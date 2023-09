escuchar

Phil Mickelson siempre dio que hablar en el mundo del golf, para lo bueno y lo malo. Durante el primer tramo de su carrera profesional se lo estigmatizó como el “segundón”, un jugador que disponía del talento y potencial para llevarse un major pero nunca concretaba el objetivo. Siempre le faltaba algo o fallaba en los hoyos finales. Sin embargo, cortó la sequía y acalló las críticas cuando obtuvo su primer gran título en el Masters 2004, que lo llenó de confianza y le sirvió de base para lograr otros cinco títulos de Grand Slam. El último de ellos, el PGA Championship 2021, una conquista que lo convirtió en el campeón más veterano de un major (50 años) y lo confirmó como leyenda.

Su magnetismo con el público norteamericano es innegable, un ídolo de multitudes que siempre cautivó por su juego riesgoso y su capacidad para encarnar al Gran Houdini, escapista por naturaleza frente a los peores peligros de la cancha. Un cultor del perfil zurdo que reconoció haber tocado fondo en 2019 y que dos años después sorprendió con su dieta del café, el secreto detrás de su transformación física y una reducción de peso de 7 kilos en 10 días.

Aseguran que tiene una personalidad difícil entre los colegas del PGA Tour, pero si algo lo colocó en el ojo de la tormenta fue su argumento para justificar el lanzamiento del LIV por parte del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. En una entrevista para una biografía no autorizada que se publicó en mayo del año pasado, Mickelson le dijo al periodista Alan Shipnuck, autor del libro, que “conocía el horrible historial de derechos humanos” del reino saudí, pero que estaba dispuesto a ayudar a la nueva liga porque era una “oportunidad única en la vida” para aumentar drásticamente los ingresos de los jugadores del PGA Tour.

Mickelson tocó fondo en 2019, pero se repuso notoriamente a nivel deportivo con la conquista del PGA Championship en 2021; sin embargo, su adicción al juego lo mantuvo atado ADRIAN DENNIS - AFP

Su lado controversial se extendió a partir de su perfil ludópata, una faceta de su personalidad que le trajo numerosos problemas familiares, tal como reconoció. En una entrevista con Bob Harig para Sports Illustrated en 2022, habló en tono autocrítico acerca de su adicción al juego y a las apuestas, una patología que no pudo detener a lo largo de tres décadas. “El juego en mi vida llegó a un punto en el que era imprudente y vergonzoso. Tuve que abordarlo. Y lo he estado abordando durante varios años. Y por cientos de horas de terapia. Me siento bien donde estoy. Mi familia y yo estamos y hemos estado financieramente seguros desde hace algún tiempo... El juego ha sido parte de mi vida desde que tengo memoria. Pero eso fue hace unos 20 años, cuando diría que fue imprudente. Es una pena”, reveló Mickelson a Bob Harig en ‘Sports Illustrated’ en 2022.

Most of you will enjoy this football season with moderation while having lots of fun and entertainment. The fantasy leagues will provide banter amongst friends and money won or lost betting won’t affect you. I wont be betting this year because I crossed the line of moderation and… — Phil Mickelson (@PhilMickelson) September 18, 2023

Hace apenas unos días, Mickelson, realizó un largo posteo en X (ex Twitter) en el que advirtió sobre el peligro de apostar, a propósito del arranque de una nueva temporada de la NFL del fútbol americano. En la publicación, el golfista de 53 años y ganador de 45 torneos del PGA Tour alerta sobre no confundir entre compañeros apostadores y amigos, se refiere al daño emocional que causó en su círculo íntimo y garantiza haber recuperado paz interior, después de apoyarse muchos años en la ayuda profesional para intentar curar su ludopatía. El posteo dice así:

“La mayoría de ustedes disfrutarán esta temporada de fútbol americano con moderación mientras se divierten y entretienen mucho. Las Fantasy Leagues brindarán bromas entre amigos y el dinero ganado o perdido en apuestas no te afectará”.

