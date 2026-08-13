Jessica Bang, joven promesa del golf, murió a los 18 años tras desplomarse en un torneo en Tailandia

Una joven promesa del golf murió este jueves tras permanecer internada por una hemorragia cerebral. Jessica Bang, de 18 años, se encontraba en Tailandia para competir en un torneo clasificatorio cuando se desvaneció y cayó al suelo.

La noticia fue confirmada por el WPGA Tour, la principal organización que supervisa los torneos de golf profesional femenino. “Todos los que formamos parte del WPGA Tour de Australasia y de la comunidad del golf australiano en general acompañamos a la familia de Jessica, a sus amigos y a todos aquellos que la conocieron y la amaron en este momento tan difícil”, señalaron en el comunicado.

Bang, oriunda de Australia, sufrió una hemorragia cerebral durante la competición en Bangkok el pasado 1 de agosto y debió ser internada de urgencia en el Hospital Synphaet Ramintra.

La golfista tenía 18 años

Allí fue sometida a una intervención quirúrgica y, luego, permaneció en terapia intensiva.

Bang se había ganado una reputación como una de las jóvenes promesas del golf australiano al obtener su primer torneo profesional en tan solo su quinta participación a principios de 2026, reportó el medio local News 24 Australia.

En febrero se había consagrado en el evento clasificatorio regional del Ford Women’s NSW Open 2026 en Moss Vale, con una ronda final de 65 golpes, ocho bajo par, para ganar por cinco golpes y establecer un nuevo récord del campo. Finalizó el torneo con 13 golpes bajo par tras una ronda final excepcional en la que logró ocho birdies y un eagle en el hoyo 15. A raíz de ello, obtuvo el apodo de “Rookie Bang” [“novata Bang” en español].

Antes de su fallecimiento se encontraba en la capital tailandesa para competir en el Torneo de Clasificación Internacional del KLPGA Tour, el principal circuito profesional de golf femenino en Corea del Sur.

Sus primas, Summer y Amelia, habían iniciado una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para ayudar con los gastos de la internación y de traslado a Australia. Bang permanecía con un respirador artificial y su familia quería llevarla de vuelta a su país para que se recuperara rodeada de sus seres queridos, detalló el medio australiano. Este jueves publicaron una actualización que anunciaba la muerte de Jessica.

Se había desplomado durante un torneo en Bangkok, Tailandia, el pasado 1 de agosto

“Queremos agradecerles a todos por su inmenso apoyo y buenos deseos. Lamentablemente, Jessica falleció esta mañana, 13 de agosto de 2026, en el Hospital Synphaet Ramintra de Bangkok, Tailandia, a las 7.20, hora local. Estamos profundamente apenados por esta noticia. Sin embargo, queremos seguir recordando a Jessica y celebrar sus logros, su pasión y su dedicación al golf”, señalaron.

Y sumaron: “Como sus primas, siempre atesoraremos el tiempo y los recuerdos que compartimos con Jessica. Su sentido del humor, junto con su personalidad alegre y vibrante, siempre serán recordados y apreciados por nuestra familia”.

Agregaron que los fondos recaudados se entregarán a sus padres para ayudarles a pagar los gastos médicos. “Una vez más, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los que han apoyado a Jessica y a nuestra familia durante este momento tan difícil”, cerraron.