, formación y camaradería.

La academia esta comprometida al golf en Latinoamérica y ofrece oportunidades de desarrollo, tanto en el campo de golf como fuera.



“Esto es algo que nos tiene realmente entusiasmados. Me lo han preguntado muchas veces, he tenido el privilegio de asistir a las 10 ediciones del Latin America Amateur Championship y de haber sido parte de todas ellas. Ahora es momento de pensar en lo que vamos a hacer en la próxima década. Creo que comenzar con estas academias va a ser clave para todo lo que podremos lograr en los próximos 10 años”, destacó Fred Ridley, Chairman de Augusta National Golf Club y del Masters Tournament, en la conferencia de prensa de enero pasado.

El programa de la LAAC Academy incluyó sesiones especializadas en áreas clave del alto rendimiento, como el juego corto, la psicología deportiva, el entrenamiento físico y el análisis técnico del swing. Las actividades se llevaron a cabo en las instalaciones de clase mundial de Casa de Campo, como el Golf Learning Center, considerado uno de los mejores del Caribe y América Latina.

Alumnos y profesores de LAAC Academy en Casa de Campo, República Dominicana

“Es un honor que el LAAC haya elegido Casa de Campo como sede de la primera edición de su LAAC Academy. Tenemos una excelente relación que se remonta a 2016 cuando fue la primera vez que recibimos el campeonato. Uno de nuestros pilares es la promoción del golf y creemos que contar con facilidades de primer nivel para la enseñanza y la preparación son fundamentales para lograr ese objetivo”, dijo Jason Kycek, Vicepresidente senior de Ventas y Marketing en Casa de Campo Resort & Villas

Además de entrenadores con amplia trayectoria internacional, como Hernán Rey, Andrés Echavarría, Miguel Ordóñez y Santiago Garat, los jugadores participaron en actividades grupales y charlas motivacionales que reforzaron el espíritu de equipo y el compromiso con la excelencia.

“Fue una semana de entrenamientos intensivos al más alto nivel, con el apoyo de herramientas tecnológicas de última generación que facilitó el proceso de aprendizaje. Casa de Campo ofreció una infraestructura excepcional, tanto con el Learning Center como el campo de práctica de todas las áreas de juego. Esta plataforma es el puntapié inicial para que muchos jugadores den un salto de calidad. Todos ellos se van con un sólido conocimiento técnico y una gran motivación”, comentó Garat.

El evento marcó un hito en la evolución del Latin America Amateur Championship, no solo por la calidad del programa, sino por la decisión de iniciar este nuevo capítulo en un lugar con tanta historia para el golf regional. Casa de Campo ya ha sido sede del LAAC en tres oportunidades y continúa demostrando su compromiso con el desarrollo del deporte en la región.

Los participantes de esta primera edición fueron: Vicente Quiroga (Bolivia), Waldo Aguasvivas y Rodrigo Huerta (República Dominicana), Santiago Villegas (Ecuador), Matías Calderón (Guatemala), Carlos Álvarez (Honduras), Pablo Lacayo (Nicaragua), Pablo del Grosso (Panamá), Ezequiel Cabrera (Paraguay), Mauricio Tello (Perú), Evan Peña (Puerto Rico) y Andrés Martínez (Venezuela).

Hernán Rey, en la instrucción del swing con un alumno de la LAAC Academy

“Ha sido una experiencia inolvidable. Pasar una semana trabajando en un lugar tan espectacular como Casa de Campo, y con entrenadores de primer nivel, tiene un valor sumamente significativo para nosotros. Las instalaciones del resort, junto con la disponibilidad de tres de los mejores campos de la región, el personal que te hace sentir como en casa, son aspectos que realmente destacan, porque no todos los lugares ofrecen ese nivel de calidez y hospitalidad”, destacó Huerta.

Con esta primera edición completada con éxito, la LAAC Academy se consolida como un nuevo paso en el crecimiento del golf amateur en América Latina. El objetivo: seguir acompañando a los jóvenes talentos de la región en su camino hacia el más alto nivel del golf mundial.