“No apostaré este año (en las fantasy leagues de la NFL) porque crucé la línea de la moderación y caí en la adicción, lo cual no es nada divertido. El dinero nunca fue el problema ya que nuestra seguridad financiera nunca se vio amenazada, pero estaba tan distraído que no pude estar presente con mis seres queridos y causé mucho daño. Esta falta de presencia ha sido muy dolorosa. “Estás aquí pero no estás con nosotros”, es algo que me han dicho a menudo durante mi adicción. Afectó a mis seres queridos de maneras que no era consciente o que no podía comprender del todo. Es como si afuera hubiera un huracán y yo estuviera aislado en un refugio ajeno a lo que estaba pasando. Cuando salí había tanto daño que limpiar que sólo quería volver adentro y no lidiar con eso”.

“Si alguna vez cruzas la línea de la moderación y caes en la adicción, con suerte no confundirás a tus compañeros de apuestas con amigos como lo hice yo. Con suerte, no tendrás que lidiar con estos momentos difíciles públicamente para que otros puedan sacar provecho de ti como lo hice yo. Pero con suerte tendrás una pareja fuerte y comprensiva que esté dispuesta a ayudarte cuando seas tu peor yo y durante tus peores momentos, como lo he hecho yo con Amy. Ella me ha amado y apoyado en mis momentos más oscuros y difíciles. No podría haber superado esto sin ella. Estoy muy agradecido por su fortaleza al ayudarnos a superar los muchos desafíos que he creado para nosotros. Gracias a su amor, apoyo y compromiso, estoy de nuevo en camino de ser la persona que quiero ser”.

“Después de muchos años de recibir ayuda profesional, no apostar y recuperarme de mis adicciones, ahora puedo pararme, estar presente en el momento y vivir cada día con calma y paz interior. Aún me queda mucho por limpiar con los que más quiero pero lo voy haciendo poco a poco y lo mejor que puedo”.

“Esta temporada de fútbol americano y más allá, diviértete con moderación para que no reste valor a tu capacidad de estar presente. En mi experiencia, los momentos con tus seres queridos serán mucho más recordados que cualquier apuesta que ganes o un triunfo en Fantasy League”.

Según escribió el famoso apostador Billy Walters en su libro “Gambler: Secretos de una vida en riesgo”, Mickelson llegó a perder 100 millones de dólares en juegos de azar durante las tres últimas décadas e incluso puso dinero en la Copa Ryder 2012 en la que estaba compitiendo. Walters, un aficionado al golf, conoció a “Lefty” en un gran momento de su carrera, en 2006, durante el AT&T Pebble Beach Pro-Am. A medida que se incrementó la confianza entre ambos, establecieron una asociación de juego que duró cinco años. “Quiero dejar claro que soy la última persona en criticar a alguien por su adicción a cualquier cosa”, escribió en sus páginas Walters, cuya aventura con las apuestas no terminó bien: fue declarado culpable de tráfico de información privilegiada en 2017. Cumplió cinco años en una prisión federal y fue sentenciado a pagar una multa de 10 millones de dólares.

Phil Mickelson siempre arriesgó tanto en la cancha como fuera de ella

En su libro, Walters describe las apuestas que realizó Mickelson cuando estuvieron asociados. Entre 2010 y 2014, el detalle es el siguiente:

• Apostó US$ 110.000 para ganar US$ 100.000 un total de 1115 veces.

• En 858 ocasiones, apostó 220.000 dólares para ganar 200.000 dólares. (La suma de esas 1.973 apuestas brutas ascendió a más de 311 millones de dólares).

• Sólo en 2011, hizo 3154 apuestas, un promedio de casi nueve por día.

• El 22 de junio de 2011 realizó 43 apuestas en partidos de béisbol de las grandes ligas, lo que resultó en pérdidas por 143.500 dólares.

• Hizo la asombrosa cifra de 7065 apuestas en fútbol americano, básquetbol y béisbol.

Walters dejó una sentencia escalofriante: “Según nuestra relación y lo que he aprendido de otros desde entonces, las pérdidas de juego de Phil no se acercaron a los 40 millones de dólares como se informó anteriormente, sino mucho más cerca de los 100 millones de dólares. En total, apostó un total de más de mil millones de dólares durante las últimas tres décadas. La única otra persona que conozco que superó ese tipo de volumen soy yo”.