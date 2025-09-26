LA NACION

Agenda de TV del sábado: Los Pumas, Boca, San Lorenzo, Messi, Atlético-Real Madrid, polo, Copa Ryder

Rugby internacional y local, fútbol argentino y exterior, golf, motociclismo y más en el menú deportivo de la jornada

LA NACION
Visitantes del campeón del mundo: el máximo desafío para los Pumas, que intentarán doblegar a Sudáfrica en Durban por el Rugby Championship.
Visitantes del campeón del mundo: el máximo desafío para los Pumas, que intentarán doblegar a Sudáfrica en Durban por el Rugby Championship.Agencia AFP - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 27 de septiembre de 2025.

RUGBY

Championship

  • 2 Nueva Zelanda vs. Australia. Disney+
  • 12 Sudáfrica vs. Los Pumas. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)

Top 12

  • 15.30 SIC vs. San Luis. Disney+
  • 15.30 Newman vs. Belgrano. Disney+
  • 15.30 Hindú vs. CUBA. Disney+
  • 15.30 Regatas Bella Vista vs. Alumni. Disney+
  • 15.30 Buenos Aires vs. La Plata. Disney+
  • 15.40 Los Tilos vs. CASI. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 14.30 Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Rosario Central. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 14.30 Aldosivi vs. Argentinos. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 16.45 San Lorenzo de Almagro vs. Godoy Cruz. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 19 Defensa y Justicia vs. Boca Juniors. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 21.15 Talleres vs. Sarmiento. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
Leandro Paredes, uno de los líderes de Boca, que este sábado actuará ante hinchas propios en Florencio Varela contra Defensa y Justicia, por el torneo Clausura.
Leandro Paredes, uno de los líderes de Boca, que este sábado actuará ante hinchas propios en Florencio Varela contra Defensa y Justicia, por el torneo Clausura.Aníbal Greco - La Nación

Premier League

  • 8.30 Brentford vs. Manchester United. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
  • 11 Chelsea vs. Brighton & Hove Albion. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
  • 11 Crystal Palace vs. Liverpool. Disney+
  • 11 Leeds vs. Bournemouth. Disney+
  • 11 Manchester City vs. Burnley. Disney+
  • 13.30 Nottingham Forest vs. Sunderland. Disney+
  • 16 Tottenham Hotspur vs. Wolverhampton Wanderers. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+

Major League Soccer

  • 17.30 Toronto vs. Inter Miami. Apple TV

Liga de España

  • 9 Getafe vs. Levante. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
  • 11.15 Atlético de Madrid vs. Real Madrid. Dsports (610/1610 HD)
  • 13.30 Mallorca vs. Alavés. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
Julián Álvarez y Franco Mastantuono, ex riverplatenses que se encontrarán en el clásico de este sábado entre Atlético de Madrid y Real Madrid, por la liga de España.
Julián Álvarez y Franco Mastantuono, ex riverplatenses que se encontrarán en el clásico de este sábado entre Atlético de Madrid y Real Madrid, por la liga de España.Canchallena

Serie A

  • 10 Como vs. Cremonese. Disney+
  • 13 Juventus vs. Atalanta. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
  • 15.30 Cagliari vs. Inter. Disney+

Bundesliga

  • 10.30 Mainz vs. Borussia Dortmund. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
  • 10.30 Heidenheim 1846 vs. Augsburg. Disney+
  • 10.30 St. Pauli vs. Bayer Leverkusen. Disney+
  • 10.30 Wolfsburg vs. Leipzig. Disney+
  • 13.30 Borussia Moenchengladbach vs. Eintracht Frankfurt. Disney+

Ligue 1

  • 12 Lorient vs. Monaco. Disney+
  • 14 Toulouse vs. Nantes. Disney+
  • 16 PSG vs. Auxerre. Disney+

Primera Nacional

  • 13 San Telmo vs. Gimnasia (Jujuy). TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
  • 16 Defensores de Belgrano vs. Central Norte. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
  • 21 Morón vs. Mitre (Santiago del Estero). TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)

Mundial Sub 20

  • 17 Corea del Sur vs. Ucrania. Dsports (613/1613 HD)
  • 17 Japón vs. Egipto. Dsports 2 (612/1612 HD
  • 20 Paraguay vs. Panamá. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 20 Chile vs. Nueva Zelanda. Dsports (610/1610 HD)

POLO

Abierto de Hurlingham

  • 13.30 La Hache Cría & Polo vs. Los Machitos, semifinal de la rueda de perdedores. Disney+
  • 16 La Natividad-La Dolfina vs. Ellerstina-Indios Chapaleufú, semifinal. Disney+
Tras su imponente estreno, La Natividad-La Dolfina tendrá un desafío mayor en la primera semifinal del Abierto de Hurlingham, frente a Ellerstina-Indios Chapaleufú.
Tras su imponente estreno, La Natividad-La Dolfina tendrá un desafío mayor en la primera semifinal del Abierto de Hurlingham, frente a Ellerstina-Indios Chapaleufú.Christian Grosso - LA NACION

MOTOCICLISMO

MotoGP, Moto2 y Moto3

  • 22.45 Gran Premio de Japón. Las respectivas carreras. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)

GOLF

Copa Ryder

  • 13 La segunda vuelta. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
Bryson DeChambeau camina junto al presidente Donald Trump en la primera jornada de la competencia por la Copa Ryder, en Nueva York; Estados Unidos necesita reponerse ante Europa.
Bryson DeChambeau camina junto al presidente Donald Trump en la primera jornada de la competencia por la Copa Ryder, en Nueva York; Estados Unidos necesita reponerse ante Europa.ANDREW REDINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

BÁSQUEBOL

Liga Nacional

  • 11 Olímpico vs. Instituto. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)

Supercopa ACB

  • 13 Málaga vs. Valencia, semifinal. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD)
LA NACION
