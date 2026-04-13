Video: así fue la lesión de Cuti Romero que encendió las alarmas en la selección argentina
El marcador central sufrió un duro golpe en su rodilla durante un partido con Tottenham; qué dice el parte médico
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Cristian “Cuti” Romero sufrió una lesión en su rodilla que lo hará llegar con lo justo al Mundial, que arranca en dos meses. Según confirmaron los estudios médicos, el defensor sufrió una lesión de grado 1 en la rodilla derecha que lo dejará fuera de las canchas por un tiempo de entre seis y ocho semanas.
El hecho ocurrió en un partido entre su equipo, Tottenham, y el Sunderland por la 32° fecha de la Premier League, cuando el delantero Brian Brobbey empujó al cordobés y este chocó contra su arquero provocando un mal movimiento en su pierna.
Con su cabeza, de manera involuntaria, el arquero chocó la rodilla del defensor, quien quedó tendido en el piso, entre lágrimas, bajando un mensaje de preocupación extrema acerca de su condición física.
A falta de dos meses para la competencia, el exjugador de Belgrano de Córdoba, uno de los pilares de la selección argentina, llegaría con lo justo para la lista de Lionel Scaloni, pero con cero rodaje.
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