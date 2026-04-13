Murió Julio Ricardo: un periodista deportivo con estilo sobrio, ameno y cautivante

Murió Julio Ricardo López Batista, más conocido como Julio Ricardo, que fue una figura emblemática del periodismo deportivo en Argentina. Nacido el 13 de enero de 1939 en Buenos Aires, su carrera comenzó en 1957 cubriendo partidos de fútbol para la revista Noticias Gráficas. Desde entonces, su trayectoria fue una constante contribución al periodismo deportivo en el país. Se desempeñó como comentarista, cronista y analista en numerosos programas de radio y televisión. También fue un militante y funcionario del peronismo.

Hijo del también periodista deportivo José López Pájaro, quien fundó el Círculo de Periodistas Deportivos de la Argentina, Julio Ricardo trabajó junto a otros grandes exponentes del periodismo deportivo argentino: Luis Elías Sojit, José María Muñoz y Víctor Hugo Morales, entre los principales. Su estilo directo y su vasta experiencia le permitieron construir una voz particular y reconocible para los amantes del deporte.

Julio Ricardo, en el último tramo intenso de su carrera, en Fútbol para Todos

Durante décadas, Julio Ricardo fue una presencia destacada en los principales canales de televisión: trabajó en el 9, 11, 13 y ATC, en donde fue interventor durante 5 meses en 1990, coincidentemente con la presidencia de Carlos Menem. además de su trabajo en emisoras de radio como Radio Colonia y Radio Nacional. Su rol en estos medios marcó tanto un estilo propio, como también resultó fundamental para la profesionalización y el desarrollo del periodismo deportivo en Argentina. Fue conductor de Noticiero deportivo, Fútbol por TV, Análisis deportivo, Todos los Goles, Deportes 13, Polémica en el fútbol, ATC Deportes, El programa del Mundial, Fútbol con Todos, El último mundial del Siglo, Los Grandes del Deporte y Tribuna Caliente.

En 2009 se produjo una suerte de renacimiento de su carrera: integró el equipo periodístico del programa Fútbol para todos y se desempeñó como comentarista de los partidos de Primera División; se mantuvo hasta 2013. Y en 2021 participó en la TVP del programa 70 por el aniversario de esa señal.