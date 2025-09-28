Ryder Cup: Europa tiene el título al alcance de la mano, en un clima hostil y con McIlroy apuntado por el público

“No voy a tirar el putt hasta que no se callen”. En el green del hoyo 6, y en compañía del irlandés Shane Lowry, el norirlandés Rory McIlroy lanzaba la advertencia en una jornada muy hostil, muy caliente, de la Ryder Cup, que se disputa entre Estados Unidos y Europa en el campo de juego de Bethpage Black, en Farmingdale, en las afueras de Nueva York. El conjunto europeo tiene el título al alcance de la mano luego de ampliar la ventaja en la segunda jornada a 11,5 a 4,5, luego de los cuatro foursomes (tiros alternados entre los dos jugadores) y los cuatro fourballs (eligen la mejor pelota de los dos) del sábado. Teniendo en cuenta que ganará el equipo que llegue a 14 puntos, a Europa le faltan sólo 2,5 puntos que puede lograr en los 12 partidos individuales que habrá en la jornada final de este domingo. Muy cuesta arriba para el local. Debería mediar una debacle del rival para torcer la historia.

¿Pero cuál era el problema con McIlroy, siendo un personaje amado en el golf mundial, incluso en Estados Unidos, donde reside, además de estar casado con una estadounidense? Es que en la noche del viernes, luego de la desventaja de 5,5 a 2,5, la TV local repetía en cámara lenta una reacción de McIlroy en el fourball que sostenía, también con Lowry, contra Sam Burns y Patrick Cantlay (finalizó empatado). El dedo medio izquierdo extendido hacia un grupo de aficionados locales enfureció a muchos asistentes, que lo agradían verbalmente, algo inusual en los campos de golf. Pero se sabe que la Ryder Cup provoca, muchas veces, reacciones desmedidas.

Rory contestando insultos

Rory McIlroy literally speaking on behalf of the entire world - not just in the context of golf - and then delivering an absolute dart to back up the talk 🔥



pic.twitter.com/LVDK2EZN0Y — Crash Davis (@CrashOnSens) September 27, 2025

Los “fuck you”, “stupid” y otros epítetos acompañaron a McIlroy en distintos sectores de la cancha el sábado, durante las caminatas y hasta en el momento de estar haciendo un swing o midiendo la caída de un putt. En el foursome (junto con Tommy Fleetwood) y en el fourball (con Lowry). Cabe señalar que durante el día, por precaución, se fueron incrementando las medidas de seguridad en el predio. El día anterior ya había sido movido en ese sentido, con la presencia del presidente, Donald Trump. Este sábado, el primer mandatario no concurrió.

En los últimos nueve hoyos del duelo McIlroy-Lowry ante Justin Thomas- Cameron Young hubo una rigurosa seguridad. Si bien Thomas hizo todo lo posible por calmar en ocasiones a los alborotadores, también animó al público con algunas actitudes fuera del protocolo golfístico.

Lowry, enfurecido

Shane Lowry gives a “F*CK YOU” to the American patrons that were HECKLING Rory McIlroy 👀



Now that’s a teammate 🔥#RyderCup #TeamEurope #Gousa pic.twitter.com/4Pr6HtQzfV — BET99 Ontario (@BET99ON) September 27, 2025

Lowry, quien fue destacado por McIlroy como su sostén emocional en muchos pasajes (“me hablaba, me calmaba. Le debo mucho, su trabajo fue increíble”), también padeció: en un par de situaciones debió ser contenido por su caddie cuando amagaba con reaccionar. Sí no pudo contenerse en uno de los greens al meter un putt de unos 6 metros: al grito de “Fuck you” caminó unos metros señalando a unos espectadores a los que tenía “apuntados”.

Incluso, decenas de agresores fueron retirados de la cancha ante sus continuos gritos perturbadores. Una escena desoladora.

McIlroy, el blanco elegido por los aficionados estadounidenses. Hubo mayores medidas de seguridad CARL RECINE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Deportivamente, Europa ganó por 3-1 los foursomes y por el mismo score los fourballs. McIlroy y Lowry se impusieron por 2 arriba en el match más caliente del día.

“No me corresponde hablar del comportamiento del público. La gente puede juzgar por sí misma si fue demasiado lejos o no. Estoy orgulloso de que lo superamos”, dijo McIlroy, que registra tres victorias y un empate entre sus actuaciones de viernes-sábado. Es uno de los pilares del equipo de Europa junto con el español Jon Rahm (3 éxitos, 1 derrota) y el inglés Tommy Fleetwood, que ganó sus cuatro partidos y prolonga un momento brillante de su carrera.

Otra reacción de Lowry

Someone nominate Shane Lowry for the friend of the year award pic.twitter.com/brUHKF6Tkn — Rory McIlroy Tracker (@RMTracker) September 27, 2025

“Entre golpes, díganme lo que quieran. Eso está totalmente bien tratándose de una Ryder Cup, lo entiendo. Pero respétennos lo suficiente como para dejarnos hacer golpes y darnos la misma oportunidad que tienen los estadounidenses”, agregó McIlroy sobre los insultos que recibía durante el juego y en plena elaboración de los golpes.

La contracara del tridente europeo la representa el número 1 del mundo, el estadounidense Scottie Scheffler: perdió los cuatro puntos que disputó. Su inesperada debacle acentuó la caída del conjunto anfitrión y a la vez desalentó las expectativas del público para la jornada decisiva. Los precios de reventa de las entradas del domingo, que al principio costaban 750 dólares, se desplomaron.

El inglés Tommy Fleetwood está encendido: ganó los cuatro partidos en los que participó y es una de las grandes figuras Lindsey Wasson - AP

“No imaginé esto”, dijo el capitán europeo, Luke Donald. “Cada vez que los estadounidenses venían por nosotros, respondíamos. La resiliencia y confianza que hay acá es realmente increíble”.

“Están metiendo todo”, dijo el capitán estadounidense, Keegan Bradley. “Son grandes jugadores. Son un equipo difícil de vencer. Son un gran equipo”.

Los partidos del sábado

Foursomes

DeChambeau-Young (USA) le ganaron a Fitzpatrick-Aberg (Europa) por 4 y 2

McIlroy-Fleetwood (Europa) a English-Morikawa (USA) por 3 y 2

Rahm-Hatton (Europa) a Schauffele-Cantlay (USA) por 3 y 2

McIntyre-Hovland (Europa) a Scheffler-Henley (USA) por 1 arriba.

Una decepción: Scottie Scheffler, número 1 del mundo, perdió sus cuatro puntos JARED C. TILTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fourballs